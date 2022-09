2G Energy AG: Auftragsbestand auf Rekordniveau

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

Das 2G-Management hat sich im bisherigen Jahresverlauf immer optimistisch gezeigt, dass BHKW trotz der insbesondere in Deutschland akuten Befürchtungen vor einer Gasknappheit im Winter zu den Gewinnern der aktuellen Rahmenbedingungen zählen, und die Zahlen belegen das eindrucksvoll. Der Auftragseingang hat im ersten Halbjahr um 22,5 Prozent auf 112 Mio. Euro zugelegt, und der Auftragsbestand erreichte Ende Juni mit 220,8 Mio. Euro (+48 Prozent zum Vorjahr) einen neuen Rekordstand.

Mit den massiv gestiegenen Gaspreisen fällt die hohe Effizienz von BHKW deutlich stärker ins Gewicht, weshalb sich die Rentabilität der Anlagen weiter verbessert hat. Außerdem sorgen die hohen Marktpreise für ein stark steigendes Interesse im Bereich von Schwachgasen wie Bio-, Klär- oder Deponiegas. Ein weiterer Treiber der Nachfrage bei 2G ist die bereits angebotene Umrüstoption auf einen späteren Wasserstoffbetrieb, der den Kunden eine hohe Flexibilität bietet.

Insgesamt spricht damit derzeit viel für eine Fortsetzung des Wachstumskurses trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz zunächst von 266 Mio. Euro auf 290 bis 310 Mio. Euro wachsen, damit wurde der untere Rand der Zielspanne um 10 Mio. Euro angehoben. Anvisiert wird weiterhin eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent, nach 6,7 Prozent im Vorjahr. Bis 2024 sollen die Erlöse weiter auf 330 Mio. Euro zulegen (EBIT-Marge: 10 Prozent) und 2026 schließlich 400 Mio. Euro erreichen (EBIT-Marge 8,5 bis 10 Prozent).

Wir hatten diesen Wachstumstrend bereits in unserem Modell abgebildet und haben nun nur kleinere Änderungen vorgenommen. Da Engpässe auf Kundenbaustellen im laufenden Jahr für Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der BHWK sorgen, haben wir unsere Umsatzprognose für dieses Jahr von 305 auf 300 Mio. Euro gesenkt, im Gegenzug aber für 2023 von 354 auf 359 Mio. Euro angehoben und damit auch den hohen Auftragsbestand und den unverändert dynamischen Auftragseingang berücksichtigt. Somit gehen wir davon aus, dass 2G das Umsatzziel für 2024 schon im nächsten Jahr deutlich übertrifft. Die EBIT-Margen haben wir etwas vorsichtiger taxiert, was aber vor allem einer Neukalkulation der Abschreibungen geschuldet ist. Gleichwohl rechnen wir im Trend damit, dass die Marge weiter steigen und dass 2G die eigenen Renditeziele übertreffen wird.

Der von uns ermittelte faire Wert ist trotzdem etwas gesunken, was auf einen marktbedingt höheren Diskontierungszins zurückzuführen ist. Mit 33,00 Euro (bislang: 35,00 Euro) signalisiert er aber dennoch weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Unser Urteil lautet unverändert „Buy“.

Quelle: SMC-Research



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.