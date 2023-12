AMD: Aktie zeigt Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Nach einer kurzen Schwächephase bis Ende Oktober 2023 haben die Bullen wieder Tritt gefasst und den Kurs bis zum Widerstand bei 141,98 US-Dollar nach oben getrieben. Die sinkende Zinserwartung der Marktteilnehmer, aber auch das Produktportfolio in Segmenten mit hoher Nachfrage stützt den Kurs von AMD.

Dass sich AMD in einer guten Marktposition befindet, verdeutlichen nicht zuletzt die Anstrengungen von Intel. Der entthronte Chip-Riese Intel kopiert die Rezepte von AMD und Nvidia. Mit Prozessoren, die intern unter dem Codenamen "Meteor Lake" entwickelt wurden, will Intel dem Erzrivalen AMD im wichtigen Notebookgeschäft wieder Marktanteile abjagen. Intel kommt bei CPUs für Notebooks Marktforschern zufolge auf einen Anteil von rund 70 Prozent. Ende vergangenen Jahrzehnts waren es noch gut 90 Prozent. Im selben Zeitraum hat sich der Marktanteil von AMD auf mehr als 20 Prozent verdoppelt. Bei Desktop-PCs ist der Konzern von gut 70 auf 50 Prozent abgestürzt, während AMD von etwa 20 auf mehr als 40 Prozent herankam. Weiters schätzt AMD den Markt für seine Rechenzentrumsprozessoren zur Handhabe von künstlicher Intelligenz in diesem Jahr auf 45 Milliarden US-Dollar.

Zum Chart

Der KI-Hype bei AMD ist seit Mitte Juni 2023 kurzfristig einer Ernüchterung gewichen. Nach einer steil nach oben gerichteten Kursentwicklung überwiegen seit Juni 2023 die Tage mit Kursverlusten. Ein Faktor war auch die gestiegene Zinserwartung im Markt. Aggregiert ließ sich ein Abwärtstrend ausmachen, der ab Ende Oktober 2023 in eine steile Aufwärtssequenz übergegangen ist. Im Vergleich dazu verhält sich der Kurs von KI-Marktführer NVIDIA stabiler und ist vom steilen Anstieg ab Mitte Juli 2023 in eine Seitwärtsrange mutiert. Im übergeordneten Bild ist der steile Anstieg ausgehend von Februar 2016 ab Ende November 2021 ins Stocken geraten und hat bis Oktober 2022 stark nach unten korrigiert. Die Trendwende lieferte erst der KI-Boom, der ab 13 Oktober 2022 auf Basis des partiellen Tiefs bei 54,57 USD eine Kurssteigerung von 144 Prozent zur Folge hatte. Der jüngste Aufwärtstrend sorgt für eine Annäherung an die Widerstandszone im Bereich rund um das Level bei 141,98 US-Dollar. Kann dieser Widerstand überwunden werden, kommt das All Time High vom 30. November 2021 bei 164,46 US-Dollar ins Visier der Bullen.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

141,98 // 164,46 US-Dollar

Unterstützungen:

129,21 // 100,00 US-Dollar



Mit einem Open End Turbo Long (WKN VM4YGK) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von AMD in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,18 profitieren. Das Ziel sei bei 164,46 US-Dollar angenommen (5,26 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 122,21 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,41 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VM4YGK

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,00 – 3,01 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

106,76 US-Dollar

Basiswert:

Advanced Micro Devices, Inc.

KO-Schwelle:

106,76 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

140,13 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,26 Euro

Hebel:

4,18

Kurschance:

+ 75 Prozent

Quelle: Vontobel



