3M - Blenden Anleger hier was aus?

Im Langfristchart passt mindestens seit dem Jahr 2007 die technische Auswertung sehr gut auf den bisherigen Kursverlauf der Aktie des US-Mischkonzerns 3M. Unglücklicherweise könnten die neuerlichen Verluste einen Schlafzustand bullischer Marktteilnehmer aufdecken und dadurch noch größeren Schaden verursachen.

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie lief es für 3M geradezu fulminant. Allein zwischen Februar 2013 und Dezember 2017 legte die Aktie des Konzerns von 98,20 auf 259,77 US-Dollar zu. Später entwickelte sich daraus ein Abwärtstrend. Im ersten Schritt führte dieser auf 114,04 US-Dollar talwärts, bis vor einigen Monaten sogar zurück auf das markante Unterstützungsniveau von 98,20 US-Dollar. Hierbei wurde insgesamt eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung abgespielt, gespickt mit fünfwelligen Impulswellen. Gelingt es jetzt nicht schleunigst um 98,20 US-Dollar herum einen tragfähigen Boden auszubilden, könnten sich schlagartig weitere Verluste anschließen und würden sich dementsprechend für ein Short-Investment anbieten. Genauso ist allerdings auch ein dynamischer Kursanstieg zur Oberseite denkbar – eine sehr interessante Ausgangslage für kurz- bis mittelfristig ausgerichtete Investoren.

Brisanter Kursbereich

Die Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer scheint derzeit nicht wirklich groß zu sein, erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 106,34 US-Dollar dürften sich Gewinne an 114,55 und schließlich in den Bereich von 127,04 US-Dollar ausbreiten. Misslingt ein Bodenbildungsversuch im aktuellen Bereich und die 3M-Aktie fällt mindestens unter 92,00 US-Dollar zurück, müssten die Supports um 70,97 bzw. 67,13 US-Dollar zum Tragen kommen. Eine endgültige Entscheidung wird sich allerdings erst in einigen Tagen bis Wochen blicken lassen, weshalb zunächst eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes favorisiert wird. Zur gegebenen Zeit kann dann über die weiter unten vorgestellten Scheine ein passendes Investment abgeschlossen werden.

Widerstände: 98,20 / 100,56 / 102,78 / 104,54 / 107,30 / 108,53 US-Dollar

Unterstützungen: 95,35 / 94,63 / 92,38 / 93,06 / 91,61 / 89,48 US-Dollar

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand Basispreis in US-Dollar

Omega

Letzter Bewertungstag

3M

HC3J59

1,1299

100,00

-3,94

4,35

18.12.2024

3M

HC3J5F

0,55

120,00

-24,74

5,50

15.01.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand Basispreis in US-Dollar

Omega

Letzter Bewertungstag

3M

HC7L8Z

1,30

100,00

3,94

-2,78

18.06.2025

3M

HC3J53

0,87

100,00

3,04

-5,17

17.01.2024



Call Optionsschein auf 3M für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktiePut Optionsschein auf 3M für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

