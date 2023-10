PM Rize ETF: Thematic Update - 387 Millionen Dollar neues Kapital im September

387 Millionen Dollar neues Kapital im September

· Mit Ende des dritten Quartals 1,8 Milliarden Dollar Neugelder in thematische Fonds

London/München, 16. Oktober 2023 - Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinem jüngsten „Monthly Thematic Update“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am europäischen Markt für thematische ETFs seit Jahresbeginn und für den vergangenen Monat September vor.

Zu- und Abflüsse in thematische ETFs seit Jahresbeginn

Rechnet man Zuflüsse gegen Abflüsse, verzeichnet der thematische ETF-Markt seit Jahresbeginn einen Kapitalverlust von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar. Diese Rechnung wird vor allem vom Thema Geschlechtergerechtigkeit beeinflusst, dessen Abflüsse in der Höhe von einer Milliarde im Wesentlichen auf einen einzelnen Trade eines einzigen Vermögensverwalters zurückzuführen ist. Neugeldern von 1,8 Milliarden Dollar stehen also Abflüsse in der Höhe von 2 Milliarden Dollar gegenüber.

Dauerbrenner „Robotik, Automatisierung und KI“

Das Investmentthema Robotik, Automatisierung und KI scheint sich fest zu etablieren. Seit Jahresbeginn verzeichnet es Zuflüsse in Höhe von bereits 805 Millionen Dollar. Damit ist eine Verstetigung in der Überzeugung vieler Investoren auszumachen, in technologische Innovation zu investieren: Denn weiterhin stammen fast die Hälfte (45 Prozent) der Gesamtkapitalzuflüsse in thematische ETFs im laufenden Jahr aus diesem technologischen Segment.

Des Weiteren bleiben die an die Regeln und Normen des Islam angelehnten Scharia-konformen ETFs populär und haben 2023 bislang 191 Millionen Dollar über eine Reihe von Engagements in entwickelten Märkten eingesammelt. Umweltthemen jenseits von Sauberer Energie (Clean Energy) gewinnen indes immer mehr Zuspruch bei den Anlegern. Zu beobachten ist dies seit Jahresbeginn an der anhaltenden Expansion von Kreislaufwirtschaft (112 Millionen Dollar), E-Fahrzeuge und Batterien (74 Millionen Dollar), Klima und Umwelt (114 Millionen Dollar) und Wasserstoffwirtschaft (30 Millionen Dollar). Aus dem Thema Saubere Energie hingegen wurde seit Jahresbeginn Kapital in Höhe 532 Millionen Dollar abgezogen, allein 148 Millionen seit Ende September – was den Trend auf der Seite von Anlegern, alternative Sektoren des Grünen Übergangs zu erkunden, erneut unterstreicht.

Abflüsse bei Sauberer Energie, Infrastruktur und Cybersicherheit

Die Abflüsse aus thematischen ETFs beliefen sich im Jahresverlauf auf drei Milliarden Dollar und wurden von der Geschlechtergerechtigkeit (etwa 1 Milliarde Dollar) angeführt. Die stärksten Abflüsse danach treffen die Themen Saubere Energie und Allgemeine Infrastruktur (387 Millionen Dollar) sowie wiederum Cybersicherheit.

Besonders Infrastruktur-ETFs haben den Analysten von Rize ETF zufolge ein schwieriges Jahr 2023 hinter sich. Viele ETFs, die auf traditionelle Weise in dieses Thema investieren, haben es nicht geschafft, Anlegern Schutz vor Kursrückgängen und Inflation zu bieten, was diese Anlageklasse eigentlich bieten sollte. Dies hat laut den Rize-Researchern seit Jahresbeginn zu Abflüssen in Höhe von -387 Millionen Dollar geführt. Trotz der starken Kursentwicklung bei Cybersicherheitsaktien verlor das ETF-Thema Cybersicherheit 287 Millionen Dollar – Verluste verzeichneten aber auch weitere technologieorientierte Themen wie Digitalisierung (-85 Millionen Dollar), Smart Cities (-57 Millionen Dollar) und Technologie in China (-56 Millionen Dollar).

Die Agrarindustrie (-201 Millionen Dollar) ist in diesem Jahr bei den Anlegern ebenfalls in Ungnade gefallen, da viele Aktien dieses Segments sehr empfindlich auf die Inflation demzufolge kritische Phase des Wirtschaftszyklus reagieren.

Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn

1. Robotik, Automatisierung und KI: 805 Millionen Dollar (YTD)

2. Scharia-Konformität: 191 Millionen Dollar (YTD)

3. Luxusgüter: 180 Millionen Dollar (YTD)

4. Klima und Umwelt: 114 Millionen Dollar (YTD)

5. Kreislaufwirtschaft: 112 Millionen Dollar (YTD)

Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn

1. Geschlechtergerechtigkeit: 1.047 Millionen Dollar (YTD)

2. Saubere Energie: 532 Millionen Dollar (YTD)

3. Infrastruktur: 387 Millionen Dollar (YTD)

4. Cybersicherheit: 287 Millionen Dollar (YTD)

5. Agrarwirtschaft: 201 Millionen Dollar (YTD)

Die zehn größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs seit Jahresbeginn (Angaben in Millionen US-Dollar)

Quelle: Daten von etfbook.com per 31.09.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

Die Entwicklung am thematischen ETF-Markt im September

Im September verzeichnete der thematische Fondsmarkt Nettozuflüsse von 22 Millionen Dollar. Die Zuflüsse in thematische ETFs betrugen insgesamt 387 Millionen Dollar. Dabei kam das neue Kapital vorzugsweise dem in diesem Jahr stark gehypten Thema Robotik, Automatisierung und KI (95 Millionen) zugute.

Ein im Lauf des Jahres zu beobachtender Trend ist die Allokation von Anlegern in breit angelegte Energiewendefonds und nicht in einzelne grüne Transformationsthemen wie Saubere Energie. Dies zeigte sich auch im September mit Zuflüssen von 65 Millionen Dollar in Neue Energie und 45 Millionen Dollar in Klima und Umwelt. Das Thema Cybersicherheit konnte im September wieder neue Zuflüsse (13 Mio. USD) verzeichnen. Dies sei laut Rize ETF aufgrund der starken Kursentwicklung dieses Themas wenig überraschend.

Den allgemeinen Jahrestrend widerspiegelnd floss auch im September Kapital aus Clean Energy ETFs (139 Millionen). So hatten Long-Duration (sich auf lange Sicht entwickelnde)-Themen seit Jahresbeginn mit Kapitalabflüssen zu kämpfen und das Kapital der Anleger floss auch im September aus Themen wie Healthcare Innovation, E-Fahrzeuge und Batterien, China Tech, Blockchain und Video Gaming.

Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt im September

1. Robotik, Automatisierung und KI: 95 Millionen Dollar

2. Neue Energien: 65 Millionen Dollar

3. Scharia-Konformität: 62 Millionen Dollar

4. Klima und Umwelt: 45 Millionen Dollar

5. Cybersecurity: 13 Millionen Dollar

Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt im September

1. Saubere Energie: 139 Millionen Dollar

2. Geschlechtergerechtigkeit: 37 Millionen Dollar

3. Healthcare Innovation: 32 Millionen Dollar

4. E-Fahrzeuge und Batterien: 31 Millionen Dollar

5. Generationenwandel: 29 Millionen Dollar

Die zehn größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs im September (Angaben in Millionen US-Dollar)

Quelle: Daten von etfbook.com per 31.09.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

