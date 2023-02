PM: 21Shares und CoinGecko veröffentlichen einheitliche Methode zur Krypto-Klassifizierung

„The Global Crypto Classification Standard Report“ verkörpert die erste Phase einer Partnerschaft zwischen 21Shares und CoinGecko

München/New York, 8. Februar 2023 – Die 21Shares AG ("21Shares"), weltweit größter Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs) und Tochtergesellschaft von 21.co, veröffentlicht heute zusammen mit CoinGecko – dem weltweit größten unabhängigen Aggregator von Kryptowährungsdaten – den «The Global Crypto Classification Standard». Es handelt sich dabei um eine einheitliche Methode zur Kategorisierung von Kryptoassets, damit Investoren und Regulierungsbehörden die Besonderheiten innerhalb der Anlageklasse besser beurteilen können. Er stellt die erste Phase der Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer Krypto-Einhorn und dem 2014 gegründeten Unternehmen CoinGecko mit Hauptsitz in Malaysia dar.

Im Gegensatz zu traditionellen Finanzanlagen unterscheiden sich Kryptowährungen drastisch von einem Vermögenswert zum anderen. Dies schafft einen Bedarf an einer Standardmethode zur Zusammenfassung und zum Verständnis der verschiedenen Vermögenswerte. Um sich dieser Herausforderung anzunehmen, entwirft die neu eingeführte Methodik drei Kategorisierungsebenen, wobei jedes Krypto-Asset in eine Option innerhalb jeder Ebene fällt. Die Ebenen umfassen:

· Level 1: Krypto-Stack (darunter z.B. Kryptowährungen, Smart-Contract-Plattformen, dezentrale Anwendungen (dApps))

· Level 2: Marktabbildung nach Sektoren (z. B. Infrastruktur, Metaverse, dezentrales Finanzwesen) und Branchen (z. B. Entwickler-Tools, Zahlungsplattform, Kredite/Darlehen)

· Level 3: Taxonomie der Kryptoassets (z.B. Kryptowährung, Staked Currency, Governance-Token und mehr.)

Nachfolgend ein Beispiel für die Kategorien, unter die zwei Vermögenswerte, Bitcoin und Uniswap, auf jeder Ebene fallen.

Krypto-Asset

Symbol

Ebene 1: Krypto-Stack

Ebene 2A: Sektor

Ebene 2B: Branche

Ebene 3: Taxonomie

Bitcoin

BTC

Kryptowährungen

Infrastruktur

Zahlungssystem

Kryptowährung

Uniswap

UNI

Dezentrale Anwendung (dApp)

Dezentrales Finanzwesen (DeFi)

Dezentrale Handelsplattform

Governance-Token



"Krypto steckt immer noch in den Kinderschuhen – aber es ist wichtig, einen Standard zur Klassifizierung der Anlageklasse zu haben, damit Investoren sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vermögenswerten verstehen können", kommentiert Eliézer Ndinga, Director of Research bei 21.co, der Muttergesellschaft von 21Shares. "Wir trafen uns mit CoinGecko im Wissen, dass das Unternehmen aufgrund seiner Unabhängigkeit und seines Ansehens als zentrale Anlaufstelle für neue Projekte im Kryptobereich der richtige Partner für diese Art von Initiative ist."

Neues Projekt zur Krypto-Bewertung in Arbeit

Zusätzlich zu dem heute veröffentlichten Bericht haben 21Shares und CoinGecko die neue Methodik genutzt, um eine Bewertung der Marktkapitalisierung von Kryptoassets vorzunehmen – und daraus die größten zu eruieren. Die zugehörige Klassifizierung, die in Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen erstellt wurde, wird im Sommer 2023 auf der Website von CoinGecko veröffentlicht.

"Die Möglichkeit, Kryptoassets auf der Grundlage eines forschungsbasierten Ansatzes systematisch zu bewerten und zu klassifizieren, entspricht genau unserer Mission als unabhängiger Kryptowährungsdaten-Aggregator", sagt Bobby Ong, COO und Mitbegründer von CoinGecko. "Wir davon überzeugt, dass wir Verbrauchern durch die Zusammenarbeit mit 21Shares Verbrauchern einen Leitfaden an die Hand geben, an dem sie sich auch während der ständigen Weiterentwicklung des Marktes stets orientieren können."

Der vollständige Bericht kann auf der 21Shares-Website sowie auf der CoinGecko-Website eingesehen werden.

