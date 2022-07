30 Zentralbanken weltweit haben sich geäußert

Wieder einmal hat die UBS RMS Survey Befragungen durchgeführt

Von Mai bis Juni 2022 wurden Zentralbanken zum 28. Mal befragt. Insgesamt sorgen sich 87 Prozent, also die meisten wegen Inflation und einem unkontrollierten Anstieg der langfristigen Renditen. Die zweitgrößte Sorge ist die Angst vor einer weiteren Eskalation geopolitischer Konflikte. Zu den neuen gefürchteten Risiken zählen eben die geopolitischen Konflikte sowie die Rohstoffpreisentwicklung und das Thema Energiesicherheit. Beim Thema Devisen sorgen sich die Zentralbanken um die steigenden US-Zinsen und die Inflation. Dabei hält der weltweite Trend zur Diversifizierung der Devisenreserven an. Beim Thema welche Anlageklassen im vergangenen Jahr aufgestockt wurden, waren dies die Aktien, aber auch der US-Dollar und der Renminbi sowie der kanadische Dollar. Denn diese beiden Währungen, so die Zentralbanken, werden wohl von den jüngsten Ereignissen profitieren. Am meisten reduziert wurde der Euro, gefolgt vom japanischen Yen.





Bei der Frage nach Gold sehen 60 Prozent der Zentralbanken seine Rolle im Reserven Management unverändert, 40 Prozent gehen davon aus, dass Gold in der Zukunft immer wichtiger wird. Nur 14 Prozent äußerten Bedenken bezüglich Herkunft und Nachhaltigkeit. Gold haben sich die Zentralbanken im Mai und Juni weiter zugelegt. Der einzige nennenswerte Notenbankverkäufer war Deutschland. Im Mai wurden die Goldbestände hierzulande um zwei Tonnen verringert. Laut dem World Gold Council liege der Grund wohl im langjährigen Münzprägeprogramm. In einer früheren Umfrage durch das World Gold Council erklärten 25 Prozent der teilnehmenden Zentralbanken, dass sie die Absicht hätten ihre Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten aufzustocken. Auch für private Anleger sind Gold beziehungsweise die Werte der Goldgesellschaften ein Muss. Möglich ist ein Investment in Calibre Mining oder Golden Rim Resources. Calibre Mining ist ein schuldenfreier mittelgroßer Goldproduzent. Tätig ist das Unternehmen in Nevada, Washington und Nicaragua. Das Flaggschiffprojekt von Golden Rim Resources ist das Oxid-Goldprojekt Kada in Guinea. Der Verkauf von Projekten in Burkino Faso hat frisches Geld für die weitere Entwicklung von Kada in die Kassen gespült.





