ACM Research: Breakout im Sog der Halbleiterindustrie?

Symbol: ACMR ISIN: US00108J1097

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Unternehmens aus dem kalifornischen Fremont verlor im vergangenen Halbjahr über ein Viertel ihres Kurswertes. Momentan bewegt sie sich in einer Seitwärtsrange mit einer Widerstandslinie knapp unter 13 USD, deren frühester Kontaktpunkt aus dem Juli des Vorjahres datiert.

Chart vom 10.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 12.45 USD





Meine Expertenmeinung zu ACMR

Meinung: ACM Research liefert Anlagen, die helfen die Fertigungsprozesse bei der Herstellung von Halbleitern zu verbessern, etwa im Bereich der Fehlerkontrolle und -bereinigung und der Verpackung. Die Halbleiterindustrie hatte lange Zeit mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen, die sich aber langsam auflösen. Gerade nimmt die Branche wieder etwas Fahrt auf, was auch ACM Research zugutekommen dürfte. In den vergangenen Jahren waren die Gewinne rückläufig, was sich aber angesichts der verbesserten Rahmenbedingungen rasch ändern könnte.

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup mit dem Trigger über der genannten Widerstandslinie und dem Stopp Loss unter dem Tief der vergangenen Woche bietet eine geringe Risikospanne. Unser Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 5. August, so dass sich hier ein sehr lukratives Chance-Risko-Verhältnis ergibt. Die nächsten Quartalszahlen werden am 24. Februar vorbörslich gemeldet, so dass wir den Trade spätestens am Vortag schließen sollten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ACMR.

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2022

