ASML – Einstieg auf ermäßigtem Niveau

ASML (NL0010273215) meldete am 19.7.23 zum abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 4,93 Euro pro Aktie (Vorjahresquartal: 3,54 Euro). Der Auftragseingang des Weltmarktführers für Lithografie-Systeme für die Halbleiterindustrie stieg um 20 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro, besonders stark war die Nachfrage aus China. Zudem profitiert ASML vom 2022 verabschiedeten US Chips and Science Act zur zum Erhalt der Technologieführerschaft und -unabhängigkeit. Das Management erwartet bis Ultimo 2023 nun ein höheres Umsatzwachstum von 30 Prozent (vorige Schätzung: +25 Prozent). Wer aktuell – gut 20 Prozent unter Allzeithoch – defensiv einsteigen will, findet interessante Renditen bei Zertifikaten.

Discount-Strategie mit 10,2 Prozent Puffer (Dezember)

Notiert die Aktie am 15.12.23 zumindest bei 600 Euro, dann realisieren Anleger mit dem Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SN7PLE4 zum Preis von 563,20 Euro einen Gewinn von 36,80 Euro oder 15,9 Prozent p.a. Bei Kursen unterhalb des Caps von 600 Euro erhalten sie eine ASML-Aktie.

Bonus-Strategie mit 20,2 Prozent Puffer (Dezember)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HC6NDW6 zahlt bei Fälligkeit (22.12.23) den Höchstbetrag von 650 Euro, sofern die Aktie bis zum 15.12.23 niemals die Barriere bei 500 Euro berührt oder unterschreitet. Beim Kaufpreis von 615,80 Euro liegt die Renditechance bei 34,20 Euro oder 13,5 Prozent p.a. Bei Verletzung der Barriere wird eine Aktie geliefert. Attraktives Pricing: Diese Strategie ist derzeit knapp 2 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).

Einkommensstrategie mit 9,9 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB4CLV4 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 9,9 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs unter pari erhöht sich die effektive Rendite auf 12,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 21.6.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 600 Euro schließt – andernfalls gibt’s 1 Aktie gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro/600 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die davon überzeugt sind, dass sich die ASML-Aktie auf Sicht von 5 bis 11 Monaten zumindest seitwärts entwickeln wird, können sich mit den Zertifikaten für dieses Szenario positionieren und auch moderate Kursrückgänge verkraften.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen