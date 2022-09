21Shares wird 21.co – das größte Krypto-Einhorn der Schweiz

Ophelia Snyder und Hany Rashwan © 21.co

21.co als Dachmarke von 21Shares und Token-Provider Amun gegründet

Mit zwei Milliarden Dollar bewertete Dachmarke sammelt bei Finanzierungsrunde 25 Millionen-Dollar ein

Zürich/München, 7. September 2022 – 21.co heißt die neu gegründete Dachgesellschaft des weltweit größten Krypto-ETP-Anbieters 21Shares, der ab sofort unter diesem Markennamen auftritt. Das verkündet das Schweizer Unternehmen gemeinsam mit einer vom US-Hedgefonds Marshall Wace geführten 25 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde. Dies macht 21.co mit einer Gesamtbewertung von zwei Milliarden Dollar zum größten Krypto-Einhorn der Schweiz. Das Kapital soll der Entwicklung neuer Produkte, gezielten Marktexpansionen und der strategischen Akquisition von Talenten dienen. Zu den weiteren Investoren der Finanzierungsrunde gehören Collab+Currency, Quiet Ventures, ETFS Capital und Valor Equity Partners.

Zum gleichen Zeitpunkt folgt die Bekanntgabe der Gründung von 21.co, der neuen Muttergesellschaft, die vorerst zwei Unternehmen unter dieser Marke versammelt. Die bedeutendste Einheit des neu gebildeten Konzerns ist 21Shares, weltweit größter Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs) und Inhaber der Technologieplattform Onyx, die für die Emission und die Verwaltung von Kryptowährungs-ETPs – sowohl von eigenen als auch von Drittanbietern – genutzt wird. Ein weiteres Tochterunternehmen von 21.co ist der in New York beheimatete Token-Anbieter Amun, der den Zugang zur DeFi-Branche erleichtern soll. In Zukunft könnten weitere Branchenspezialisten unter die finanziell und personell erstarkte Dachmarke schlüpfen.

Kapitalerhöhung im „Krypto-Winter“

Diese Finanzierungsrunde, die inmitten des sogenannten „Krypto-Winters“ stattfindet, stellt die erste Kapitalerhöhung des Unternehmens seit mehr als zwei Jahren dar. „Ein Beweis für den frühen Erfolg des Unternehmens und die wachsende Nachfrage der Investoren in dieser Anlageklasse“, so Ophelia Snyder, Präsidentin und Mitbegründerin von 21Shares – nun 21.co. „Noch Ende 2021 – also in Zeiten rückläufiger Märkte – erzielte 21.co eine neunstellige Umsatzrate und anhaltende Mittelzuflüsse.“ Im laufenden Geschäftsjahr, von September 2021 bis September 2022, verzeichnete 21.co mehr als 650 Millionen US-Dollar an Netto-Neugeldern und erreichte seinen Höchststand von drei Milliarden Dollar an Assets under Management (AUM) im November 2021. Um dieses Geschäftswachstum zu unterstützen, hat 21.co seine Mitarbeiterzahl während dieses Zeitraums zudem um 75 Prozent erhöht.

21Shares wurde 2018 von Ophelia Snyder und Hany Rashwan mit dem Ziel gegründet, Brücken zur Kryptobranche zu bauen. "Meine Mitgründerin Ophelia und ich sind schlicht mit der Mission angetreten, Krypto-Assets zugänglicher zu machen", so Rashwan, CEO und Mitgründer von 21.co. "Heute sind wir das höchstbewertete und größte Tech-Startup in der Schweiz – und wir stehen noch ganz am Anfang. 21.co widmet sich bis heute der Entwicklung innovativer Produkte, um die Nachfrage von Anlegern an dieser immer attraktiver werdenden Anlageklasse zu befriedigen.“

"Der Erfolg, den 21.co in den letzten vier Jahren erlebt hat, ist wirklich erstaunlich", kommentiert auch Ophelia Snyder, Präsidentin und Mitbegründerin von 21.co. "Wir haben ein unglaublich vielfältiges Team mit einigen der klügsten Köpfe der Kryptobranche aufgebaut und zudem erstklassige Investoren gewonnen. Unser Ziel lautet, den einfachen und sicheren Zugang in das Anlageuniversum der Kryptowährungen zu erschließen. Und wir haben gerade erst begonnen."

„First-Mover der Krypto-Branche“

"Die Kultur unseres Unternehmens ist voll und ganz auf Innovation eingestellt – und daher stimmten auch unsere Werte und die von 21.co überein“, kommentiert Amit Rajpal, Partner und CEO Asien bei Marshall Wace LLP. „21.co ist ein Vorreiter in der Kryptoindustrie: Das Unternehmen ist auf Wachstum ausgerichtet und hat sich verpflichtet, neue und innovative Produkte zu bringen - auf eine sichere und zugängliche Weise.“ Das Unternehmen habe das Potenzial, die Krypto-Branche weltweit zu revolutionieren – selbst inmitten eines Bärenmarktes.

"Als ich das Team von 21.co zum ersten Mal traf, verstand ich ihre langfristige Vision und war davon überzeugt, dass das Unternehmen das Krypto-Ökosystem verändern wird", sagte Cathie Wood, Gründerin, CEO und CIO von ARK Investment Management LLC und unabhängiges Vorstandsmitglied von 21.co. "Diese Finanzierungsrunde ist ein Beweis für den frühen Erfolg von 21.co und seine Fähigkeit, sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten zu gedeihen. Ich bin stolz, ein Teil der Wachstumsgeschichte von 21.co zu sein."

Die Finanzierungsrunde und Gründung von 21.co folgt auf ein von Wachstum geprägtes Jahr, in dem 21Shares eine Reihe neuer Produkte vorstellte. Darunter:

Die Lancierung der des weltweit ersten USD Yield ETP und des weltweit ersten Bitcoin- und Gold (BOLD)-ETP an der SIX Swiss Exchange.

Die Lancierung der ersten Krypto-ETPs in Australien.

Die Lancierung der „Crypto Winter Suite“, die das weltweit günstigste Bitcoin ETP, das 21Shares Bitcoin Core ETP und der S&P Risk Controlled Bitcoin and Ethereum Index ETPs beinhaltet.

Daneben untersucht 21.co im Rahmen seiner regelmäßig publizierten State of Crypto Reports die aktuellen Trends in der Kryptoindustrie. Der neueste Bericht beschreibt, was Anleger tun, um ihre Kryptoportfolios erfolgreich zu optimieren.



Über 21 Shares

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. Das Tochterunternehmen 21Shares ist der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Amun, ein Token-Provider, der den Zugang zur DeFi-Branche erleichtert, ist ebenfalls Teil von 21.co. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.



