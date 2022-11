3U Holding AG: Gewinn und Liquidität nach 9 Monaten deutlich über der Marktkapitalisierung

Mit der Vorlage des Q3-Berichts hat 3U weitere Details zu den Folgen des aufsehenerregenden und äußerst lukrativen Verkaufs der Beteiligung an weclapp veröffentlicht. Die sonstigen betrieblichen Erträge, unter denen der Gewinn aus der Transaktion (und aus dem ebenfalls sehr erfolgreichen Verkauf der InnoHubs-Beteiligung) gebucht wurde, erhöhte sich im dritten Quartal um mehrere Tausend Prozent auf 165,7 Mio. Euro und sorgte entscheidend für den Quartalsgewinn von 157,1 Mio. Euro. Aus Neunmonatssicht hat 3U somit bei Erlösen von knapp 50 Mio. Euro (davon 12,5 Mio. Euro von weclapp) ein EBITDA von 165,1 Mio. Euro, ein EBIT von 161,4 Mio. Euro und einen Periodenüberschuss von 158,8 Mio. Euro verdient. Ebenso beeindruckend fiel der Cashflow aus, der sich – kumuliert über alle drei Teilsalden – auf 176,9 Mio. Euro belaufen und zu einem Anstieg der Liquidität auf 186,8 Mio. Euro bzw. 78 Prozent der Bilanzsumme geführt h at.

So überzeugend und beeindruckend diese Zahlen, der Ausblick für das Gesamtjahr (EBITDA zwischen 165 und 170 Mio. Euro, Jahresüberschuss zwischen 155 und 160 Mio. Euro) und auch die Dividendenerwartung (bei einer fünfzigprozentigen Ausschüttungsquote würde sich derzeit eine Dividendenrendite von knapp 50 Prozent ergeben) auch sind, der Blick der Börse richtet sich nun zunehmend auf die Zukunft und damit auf 3U nach weclapp aus. Auch diesbezüglich war das dritte Quartal überzeugend. Im Segment Erneuerbare Energien sorgten zwar eine schwächere Windverfügbarkeit und zwei vorsichtsgeleitete Sondereffekte zwar für eine reduzierte Umsatzdynamik und für ein schwächeres Quartalsergebnis, doch operativ waren die Zahlen hier weiter überzeugend. Gleichzeitig konnte im SHK-Segment das Wachstum deutlich beschleunigt und die Profitabilität verbessert werden. Auch für das restliche ITK-Segment (ohne weclapp) beri chtet 3U für das dritte Quartal von einer erhöhten Umsatzdynamik und einem deutlichen Gewinnanstieg.

Mit welchen Schritten das Wachstumspotenzial der fortgeführten Aktivitäten weiter gestärkt werden soll, will 3U in den kommenden Wochen immer mehr konkretisieren. Zu den Gebieten, auf denen Expansionsinitiativen denkbar sind, zählen unter anderem Cloud-Telefonie, Managed Services für den unteren Mittelstand, Ausbau der Erzeugungskapazitäten aus Erneuerbaren Energien, Sortimentserweiterung bei Selfio in Richtung Wärmerzeugung und Erhöhung des Marktanteils via Akquisitionen.

Mit der prall gefüllten Kasse und dem erfahrenen Management, welches schon in der Vergangenheit gezeigt hat, wertschaffende Investitionsmöglichkeiten identifizieren und umsetzten zu können, verfügt 3U über gute Voraussetzungen, um auch die nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten. Wir haben diese Erwartung, wenn auch zunächst nur auf der Grundlage einer organischen Weiterentwicklung, in unseren Schätzungen abgebildet und sehen auf dieser Basis den fairen Wert bei 5,60 Euro. Das ist deutlich mehr als die aktuelle Börsenbewertung, die unverständlicherweise nicht einmal den Kassenbestand abdeckt. Diese Diskrepanz sollte mit dem zunehmenden Informationsstand über die weiteren Aktivitäten und spätestens mit dem Näherrücken des Dividendentermins abnehmen, weswegen wir das Urteil „Buy“ bekräftigen.

SMC-Research





