62 % der deutschen Krypto-Händler bevorzugen die „Buy and Hold“-Strategie

die Mehrheit der deutschen Krypto-Investoren glaubt, dass das Halten ihrer Investitionen der beste Weg ist, Gewinne zu erzielen, denn laut CryptoMonday de entscheiden sich 62 % von ihnen für „Buy and Hold“.



Jonathan Merry, CEO von CryptoMonday, sagte dazu: „Deutsche Anleger haben sich als Investoren und nicht als Händler an Krypto herangewagt. Sie glauben daran, dass ihre Assets eine langfristige Zukunft haben und halten sie nach dem Kauf. Käufe werden aufgrund des langfristigen Potenzials von Krypto abgewickelt. Das Ziel ist es, nach langer Zeit mit gesunden Gewinnen zu verkaufen.“





Wenn man sich für die „Buy and Hold“-Strategie entscheidet, muss man den Marktzyklus verstehen, um aus verschiedenen Marktsituationen Gewinne zu erzielen.Händler hingegen erzielen häufig Gewinne aus kurzfristigen Preisänderungen. Anleger sollten aber ein wirksames System haben, um das Risiko zu kontrollieren.Kryptowährungen gewinnen in Deutschland an Popularität. Tatsächlich gilt es heute als eines der kryptofreundlichsten Länder der Welt. Die meisten Menschen haben die Kryptowährung angenommen und sie ist zu einer Anlageklasse geworden.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.