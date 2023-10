Die 5 größten Bergbau-Finanzierungen im August 2023 - und wo die Aktien vor drei Jahren standen

Auch im August stand der Bergbausektor nicht still. Welche Unternehmen erhielten die größten Finanzierungen? Und wo standen die Aktienkurse dieser Unternehmen vor drei Jahren? Wir verraten es.

Der Bergbau leidet bekanntlich unter zu wenigen Investitionen. Lange Vorlaufzeiten, volatile Rohstoffpreise, steigende Kosten und hohe ESG-Anforderungen machen es der Branche schwer. Durch die Zinswende hat sich das Umfeld zusätzlich eingetrübt. Dennoch: Ohne Bergbau geht es nicht und investiert wird auch in den weniger rosigen Zeiten.

Patriot Battery Metals: 81,5 Mio. USD (WKN: A3CREZ, ISIN: CA70337R1073)

Core Lithium: 64 Mio. USD (WKN: A0YJ93, ISIN: AU000000CXO2)

NGEx Minerals: 63,7 Mio. USD (WKN: A2PN5K, ISIN: CA65343P1036)

Adriatic Metals: 32 Mio. USD (WKN: A2JMMA, ISIN: AU0000004772)

i-80 Gold: 26,9 Mio. USD (WKN: A3CLTE, ISIN: CA44955L1067)

Die 5 größten Bergbau-Finanzierungen im August 2023Patriot Battery Metals: 81,5 Mio. USD

Patriot Battery Metals (TSXV: PMET, WKN: A3CREZ, ISIN: CA70337R1073) informierte Anfang August über den Abschluss einer Privatplatzierung im Umfang von 109 Millionen CAD (ca. 81,5 Millionen USD).

Investor war mit Albemarle der größte Lithiumproduzent der Welt. Albemarle besitzt nach Abschluss der Transaktion rund 4,9 % der Patriot Battery Metals Aktien. Der Erlös aus der "strategischen Investition" soll vorwiegend zur Beschleunigung der Entwicklungsaktivitäten auf dem Corvette-Lithiumprojekt eingesetzt werden.

Die Partnerschaft zwischen Patriot Battery Metals und Albemarle geht über die Finanzierung hinaus. Die beiden Unternehmen unterzeichneten u.a. eine Absichtserklärung und prüfen den Bau einer Lithiumhydroxidanlage.

Der Aktienkursunternehmens hat sich trotz der jüngsten und recht deutlichen Korrektur langfristig gesehen sehr stark entwickelt. Anfang Oktober 2020 wurden noch 0,26 CAD pro Aktie gezahlt. Aktuell notiert der Kurs bei 10,46 CAD.

Core Lithium: 64 Mio. USD

Core Lithium (ASX: CXO, WKN: A0YJ93, ISIN: AU000000CXO2) meldete im August den erfolgreichen Abschluss einer institutionellen Platzierung im Umfang von 100 Million AUD (ca. 64 Millionen USD). Dabei wurden Aktien zum Preis von 0,40 AUD ausgegeben.

Die Kapitalerhöhung erfolgte, nachdem der Schritt vom Entwickler zum Bergbauunternehmen bewältigt wurde: Das Unternehmen konnte im Februar die erste Konzentratproduktion im Tagebau Grants vermelden. Als nächste Mine steht BP33 auf dem Plan. Eine endgültige Investitionsentscheidung soll im ersten Quartal 2024 getroffen werden. Die Finanzierung dient den Arbeiten an BP33 ebenso wie zu Anlagenoptimierung, zum Abschluss von Studienarbeiten und zur Durchführung von Explorationsprogrammen.

Core Lithium ist Eigentümerin des Finniss Lithium Projekts – der ersten und einzigen Lithiummine im Northern Territory und Australiens einzige Lithiummine außerhalb der Region Westaustralien.

Die Core Lithium Aktie hat sich in den vergangenen drei Jahren eher schwach entwickelt und notiert aktuell bei ca. 0,28 EUR, nachdem im vergangenen Jahr zeitweise mehr als 1 EUR gezahlt worden waren.

NGEx Minerals: 63,7 Mio. USD

NGEx Minerals (TSXV: NGEX, WKN: A2PN5K, ISIN: CA65343P1036) konnte Ende August eine Privatplatzierung im Volumen von 85,7 Mio. CAD (63,7 Mio. USD) erfolgreich abschließen. Die Platzierung war im Juli zunächst mit 40 Mio. CAD gestartet, bereits einen Tag später aber aufgrund starker Nachfrage auf Seiten der Investoren auf 85 Mio. CAD aufgestockt worden. Drei Wochen später stand das benötigte Kapital bereit. Das Unternehmen verkaufte insgesamt 13.178.460 Stammaktien zu je 6,50 CAD. Zu den wichtigsten Investoren zählte die Familie Lundin.

Laut CEO Wojtek Wodzick verschafft die aufgestockte Finanzierung NGEx Minerals "erhebliche Flexibilität". "Die erfolgreiche Beschaffung von Mitteln mit einem Aufschlag zum Marktwert" zeige die starke Unterstützung des Unternehmens durch die Investoren. Der Nettoerlös der Privatplatzierung – es wurde eine Vermittlungsprovision von 5 % gezahlt – wird zur Förderung von Explorationsprogrammen in Chile und Argentinien eingesetzt.

