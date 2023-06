ABB: spannende Chartformation bei schwedisch-schweizerischen Elektrokonzern!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Zukauf im Smart-Home-Sektor! ABB (ABBN) erwirbt die Eve System GmbH aus München! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: ABBN ISIN: CH0012221716

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des schwedisch-schweizerischen Elektrokonzerns konnte im vergangenen Halbjahr rund 22 Prozent zulegen. Die markante doppelte Kurslücke unter des gerade frisch erreichten Allzeithochs bildet eine solide Widerstandslinie, unter der sich ausreichend Spannung für einen Long Trade aufbauen könnte.

Chart vom 26.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 34.38 CHF

Meinung: Die im März gemeldeten Quartalszahlen weisen zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn aus. Zusätzliches Wachstum verspricht die Übernahme des Anbieters der Münchner Eve System GmbH, einem Anbieter von Smart-Home-Produkten. Die 50 Mitarbeiter beschäftigen sich mit Heimautomatisierung, Sicherheit, Energiemanagement und Gerätesteuerung. Der Deal könnte für beide Beteiligten ein Win-Win-Geschäft werden, da sich deren Sortiment und Vertriebswege ideal ergänzen. ABB beabsichtigt Eve Systems als unabhängige innerhalb des Geschäftsbereich Elektrifizierung eingliedern.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für unser Long Setup mit dem Trigger über der genannten Kurslücke. Den Stop Loss setzen wir unter der Seitwärtsbewegung der letzten drei Tageskerzen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 20. Juli, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ABBN.

Veröffentlichungsdatum: 26.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

