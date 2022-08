ADIDAS - Können die Bullen wieder das Ruder übernehmen?

Am Donnerstag veröffentlicht adidas die Zahlen des zweiten Quartals. Nach einer ausgedehnten Verlustwelle in den letzten Monaten zeichnet sich aktuell wieder eine Stabilisierung und ein sich erhöhendes Kaufinteresse ab. Wie steht es nun um einen Long-Einstieg in die Aktie?

Chart: adidas

Widerstandsmarken: 175,84 + 179,62 + 191,20 + 195,18 + 207,90 + 209,15 EUR

Unterstützungsmarken: 165,80 + 164,35 + 162,20 + 153,25 EUR

Zunächst kann die aktuelle Kursentwicklung als konstruktiv angesehen werden. Erst Mitte Juli kam es durch den Rutsch unter 162,20 EUR zu einem Sell-Signal, welches jedoch durch einen direkten Konter der Bullen im Ergebnis negiert wurde. Seither bemühen sich die Papiere um eine Stabilisierung. Um nun wieder ein klares Buy-Signal auszulösen, bedarf es a) einen nachhaltigen Anstieg über den EMA50 und b) Tagesschlusskurse über 179,62 EUR. Gelingt dies kaufmotivierten Marktteilnehmern, eröffnet sich die Chance auf eine Erholungsbewegung Richtung 191,20 – 195,18 EUR. Im mittelfristig- bis langfristigen bullischen Idealfall wären darüber hinaus Kurse bis 207,90 – 209,15 EUR vorstellbar.

Dreht die Stimmung jedoch wieder, ist der Raum für Verluste klar begrenzt. Bei Kursen unter 162,20 EUR und einem Rückfall unter die Abwärtstrendlinie wäre ein Rücklauf auf das Zwischentief bei 153,53 EUR zu erwarten.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

adidas

HB67VQ

3,92

133,75

4,38

Open End

adidas

HB5J1U

2,32

149,74

7,41

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

adidas

HB3VLZ

4,36

216,51

3,93

Open End

adidas

HB6GE7

1,93

192,08

8,83

Open End



