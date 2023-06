6 gute Gründe für Investitionen in erneuerbare Energien

Die Nutzung fossiler Energieträger wie Öl, Gas und Kohle hat in der Vergangenheit unseren Wohlstand gesichert, wird aber zunehmend kritisch gesehen. Die Endlichkeit fossiler Ressourcen bei gleichzeitig steigendem Energiebedarf sowie eine Vielzahl von Umweltschäden rücken den Fokus bei der Energieerzeugung zunehmend auf die Etablierung erneuerbarer Energien. In Politik und Gesellschaft findet derzeit ein Umdenken statt, hin zu mehr Nachhaltigkeit bei der Energieerzeugung. Wind-, Wasser- und Solarenergie gelten als Energien der Zukunft.

Das Potenzial erneuerbarer Energien bewertet auch Branko Kunovic als enorm. Er ist Gründer und CEO der Global Services Management AG in Zürich und verfügt über eine umfassende und langjährige Expertise im Bereich Finanzen, Private Equity und nachhaltigem Investment. Er hat bereits zahlreiche Investoren und Start-ups erfolgreich bei der Umsetzung ihrer nachhaltigen Projekte unterstützt und kennt die 5 wesentlichen Gründe, warum immer mehr Kapitalanleger auf Investitionen in erneuerbare Energien setzen.

1. Unerschöpfliche Ressourcen

Die Erdgas-, Öl- und Kohlevorkommen sind früher oder später erschöpft oder können nur noch mit hohem technischen Aufwand erschlossen werden. Im Gegensatz dazu haben erneuerbare Energien den Vorteil, überall nahezu unbegrenzt zur Verfügung zu stehen. Wind, Sonne und Wasser sind weltweit vorhanden und gehen in ihrer Gesamtheit nicht zur Neige, auch wenn ihr Einsatz selbstverständlich nicht in jedem Gebiet der Welt gleichermaßen effektiv ist. Investitionen in den richtigen Energiemix einer Region sind entscheidend dafür, dass eine nachhaltige Energiegewinnung möglich ist.

2. Etablierung einer autarken Energieversorgung

Die Abhängigkeit von ausländischen Energieträgern wie Gas und Öl wird bei geopolitischen Verwerfungen schnell zu einer Gefahr für die heimische Energiewirtschaft. Basiert der Großteil der Energieversorgung auf Importen von wenigen Anbietern, führt dies im Konfliktfall zu einem hohen Ausfallrisiko, einem engen Verhandlungsspielraum sowie einer gewissen Erpressbarkeit. Investments in erneuerbare Energien wie Wasser-, Solar- oder Windenergie ermöglichen eine Emanzipation von ausländischen Lieferanten, da die Energieproduktion im eigenen Land erfolgt. Je mehr Energie aus nationalen Quellen bereitgestellt werden kann, umso verlässlicher, autarker und unabhängiger ist die Energieversorgung eines Landes - unabdingbar für einen modernen Industriestandort.

3. Vielfältige Investitionsmöglichkeiten

Von der klassischen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach über den Maschinenbauer, der besonders effiziente Turbinen für Grosswasserkraftwerke herstellt bis hin zum Software-Unternehmen, welches Programme zur Betriebssteuerung großer Windparks entwickelt - Projekte zu erneuerbaren Energien sind äußerst vielfältig und ermöglichen eine Vielzahl verschiedener Investments in den unterschiedlichsten Bereichen. Mit nachhaltigen Energien ist eine hohe Portfolio-Diversität möglich; zudem lassen sich bereits kleine Projekte mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz realisieren.

4. Stärkung der heimischen Wirtschaft durch dezentrale Energieerzeugung

Erneuerbare Energien werden dezentral erzeugt. Die auf diese Weise erzielten Gewerbesteuereinnahmen kommen den lokalen Gemeinden zugute, die wiederum mehr Geld in ihre eigene Infrastruktur investieren können. Während die marktführenden Energieanbieter ihre Investitionen meist kumuliert an wenigen ausgewählten Standorten tätigen, lassen sich mit vielen kleineren Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien ausgewählte Regionen gezielt fördern. Es werden neue Wertschöpfungsketten generiert, Arbeitsplätze geschaffen, höhere Steuereinnahmen erzielt und die Energiesicherheit in der Region gestärkt.

