PM: 21.co stellt Wrapped Krypto Token-Produktpalette vor

Das neue Technologieangebot des Unternehmens bringt der Branche die dringend benötigte kettenübergreifende Sicherheit und Liquidität

Zürich/München, 13. September 2023 – 21.co gibt heute die Einführung von 21.co Wrapped Tokens bekannt. Die ersten Wrapped Tokens des Unternehmens bieten eine Mischung von Basiswerten aus den nach Marktkapitalisierung führenden Krypto-Assets über mehrere Blockchain-Netzwerke. Wrapped Tokens bieten die Möglichkeit, die kettenübergreifende Liquidität und den Nutzen von Krypto-Assets unabhängig vom Blockchain-Ökosystem zu erhöhen und die Sicherheitsherausforderungen des kettenübergreifenden Bridgings anzugehen. 21.co sieht sich in der idealen Position, um institutionelle Sicherheit und Liquidität in großem Umfang durch die Produktsuite zu liefern, unterstützt durch Onyx, das proprietäres Produktmanagementsystem von 21.co, das mehr als 3,3 Milliarden Dollar an kryptogestützten Vermögenswerten geschaffen und eingelöst hat.

Hany Rashwan, Co-Gründer von 21.co (©21.co)

Effektive kettenübergreifende Interoperabilität und Liquidität ermöglichen es den Mitgliedern der DeFi-Community, auf einen größeren Liquiditätspool von Vermögenswerten zuzugreifen, ohne auf ein einzelnes Blockchain-Ökosystem beschränkt zu sein. Eine bessere Zugänglichkeit führt zu einer größeren Fähigkeit, DeFi als Ganzes zu skalieren. In der Vergangenheit stellte die kettenübergreifende Interoperabilität eine technische Hürde für die DeFi-Community dar. Lösungen wie kettenübergreifende Brückenprotokolle haben sich als anfällig für Sicherheitshacks erwiesen und stellen nicht nur eine erhebliche Bedrohung für Vermögenswerte, sondern auch für das Vertrauen in die Blockchain-Technologie dar.

Die neuen 21.co Wrapped Tokens führen kettenübergreifende Liquidität für die beliebtesten Alt-Layer-One-Protokoll-Token im Ethereum-Ökosystem ein, und zwar auf sichere Weise. Onyx, entwickelt von 21.co, stellt sicher, dass Münz- und Brennprozesse schnell und sicher ausgeführt werden. 21.co Wrapped Tokens sind zu 100 % physisch besichert, und die zugrundeliegenden Vermögenswerte werden von einer institutionellen Verwahrstelle in einem kalten Lager aufbewahrt.

"DeFi braucht eine kettenübergreifende Interoperabilität, um erfolgreich zu sein, aber bis zu diesem Zeitpunkt waren die bestehenden Lösungen von schwerwiegenden Sicherheitslücken geplagt", kommentiert Hany Rashwan, Mitbegründer und CEO von 21.co. "Wir glauben fest daran, dass DeFi die Zukunft ist, und haben uns seit langem verpflichtet, mit unserer Erfahrung und unseren Produkten eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem dezentralen Finanzwesen zu schlagen. Wir freuen uns sehr, der DeFi-Community mit der Einführung von zentralisierten Wrapped Assets eine dringend benötigte Technologie anbieten zu können, die DeFi weiter zum Erfolg verhelfen wird."

Index Coop wird als erste Organisation einen Multiple-Blockchain-Index-Token anbieten – den Index Coop Large Cap Index (IC21) powered by 21.co Wrapped Tokens. Mit der Technologie von 21.co bringt der IC21 Token eine Reihe von Nicht-EVM-Blockchain-Token in das Ethereum-Netzwerk.

Liste der 21.co Wrapped Token:

21BTC - 21.co Wrapped Bitcoin

21BNB - 21.co Wrapped BNB

21XRP - 21.co Wrapped XRP

21ADA - 21.co Wrapped Cardano

21SOL - 21.co Wrapped Solana

21LTC - 21.co Wrapped Litecoin

21DOT - 21.co Wrapped Polkadot

21BCH - 21.co Wrapped BitcoinCash

Weitere Informationen zu den Wrapped Token von 21.co finden Sie unter https://21.co/tokens.

# # #

Glossar

Was sind Wrapped Krypto-Token?

Die Technologie des „Token Wrapping“ nahm mit der Schaffung von Wrapped Bitcoin (WBTC) im Januar 2019 ihren Anfang. Mittels WBTC konnten Bitcoin-Token innerhalb des Ökosystems von Ethereum, dem weltweit zweitgrößten Kryptoasset, und damit für die zahlreichen, auf Ethereum aufbauenden DeFi-Anwendungen eingesetzt werden. Durch das „Umwickeln“ (Wrapping) von Krypto-Assets erhalten deren Besitzer also die Möglichkeit, diese auf anderen Blockchains zu nutzen – ohne ihre Vermögenswerte verkaufen und neue erwerben zu müssen. Dadurch wird die Interoperabilität (systemübergreifende Nutzbarkeit) von Krypto-Assets erhöht – so können zum Beispiel Solana-Assets für auf Ethereum aufbauende DeFi-Anwendungen genutzt werden.

Wo sind Wrapped Krypto-Token handelbar?

Die Wrapped Token von 21.co sind – im Gegensatz zu den Krypto-ETPs von 21Shares – keine börsengehandelte Produkte und somit nur über dezentrale Krypto-Börsen und mittels eines eigenen Krypto-Wallets zu erwerben.

Was ist Index Coop?

Index Coop ist eine Dezentralisierte Autonome Organisation (DAO), die Produkte für das dezentrale Finanzwesen (DeFi) anbietet – darunter auch den Index Coop Large Cap Index (IC21), der die Wrapped Tokens von 21.co in einem einzigen Token zusammenfasst.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co