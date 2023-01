ASML: Europas Tech-Aktie Nr. 1 wieder im Aufwärtstrend!

Alleinstellungsmerkmal bei EUV-Lithograhiesystemen. Das China-Geschäft von ASML könnte trotz Exportbeschränkungen anspringen. Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ASML ISIN: USN070592100

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des niederländischen Zulieferers für die Halbleiterindustrie verzeichnet ein Halbjahresplus von fast 11 Prozent. Mit zwei neuen Jahreshochs innerhalb einer Woche konnte das Wertpapier einen neuen Aufwärtstrend etablieren und formiert zusammen mit Kontaktpunkten aus dem Frühjahr 2022 gleichzeitig eine Widerstandslinie.

Chart vom 25.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 681.53 USD

Meine Expertenmeinung zu ASML

Meinung: ASML ist Europas größter Tech-Konzern, der mit seinen mit extrem ultraviolettem Licht arbeitenden EUV-Lithograhiesystemen ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Die USA hatten deren Export in die Volksrepublik China vorerst unterbunden, so dass derzeit nur weniger komplexe Systeme dorthin geliefert werden. Das Unternehmen erwartet aufgrund der wegfallenden Covid-Bestimmungen im Reich der Mitte, dass die Nachfrage von dort bald wieder anziehen dürfte. Die niederländische Regierung ist trotzdem nach wie vor mit den Amerikanern in Gesprächen, die darauf abzielen, die Beschränkungen zu lockern.

Setup

Mögliches Setup: Wir können das Wertpapier in US-Dollar an der Nasdaq handeln oder an europäischen Börsen, wo wir ein ähnliches Setup in Euro vorfinden. Den Trigger setzen wir oberhalb der genannten Widerstandslinie, den Stopp Loss unter dem Tief vom 19. Januar und peilen das per Measured Move ermittelte Kursziel an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ASML.

Veröffentlichungsdatum: 26.01.2022