Ein Beispiel für eine solche Wertschöpfungskette ist der Betrieb einer Biogasanlage durch einen Landwirt. In der Anlage vergärt er anfallende Gülle und Biomasse wie beispielsweise Maishäcksel oder Rasenschnitt zu Biogas. Die Planung der Anlage wurde durch einen Steuerberater vor Ort vorgenommen, der auch die Buchführung übernimmt. Gebaut und gewartet wird die Anlage von einem Unternehmer aus der Region, der seine Mitarbeiter entsprechend schulen lässt und sich mit zusätzlichem Personal ein neues Betätigungsfeld aufbaut. Mit dem integrierten Blockheizkraftwerk der Biogasanlage wird das erzeugte Biogas verstromt und dieses dann in das Stromnetz eingespeist. Hierzu hat der Landwirt einen Einspeisevertrag mit den örtlichen Stadtwerken abgeschlossen, welche die nachhaltige Energie in Form von besonderen Ökostrom-Tarifen an ihre Kunden vor Ort weiterverkaufen. Die bei der Vergärung entstehende Wärme wird als günstige Fernwärme zum Beheizen der lokalen Schule und des angrenzenden Schwimmbades genutzt, was sich positiv auf die anfallenden Energiekosten auswirkt.

An diesem Beispiel ist erkennbar, dass selbst kleinere Projekte spürbar positive Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben und das Investieren in nachhaltige Energien und eine dezentrale Energieerzeugung die Lebensbedingungen vor Ort verbessern kann.

5. Hohes Entwicklungspotenzial für die Zukunft

Im Bereich der erneuerbaren Energien besteht ein enormes Forschungs- und Entwicklungspotenzial und es gilt, Verbesserungen in vielen Bereichen zu erzielen. Die teils volatile Energieerzeugung, unzureichende Speichermöglichkeiten, Effizienzsteigerungen der Anlagen, das Repowering ausgedienter Anlagen und das teilweise ungeklärte Recyclingproblem stellen große Herausforderungen für die Zukunft bereit. Wer erfolgreich in innovative Lösungen investiert und die bestehenden Marktchancen nutzt, unterstützt nicht nur die Weiterentwicklung nachhaltiger Energieformen, sondern kann auch mit einem langfristig attraktiven Return on Investment rechnen.

6. Enorme staatliche Investitionen in erneuerbare Energien

Die Investitionen der Regierungen in erneuerbare Energien variieren von Land zu Land und von Jahr zu Jahr. Es gibt jedoch einen klaren Trend, dass Regierungen auf erneuerbare Energien setzen und ihre Investitionen in diesem Bereich massiv erhöhen. Ein Beispiel ist die Europäische Union, die im Rahmen ihres Green Deal-Plans angekündigt hat, in den nächsten 10 Jahren bis zu 1 Billion Euro in erneuerbare Energien zu investieren. Auch Länder wie die USA, China und Indien haben angekündigt, ihre Investitionen in erneuerbare Energien maßgeblich zu erhöhen. Hierbei versteht sich von selbst, dass Investitionen in solche Projekte unumgänglich sind und auch für jedes Portfolio lukrativ sein werden.

Fazit

Erneuerbare Energien sind längst kein Nischenthema für engagierte Umweltschützer mehr, sondern haben ihren festen Platz in der Energieversorgung gefunden und gehören aufgrund ihrer enormen Rendite Möglichkeiten in jedes optimierte, sowie nachhaltige Portfolio hinein. Auch wenn bereits deutliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung gemacht wurden, ist der Anteil nachhaltiger Energieformen am aktuellen Strommix noch deutlich ausbaubar. Investitionen in nicht-fossile Energiequellen tragen zu mehr Klima- und Umweltschutz und einer zukunftsweisenden Energieversorgung bei.

Kurzinfos zum Autor Branko Kunovic

Branko Kunovic ist Founder und CEO der Global Services Management AG, einer Private Equity Finanz-Boutique am Finanzplatz Zürich. Seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig, hat er im Laufe der Zeit ein breites Finanz-Fachwissen erworben und sich nach Gründung der Global Services Management AG auf Private Equity spezialisiert. Indem er handverlesene, nachhaltige, innovative, erfolgversprechende Projekte von Gründern und Start-ups und Investoren zusammenbringt, verwirklicht er seine Vision, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen. Website: www.gsmanagement.ch