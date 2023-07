AMD: Widerstandszone hält!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der KI-Boom rettet die Bilanz des Chipherstellers AMD. Dadurch konnte die ausgedehnte Abwärtssequenz des Aktienkurses von AMD im Jahr 2022 beendet werden. Auch wenn schon sehr viel Gewinnwachstum im Kurs eingepreist ist, erscheint die Aufwärtssequenz intakt.

Die aktuellen und prognostizierten Ergebnisse von AMD enttäuschen. Nachdem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz von 23,6 Mrd. US-Dollar verzeichnen konnte, ist der Umsatz im ersten Quartal 2023 (Endet am 1. April 2023) im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 5,4 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Weiters erwartet AMD im nächsten Quartal einen Umsatzrückgang von rund 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Getrieben wird diese negative Entwicklung vom schwächelnden PC-Markt, der den Auftragsboom durch den coronabedingten Homeofficetrend und den Kaufkraftverlust erst verdauen muss. Nichtsdestotrotz konnte die Aktie von AMD seit der Veröffentlichung der Quartalsdaten am 02. Mai um 25 % zulegen. Dies liegt insbesondere daran, dass viele Investoren die aktuelle Problematik rund um das PC-Geschäft ignorieren und sich stattdessen auf AMDs immenses Potenzial im Bereich KI konzentrieren.

Zum Chart

Am 30. November 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des AMD-Kurses ausgehend vom All Time High bei 164,46 US-Dollar. Sein vorläufiges Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 am Level von 54,57 US-Dollar. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von knapp 67 Prozent. Ausgehend vom partiellen Tief bei 54,57 US-Dollar konnte im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Juni 2023 wieder Boden in Höhe von 143 Prozent auf 132,83 US-Dollar gutgemacht werden. Bis zur positiven Überraschung vonseiten des Mitbewerbers NVIDIA am 24. Mai kann der Sequenzverlauf bei AMD als „choppy“ charakterisiert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiesen beide Aktienkurse ein Gap nach oben aus. Es folgte die Bildung eines Doppeltops mit anschließendem Kursrückgang bis zum Support bei 105,43 US-Dollar. Dabei wurde auch das Gap geschlossen. Diese 143-prozentige Aufwertung wird derzeitig in Form einer Seitwärtskonsolidierung „verdaut“. Mit aktuellen 118,06 US-Dollar ist das von Morningstar-Analysten postulierte Ziel bei 130 US-Dollar nicht mehr weit entfernt. Dennoch ist die Aufwärtssequenz noch intakt, auch wenn schon ein Gewinnwachstum von 388 Prozent bereits eingepreist ist.

Fazit

Der Aktienkurs von AMD scheint auf dem Weg, den Verlust vom Jahr 2022 im Jahr 2023 vollständig zu kompensieren.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU609R) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der AMD-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,41 profitieren. Das Ziel sei bei 139,91 US-Dollar angenommen (4,86 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 99,58 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,27 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU609R

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,07 – 3,08 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

84,00 US-Dollar

Basiswert:

Advanced Micro Devices, Inc.

KO-Schwelle:

84,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

118,04 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,86 Euro

Hebel:

3,41

Kurschance:

+ 66 Prozent

Quelle: Vontobel



