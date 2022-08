3U Holding AG: Gewinnerwartung nach starkem Halbjahr und Immobilienverkauf erhöht

Der 3U-Konzern hat im zweiten Quartal die Umsatz- und vor allem Ergebnisdynamik gegenüber dem Jahresanfang spürbar erhöht. Bei einem Umsatzanstieg um 25 Prozent wurden das EBITDA um 66 Prozent und das EBIT gar um 285 Prozent gesteigert. Auch der Periodenüberschuss, der in den ersten drei Monaten rückläufig gewesen war, wurde nun deutlich verbessert. In Summe des ersten Halbjahrs hat 3U damit ein Umsatzwachstum um 22 Prozent auf 33,4 Mio. Euro, ein EBIT-Wachstum um 32 Prozent auf 3,4 Mio. Euro und einen Gewinnanstieg um 15 Prozent auf 1,7 Mio. Euro verzeichnet.

Als besonders wichtig erachten wir dabei, dass sich die organische Wachstumsdynamik bei weclapp nach der Delle in den ersten drei Monaten nun wieder spürbar erholt hat, was die Erwartung eines fortgesetzten hohen Wachstums in diesem Bereich – die zentrale Annahme unseres Modells – weiterhin als gerechtfertigt erscheinen lässt. Darüber hinaus ist eine Trendwende bei Selfio und infolgedessen im SHK-Segment erkennbar, dessen Wachstum sich im zweiten Quartal beschleunigt hat und dessen EBITDA nach vier negativen Quartalen erstmals wieder positiv ausgefallen ist.

Noch nicht in den Halbjahreszahlen enthalten ist der Komplettverkauf der Beteiligung an dem Immobilienprojekt InnoHub, der im September abgeschlossen werden soll und aus dem ein signifikanter Ertrag zu erwarten ist.

Wir haben auf dieser Grundlage unsere Gewinnschätzung für das laufende Jahr angehoben und kalkulieren nun mit einem EBITDA von 11,6 Mio. Euro sowie mit einem Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro. Bei beiden Werten liegen wir somit nun im oberen Bereich der Unternehmensprognose von 3U.

Im Hinblick auf den fairen Wert wurde die Anhebung der Schätzungen allerdings durch die Anpassung der Modellrahmendaten an das veränderte Zinsumfeld überkompensiert, so dass sich unser Kursziel geringfügig auf 3,60 Euro ermäßigt hat. Auf dieser Basis bestätigen wir das bisherige Urteil „Buy“.

Quelle: SMC-Research

