PM 21Shares Research: Vertrauen in Bitcoin und Ethereum gestärkt

Monatsrückblick für April

Trotz Achterbahnfahrt der Reaktionen: Vertrauen in Bitcoin und Ethereum gestärkt

Trotz der Möglichkeit ETH abzuheben, belassen User ihre Assets im Netzwerk

Stromverbrauch von Ethereum massiv gesunken

Großes Interesse an BTC-Ordinals, Allzeithoch bei Zeichnungen von NFTs



von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Der Monat April liegt hinter uns und für die Krypto-Branche war es ein Monat des Drucks durch Aufsichtsbehörden – ein Druck, der auf Widerstand am Markt traf. De facto gewann Bitcoin mit dem Niedergang einer weiteren US-Bank, der von JP Morgan übernommenen First Republic Bank (FRB) durchaus das Interesse der Anleger. Bitcoin und Ethereum stiegen in der vergangenen Woche um fast drei Prozent, im gesamten Monatsverlauf stiegen beide Assets leicht im Wert. Darüber hinaus stieg das verwaltete Vermögen von Bitcoin jedoch um ganze 15,6 Prozent, was wohl auf die äußerst dynamische Entwicklung des Netzwerks zurückzuführen ist, dessen „Inscriptions“ im April ein Allzeithoch erreichten. Inscriptions stehen in Zusammenhang mit Ordinals, den mit NFTs vergleichbaren Instrumenten auf der Bitcoin-Blockchain, und ermöglichen die Übertragung von Satoshis – der kleinsten Einheit des Bitcoins – von einer Person zur anderen, wobei auch Daten wie Fotos, Texte oder Audiodateien mitübertragen werden können. Diese Daten werden durch Orginals dauerhaft auf der Blockchain gespeichert.

Wie die Abbildung unten zeigt, sind die größten Gewinner der Rallye des letzten Monats Cardano (21,5 Prozent im TVL) innerhalb der Abwicklungsschichten, die gemeinhin als Layer1s bezeichnet werden, Arbitrum (1,15 Prozent im TVL) innerhalb der Skalierbarkeitslösungen von Ethereum, die als Layer 2s bezeichnet werden, und schließlich im Bereich des dezentralen Finanzsystems (DeFi) die dezentrale Kreditplattform MakerDAO (Ertragsplus von 1,35 Prozent), die im April im Vergleich zu den beiden anderen Kryptosektoren den stärksten Rückgang verzeichnete.



Abbildung 1: Entwicklung nach TVL (Total Valued Locked) und Renditen der größten Kryptoassets im April

Quelle: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama. Datenstand 30. April 2023

Spot- und Derivatemärkte

Abbildung 2: Bitcoin-Liquidationen

Quelle: Coinglass

Im April liquidierten Investoren Bitcoin-Short- und Long-Positionen in Höhe von 246 bzw. 262 Millionen Dollar – das ist der höchste Stand seit Februar. Überhaupt glich der Markt im vergangenen Monat einer Achterbahnfahrt. So wurde die Branche zunächst durch einen von der Datenplattform Arkham ausgelösten Fehlalarm aufgeschreckt. Dieser deutete darauf hin, dass Kunden des Krypto-Handelsplatzes MT Gox am 16. April offenbar große Summen an ruhenden BTC bewegten, was eine ganze Welle der Liquidationen von Longpositionen ausgelöst hatte. Eine Woche nachdem der Zusammenbruch der First Republic Bank publik wurde, schnellte BTC um sieben Prozent nach oben – eine Reaktion, die an den Fall der inzwischen bankrotten SVB im März erinnert.

Abbildung 3: Einzahlungen und Abhebungen im Ethereum-Netzwerk



Quelle: Hildobby / Dune Analytics

Die Vorhersagen, dass es nach dem kürzlich auf Ethereum in Betrieb genommenen Shapella (Shanghai)-Upgrades zu einem Abverkauf von ETH kommen würde, traten nicht ein – im Gegenteil. Mit dem Upgrade wurden Abhebungen im Ethereum-Netzwerk zwar ermöglicht, die Nutzer haben seitdem jedoch hauptsächlich ihre Rewards abgehoben und nicht ihren gesamten Kapitaleinsatz an ETH, was die obige Grafik veranschaulicht. Dies bestätigt unsere Überzeugung, dass die Staker langfristig an das Ethereum-Netzwerk glauben und die Freigabe von Abhebungen eher als nebensächliches Ereignis betrachteten.

Mit anderen Worten: Die Nutzer werden sich ihre Rewards gerne auszahlen lassen, um Kapital freizusetzen. Dennoch dürften sie es über die verschiedenen Liquid-Staking-Protokolle erneut einsetzen, um das ungenutzte Kapital im gesamten DeFi-Ökosystem zu verwenden, anstatt dem Ethereum-Netzwerk den Rücken zu kehren.

Nachlassende Inflation

Die Daten zum Verbraucherpreisindex in den USA deuten darauf hin, dass die Inflation im neunten Monat in Folge gesunken ist, und zwar um sechs Prozent gegenüber Februar. Darüber hinaus setzt sich die Flucht in Bitcoin ab März als Nebeneffekt der Bankenkrise in den USA fort. Adressen mit einem Bitcoin oder weniger sind seit dem Zusammenbruch von FTX und dem Bankendebakel laut Glassnode von 914.000 auf über eine Million gestiegen.

Wird das Bitcoin-Mining umweltfreundlicher?

