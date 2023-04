Die Untersuchung der EZB zum digitalen Euro befindet sich in einer entscheidenden Phase. Wie sollte ein digitaler Euro gestaltet sein? Was sind seine Mehrwerte? Sollte nicht auch über ein Wholesale-CBDC verstärkt nachgedacht werden? In welchem Umfang ist Programmierbarkeit ein relevantes Kriterium? Diese und weitere Fragen diskutierten in dieser Woche die Teilnehmer des 3. Blockchain-Roundtable zu dem der Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, eingeladen hatte. „Die Entwicklung steht noch am Anfang und ein wirklicher Nutzen für den Verbraucher ist noch nicht zu erkennen“, fasste der Bundestagsabgeordnete die Debatte zusammen.