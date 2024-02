ARM - wie soll das enden?

Die US-Märkte zeigen immer mehr Anzeichen von Übertreibung und Dysfunktionalität. Zweistellige Ausschläge sind nach Quartalszahlen die Regel, nicht die Ausnahme. Den berühmten Vogel schießt dann aber ARM ab. Der Chip-Zulieferer – u.a. Nvidia klettert um rund 55 Prozent und weist eine abenteuerliche Bewertung auf.

Der Umsatz von Arm lag vierten Quartal 2023 bei 824 Millionen US-Dollar. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 14 Prozent. Nun ruft man für Arm derzeit eine Bewertung von 116 Milliarden Dollar aus. Das Kurs-Umsatz!-Verhältnis lag im Januar bei rund 20. Ein sehr hoher und teurer Wert. Nun wird bei Arm in diesem Ratio ein Wert von 40 aufgerufen. Solche Werte kennt man aus Phasen massiver Übertreibung, die in der Regel in scharfen Korrekturen münden. Arm bediente mit den Earnings auch die K.I-Phantasie bei den Investoren, was zu einem Short-Squeeze führte.

Während bei Techs wie Nvidia eher das Momentum gejagt wird – sprich Investoren steigen ein, weil sie bei den Gewinnern dabei sein möchten – ist ARM auch ein Short.Squeeze. Nach Angaben von S3 Partners verzeichneten die Leerverkäufer Verluste in Höhe von 445 Mio. Dollar in Buchverlusten mit der jüngsten Kursexplosion.

In unserem Markenwertportfolio setzen wir auf langweilige Aktien wie Mercedes, womit wir seit Ende Januar rund 50 Prozent Gewinn im Call verbuchen konnten.