NGEx Minerals konzentriert sich auf die Exploration seines Kupfer-Gold-Projekts Los Helados in der chilenischen Region III und des Kupfer-Gold-Silber-Projekts Lunahuasi, das etwa 12 Kilometer südwestlich in der argentinischen Provinz San Juan liegt.

Der Aktienkurs von NGEx Minerals ist in den vergangenen Jahren regelrecht durch die Decke gegangen. Im Oktober 2020 wurden noch 0,35 EUR pro Aktie gezahlt. Aktuell notiert das Papier – trotz einer deutlichen Korrektur in den vergangenen Monaten – bei 3,77 EUR.

Adriatic Metals: 32 Mio. USD

Adriatic Metals (ASX: ADT, WKN: A2JMMA, ISIN: AU0000004772) konnte im August 14.777.632 neue Stammaktien zum Preis von je 1,70 GBP bei institutionellen Anlegern platzieren und damit 32 Mio. USD einnehmen. Die Platzierung war nur einen Tag zuvor angekündigt worden. Der Preis entspricht einem Abschlag von 5,1 % zum 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis an der ASX.

CEO Paul Cronin betonte "die starke Unterstützung der Investoren". Die Finanzierung ermögliche Adriatic Metals eine Beschleunigung der Explorationsaktivitäten, wodurch das Unternehmen "zu einem der führenden Entwickler von Basis- und Edelmetallen in Europa" werden könne.

Der Edel- und Basismetallspezialist entwickelt das Silberprojekt Vares in Bosnien-Herzegowina sowie das Zink-Silber-Projekt Raska in Serbien. Vares ist bereits bis zur Produktion finanziert, die im vierten Quartal starten soll. Für Raska wurde Ende Juli eine deutliche Anhebung der Ressourcenschätzung vermeldet.

Die Adriatic Metals Aktie hat sich in den vergangenen drei Jahren moderat aufwärts bewegt. Anfang Oktober 2020 lag der Kurs bei 2,23 AUD, heute notiert das Papier bei 3,64 AUD.

i-80 Gold: 26,9 Mio. USD

i-80 Gold (TSX: IAU, WKN: A3CLTE, ISIN: CA44955L1067) konnte eine durch ein Konsortium gestützte Privatplatzierung im Umfang von 36,8 Mio. CAD abschließen. Knapp 3,2 Mio. CAD davon wurden durch Insider aufgebracht.

Die Mittel sollen für die Exploration, Entwicklung und den Hochlauf mehrerer Projekte eingesetzt werden. In erster Linie geht es dabei um die bevorstehende Meilensteinzahlung für das Ruby Hill-Projekt, die Bohrausgaben für Ruby Hill, Granite Creek und Cove sowie die Genehmigungskosten und die weitere Entwicklung des Granite Creek-Projekts.

Das in Nevada ansässige Unternehmen will durch die Erschließung mehrerer Lagerstätten den Status eines mittelgroßen Goldproduzenten erreichen. Die i-80 Gold Aktie ist seit 2021 an der TSX notiert, später folgten weitere Notierungen.

Der Aktienkurs hat sich verhalten entwickelt. Wurden im Frühjahr 2021 noch 1,76 EUR gezahlt, notiert das Papier aktuell bei 1,40 EUR.

Bergbau braucht mehr Investitionen

Der globale Bergbau braucht mehr Investitionen, zahlreiche Studien haben dies bereits belegt. Die weltweiten Dekarbonisierungsbestrebungen sind ohne Kupfer, Kobalt, Lithium, Nickel, Seltene Erden und Co. nicht umsetzbar. Höhere Investitionen sind zudem schon allein erforderlich, um die Abhängigkeit vieler westlicher Länder von China zu verringern.

Kürzlich veröffentlichte McKinsey einen Bericht, der für einige Metalle und Mineralien dramatische Engpässe von 20 % bis 50 % prognostiziert. Allein die Batterien und Ladegeräte von Elektrofahrzeugen werden demnach bis 2030 über 50 % aller verfügbaren Kobalt- und Seltenerdelemente sowie 36 % des Nickelangebots geradezu absorbieren. McKinsey rechnet deshalb vor, dass es anstelle der heute ca. 500 Kobalt-, Kupfer-, Lithium- und Nickelminen knapp 900 Minenbetriebe bräuchte, um die Nachfrage zu decken.

Doch wie wir bereits im Februar berichteten, bleiben die Investitionen hinter den Erfordernissen zurück. Kevin Murphy, Analyst für Metalle und Bergbau von S&P Global Commodity Insights, rechnete bereits damals mit einem Rückgang der Investitionsausgaben um 11 % gegenüber dem Vorjahr. Im Explorationsbereich rechnete er sogar mit einem Rückgang von 10-20 %.

Doch die Situation könnte sich rasch ändern. Der Bergbausektor hat in den letzten Quartalen bereits viele Fusionen und Übernahmen gesehen. Ist diese Welle vorüber, könnte die Talsohle bei den Investitionen neue Projekte erreicht sein. Dann ist laut Barrick Gold CEO Mark Bristow genau der richtige Zeitpunkt, das Geschäft auszubauen….

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.