40 Prozent Plus an einem Tag – mit Biogen macht die Börse Freude

Der Spaß kommt bei vielen Börsianern im aktuellen Umfeld definitiv zu kurz. Zumindest bei denen, die mit ihren Investments auf steigende Notierungen setzen. Ab und zu gibt es dann aber doch Lichtblicke im Bärenmarktalltag.

So wie gestern Abend in den USA. Die Biogen-Aktie legte rund 40 Prozent zu und machte damit die Verluste der vergangenen 11 Monate komplett wett. Auslöser dieses Kurssprungs war die Meldung über positive klinische Phase-III-Studiendaten zum neuen Alzheimer-Medikament „Lecanemab“. Der entsprechende Wirkstoff, den Biogen zusammen mit dem japanischen Partner Eisai entwickelt, soll eine Verlangsamung des Abbaus der geistigen Fähigkeiten um 27 Prozent ergeben haben. Das weckt Hoffnungen auf einen Durchbruch im langwierigen und bislang erfolglosen Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit. Und natürlich steigen die Chancen auf eine Zulassung des Medikaments und entsprechende Einnahmen für Biogen.

Der Aktie des Biotech-Spezialisten würde das zweifelsohne gut tun. In der Vergangenheit gab es zwar immer mal wieder kurzfristige Kurssprünge, die erwiesen sich dann aber zumeist als Strohfeuer. Nach dem Zwischenhoch bei rund 470 US-Dollar zur Mitte des vergangenen Jahres rauschte der Kurs bis auf ca. 190 Dollar in den Keller. Gestern kletterte die Aktie von 200 auf 280 Dollar.

wikifolio Trader Chris Meidel (Tuner) liegt dadurch bei der Biogen-Aktie jetzt wieder mit 65 Prozent im Plus. Für sein wikifolio Tuner_Quality&Trend hat er den Titel kurz nach Eröffnung im Sommer 2013 erworben und ist seitdem an Bord geblieben. Lediglich den halben Bestand hat er relativ schnell mit Gewinn veräußert. Damit hat er seine Strategie bezüglich der Haltedauer in diesem Fall konsequent umgesetzt. Demnach soll der Anlagehorizont eher langfristig ausgerichtet sein. Von „kleineren bis mittleren Rücksetzern“ will er sich dabei nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Inhaltlich agiert der Trader nach dem Motto „The trend is your friend“ und setzt dabei auf Unternehmen, denen längerfristiges Potential für die zukünftige Entwicklung zugesprochen wird. Bei Biogen ist seine lange Geduld nun endlich belohnt worden. Das Musterdepot weist seit Jahresbeginn dennoch ein Minus von 16 Prozent aus. Demgegenüber steht bei einem für den langen Zeitraum relativ moderaten Maximalverlust (31 Prozent) eine Gesamtperformance von 138 Prozent. Das bedeutet einen jährlichen Wertzuwachs von durchschnittlich 10 Prozent und damit bei überschaubarer Volatilität eine ansehnliche Outperformance etwa gegenüber dem deutschen Börsenbarometer DAX.

Das wikifolio RiskTaker von Leif Buscher (InfilTrader) existiert sogar noch einige Monate länger. Der Trader schneidet mit einer Durchschnittsperformance von knapp 11 Prozent etwas besser ab als Meidel, muss aber auch einen deutlich höheren maximalen Verlust ausweisen. Basis der Handelsidee ist eine kontinuierliche und konsequente Kontrolle der für den Börsenerfolg unvermeidlichen Risiken. Mit Aktien-Investments soll eine gewisse Basisperformance geschaffen und mit spekulativen ETFs als Ergänzung ein Market Timing-Ansatz angewendet werden. Biogen hat der studierte Wirtschaftswissenschaftler seit Anfang des Jahres in seinem Muster-Portfolio. Aktuell liegt er bei der Position mit 26 Prozent im Plus.

Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln.

