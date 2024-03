AMD: Chance von 104,49 Prozent p.a.!

Nach einer kurzen Schwächephase bis Ende Oktober 2023 haben die Bullen wieder Tritt gefasst und den Kurs bis zum Widerstand bei 227,30 USD nach oben getrieben. Die sinkende Zinserwartung der Marktteilnehmer, aber auch das Produktportfolio in Segmenten mit hoher Nachfrage stützten den Kurs von AMD.

Branchenbeobachter sehen bei AMD derzeit die besten Chancen, Marktanteile von NVIDIA zu erobern. Viele KI-Chip-Nutzer wie Microsoft, OpenAI und andere sind sehr daran interessiert, weitere Anbieter auf dem Markt zu fördern. Davon könnte AMD profitieren. AMD verfolgt bei der Herstellung eines GPU-Chips einen völlig anderen Ansatz als NVIDIA. NVIDIA lässt TSMC einen einzigen großen Halbleiter produzieren. AMD hingegen vereint mehrere kleinere Chips zu einer GPU. Fachleute sprechen in diesem Fall von Chiplets. Dies ist günstiger, da nicht jeder Teil der GPU mit dem fortschrittlichsten verfügbaren Verfahren hergestellt werden muss. Die Herstellung großer Chips wie jene von NVIDIA ist deutlich teurer. Mit seinem neuen GPU-Chip hat AMD gute Chancen, NVIDIA Marktanteile abzuringen.

Zum Chart

Der KI-Hype sorgte bei AMD für ein zweistufiges Kursfeuerwerk. Ausgehend vom partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 54,57 USD erholte sich der Aktienkurs fürs Erste bis auf 132,83 USD am 13. Juni 2023. Unmittelbar darauf folgte eine Konsolidierung, die sich bis zum 26. Oktober 2023 erstreckte. Ursache könnte unter anderem eine gestiegene Zinserwartung im Markt gewesen sein. Ab dem 1. November 2023 etablierte sich eine weitere Aufwärtssequenz, die trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen noch immer intakt erscheint. Gemessen vom Tief am 13. Oktober 2022 resultierte in der Spitze ein Kursgewinn von rund 317 Prozent, wenn das All-Time-High vom 8. März 2024 bei 227,30 USD als Referenz dient. Im Fall des zweiten Aufwärtstrends spielen möglicherweise die höheren Chancen AMDs eine Rolle, bei KI-Halbleiter Marktanteile von NVIDIA zu gewinnen. Dabei rechnet das Management von AMD bis in das Geschäftsjahr 2025/26 auf Basis 2022/23 mit einer Steigerung um 1013 Prozent beim Gewinn pro Aktie. Diese enorme Steigerung vermag das erwartete KGV 2025/26 auf aktuell noch immer hohe 35,48 zu senken. Alles Faktoren, die möglicherweise eine Abschwächung des gegenwärtigen Aufwärtstrends und die Bildung einer Konsolidierung implizieren.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

227,30 // 281,59 USD

Unterstützungen:

164,46 // 148,15 USD



Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von AMD (SW7D6K) können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.06.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 140,00 USD auf der Unterseite und 300,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 11. März 2024 um 20.15 Uhr (Briefkurs 7,74 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 104,49 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 148,15 USD fällt oder über den Widerstand bei 281,59 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf AMD (Stand: 11.03.2024, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SW7D6K

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

7,54 / 7,74 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

140,00 USD

Basiswert:

Advanced Micro Devices, Inc.

obere KO-Schwelle:

300,00 USD

akt. Kurs Basiswert:

197,92 USD

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 104,49 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.