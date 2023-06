4 besondere Risikofaktoren für Investitionen in Private Equity

Private Equity ist eine börsenunabhängige Form der Eigenkapitalfinanzierung, die bei Investoren und Unternehmen gleichermaßen an Bedeutung gewinnt. Die Beteiligungsformen für Kapitalanleger sind hierbei so vielfältig wie die kapitalsuchenden Unternehmen selber. Von Direktinvestitionen in Einzelfirmen über Fondsbeteiligungen bis hin zu Dachfonds (engl. "Fund-of-Funds") stehen einem Investor zahlreiche Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. Was Private Equity Investments so attraktiv für Investoren macht, ist das überdurchschnittliche Renditepotenzial. Allerdings bergen sie auch besondere Risiken, die ein Anleger bei seiner Investitionsentscheidung berücksichtigen muss. Mit den Vor- und Nachteilen von Private Equity Investitionen ist der Finanzexperte Branko Kunovic bestens vertraut. Als Gründer und CEO der Global Services Management AG Zürich blickt er auf jahrelange Erfahrung bei der Planung und Durchführung von Private Equity Projekten zurück und kennt die Faktoren, die einer erfolgreichen Investition entgegenstehen. Er erläutert die vier wichtigsten Aspekte, die Anleger bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen müssen.

1. Unzureichende Transparenz

Fondsgesellschaften oder börsennotierte Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte und Unterlagen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu veröffentlichen. Bei Private Equity Fonds hingegen sind die entsprechenden Informationen nicht öffentlich zugänglich und ausschließlich den beteiligten Parteien vorbehalten. Dies macht es potenziellen Investoren schwer, die Performance der einzelnen Fonds miteinander zu vergleichen und Rückschlüsse auf die Qualität des Investments und Fondsmanagements zu ziehen. Interessenten sind daher in hohem Maße auf Informationen anderer Anleger und unabhängiger (!) Finanzberater angewiesen, welche bereits Erfahrungen mit dem Fondsmanagement sammeln konnten.

2. Fachliche Kompetenz des (Fonds-)Managers

Der Erfolg einer Investition in Private Equity ist in hohem Maße von der Expertise des (Fonds-)Managers abhängig. Diesem obliegt die Aufgabe, potenziell geeignete Unternehmen für eine Private-Equity-Beteiligung detailliert auf ihre finanzielle und wirtschaftliche Situation zu prüfen, Stärken und Schwächen zu erkennen, mögliche Entwicklungspotenziale auszuloten und den Finanzierungsbedarf zu ermitteln. Hierzu muss er über ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Steuern, Unternehmensbewertungen und Bilanzierung verfügen; er muss Branchenkenntnisse haben, über rechtliche, wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen informiert sein und mögliche Entwicklungen in der Zukunft abschätzen können. Zudem gehören auch eine gute Menschenkenntnis und umfangreiche Erfahrungswerte im Bereich Private Equity zu den benötigten Kernkompetenzen. Ob ein (Fonds-)Manager über die benötigte Expertise verfügt, ist nicht einfach zu erkennen. Umfassende Referenzen zu erfolgreich durchgeführten Projekten, eine langjährige Etablierung am Private-Equity-Markt sowie positive Empfehlungen beteiligter Unternehmen und Anleger sind gute Anhaltspunkte für die fachliche Kompetenz.

3. Bindung des eingesetzten Kapitals

Investitionen in Private Equity sind langfristiger Natur. Der Anlagehorizont beträgt üblicherweise mindestens 5 und 10 Jahren und das eingesetzte Kapital kann vor Erreichen des Anlageziels nicht liquidiert oder gekündigt werden. Ein Weiterverkauf ist in der Regel nicht oder nur unter deutlichen Erschwernissen möglich, da ein regulierter Markt für derartige Finanzprodukte nicht existiert. Besonders attraktive Beteiligungen können unter Umständen auf dem sich zunehmend weiter entwickelnden Sekundärmarkt an Dritte weiterverkauft werden. Hierbei ist jedoch meist mit hohen Abschlägen auf die ursprüngliche Beteiligungssumme und damit einem entsprechenden finanziellen Verlust zu rechnen. Private-Equity-Beteiligungen sind geeignete Anlageprodukte, wenn eine klassische "Buy and Hold"- Strategie verfolgt wird und der Investor das eingesetzte Kapital langfristig entbehren kann.

4. Persönliche Eignung des Investors

Private Equity Beteiligungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Zum einen ist ein Investment üblicherweise erst ab einer gewissen Höhe möglich, die - je nach Beteiligung - ab einer Summe von etwa 200.000 EUR beginnt. Ist die Beteiligung einmal erworben, bleibt dem Investor lediglich das Abwarten, ob sich das Investment wunschgemäß entwickelt. Etwaige Fehlentscheidungen können nicht rückgängig gemacht werden, wenn die Beteiligung erst einmal erworben wurde. Für Interessenten ist es unerlässlich, sich im Vorfeld sehr sorgfältig und umfassend mit der gewünschten Kapitalanlage auseinanderzusetzen und dabei eine besondere Akribie an den Tag zu legen. Dies erfordert ein hohes Maß an Vorwissen, die Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Recherche sowie die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen von Informationen. Kann dies vom Anleger nicht geleistet werden, ist er auf die Beratung Dritter angewiesen und läuft schnell Gefahr, an weniger kompetente oder gar betrügerische Vermittler zu geraten. Da eine vorzeitige Liquidation oder ein rechtzeitiges Gegensteuern bei ungünstigen Entwicklungen nicht möglich sind, muss der Investor zudem über eine gewisse nervliche Belastbarkeit sowie den finanziellen Hintergrund verfügen, um Verluste des eingesetzten Kapitals verkraften zu können.

Fazit

Eine Private-Equity-Beteiligung ist für unerfahrene Anleger oder Kleinanleger nicht geeignet. Es handelt sich um ein Finanzprodukt, welches umfassende Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzt, um die Folgen des Investments richtig abschätzen zu können. Der Erfolg einer Private-Equity-Beteiligung hängt im Wesentlichen von der Expertise des ausführenden (Fonds-)Managers ab; weitere Risiken wie eine eingeschränkte Transparenz gegenüber Dritten und eine lange Kapitalbildung schränken den möglichen Interessentenkreis weiter ein. Anleger, die über ein umfassendes finanz- und realwirtschaftliches Know-how verfügen und das Risikopotenzial adäquat abzuschätzen vermögen, können mit einer Private-Equity-Beteiligung ihr Portfolio weiter diversifizieren und um eine attraktive Renditemöglichkeit bereichern.

Kurzinfos zum Autor Branko Kunovic

Branko Kunovic ist Founder und CEO der Global Services Management AG, einer Private Equity Finanz-Boutique am Finanzplatz Zürich. Seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig, hat er im Laufe der Zeit ein breites Finanz-Fachwissen erworben und sich nach Gründung der Global Services Management AG auf Private Equity spezialisiert. Indem er handverlesene, nachhaltige, innovative, erfolgversprechende Projekte von Gründern und Start-ups und Investoren zusammenbringt, verwirklicht er seine Vision, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen. Website: www.gsmanagement.ch