Mehr als 50 Prozent des netzunabhängigen Bitcoin-Minings wird derzeit mit Wasserkraft betrieben. Die von Daniel Batten, dem Gründer von CH4Capital, durchgeführte Untersuchung zeigt zudem, dass Bitcoin-Mining 38 Prozent weniger fossile Brennstoffe verbraucht als Elektrofahrzeuge. Die Untersuchung umfasst auch das netzunabhängige Bitcoin-Mining, das vom Cambridge Center for Alternative Finance, der Hauptquelle für den Energieverbrauch beim Bitcoin-Mining, nicht erfasst wird. Die Hash-Rate des Bitcoin-Netzwerks, das Maß der gesamten Rechenleitung in Proof-of-Work-Netzwerken wie Bitcoin, ist im Steigen begriffen und hat im bisherigen Jahresverlauf um fast 40 Prozent zugenommen.

Europa und Hongkong haben ihr letztes Wort zum Thema Kryptowährungen gesprochen

Die zukunftsweisende EU-Gesetzgebung "Markets in Crypto Assets" (MiCA) wurde in Kraft gesetzt und soll nächstes Jahr in Kraft treten. MiCA wurde in der Krypto-Gemeinschaft weithin gefeiert, insbesondere als das Parlament die umstrittene Bestimmung fallen ließ, die ein Verbot des Proof-of-Work-Minings vorsah. Die Gesetzgebung sieht eine Reihe von Lizenzierungsregelungen vor, die dazu beitragen könnten, die Kryptoindustrie in den 27 Mitgliedsstaaten zu regulieren und zu schützen, um Zusammenbrüche wie Terra Luna und FTX zu verhindern. Dem gegenüber erklärte die chinesische Wirtschaftsmetropole Hongkong Kryptoassets zu digitalem Eigentum, was in anderen Gerichtsbarkeiten als schwerwiegender angesehen wird. Die USA sind nach wie vor geteilter Meinung über die Frage, ob am Kryptoassets als Rohstoffe oder Wertpapiere einstufen sollte.

Der Umgang mit Kryptos vor Gericht

Krypto-Börsen haben für klare Regelungen gekämpft und sich dabei an die Regeln gehalten. So hat sich beispielsweise Kraken, drittgrößte Kryptobörse der Welt mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC geeinigt und einen erheblichen Teil seiner gestakten ETH zurückgezogen, nachdem die SEC den Handelsplatz bereits im Februar aufgefordert hatte, dessen Staking-as-a-Service-Programm einzustellen. Nur einen Tag bevor das EU-Parlament den MiCA-Rahmen verabschiedete, erteilte die irische Zentralbank Kraken die Genehmigung, ein Virtual Asset Service Provider (VASP) zu werden. Letzten Monat reichte die Börse eine Vorregistrierungsverpflichtung bei der Ontario Securities Commission ein, um trotz der gegenteiligen Vorschriften in ganz Kanada als sogenannter Restricted Dealer zugelassen zu werden.

Coinbase befindet sich ebenfalls im Clinch mit der SEC und hat sich infolgedessen eine Lizenz auf den Bermudas gesichert. Die zweitgrößte Kryptobörse der Welt erwägt, in absehbarer Zeit eine Offshore-Derivatebörse zu eröffnen. So reichte Coinbase beim US Circuit Court eine knapp gehaltene Klage ein, um die SEC zu verpflichten, mit "Ja oder Nein" auf die von Coinbase im vergangenen Juli eingereichte Petition zu antworten. Die Petition enthielt die Aufforderung an die SEC, regulatorische Leitlinien für die Kryptobranche zu erstellen. Coinbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Debatte um die Einstufung von Kryptos als Rohstoff oder Wertpapier im Namen der ganzen Branche weiter voranzutreiben. Wir bei 21shares sind der Überzeugung, dass dies der richtige Weg ist, um zu soliden, klaren Regelungen zu gelangen, die Investoren schützen und gleichzeitig Innovationen fördern.



ETH: Das Shanghai-Upgrade wurde am 12. April erfolgreich durchgeführt und ermöglichte es den Nutzern, ihre eingesetzten ETH nach circa 2,5 Jahren aus dem Kontakt mit der Beacon-Kette abzuheben und markiert den vollständigen Übergang zu einem Proof-of-Stake-Netzwerk. Dieser Durchbruch wird auch dadurch illustriert, dass Nutzer ihre gestakten Ether abheben können, Staking-Belohnungen erhalten und ihren Einsatz auch ohne nennenswerte Störungen erhöhen konnten.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten existiert aktuell noch eine Warteschlange für ETH-Bestände, die darauf warten, abgehoben zu werden. Es ist erwähnenswert, dass Kraken für einen bedeutenden Teil (46,1 Prozent) der insgesamt 1,97 Millionen abgehobenen ETH verantwortlich ist. Dies zeigt, dass die Kraken-Börse der Aufforderung der SEC nachgekommen ist, ihr Staking-Angebot für US-Kunden einzustellen. Das Ethereum-Kernentwicklungsteam wird sich nun auf die Verbesserung der Skalierbarkeit als Teil seines nächsten großen Vorhabens auf der Ethereum-Roadmap konzentrieren, das als „Proto dank-sharing“ (EIP 4844) bekannt ist und die Nutzung von L2-Netzwerken wie Optimism und Arbitrum sowie Polygon billiger macht.

Abbildung 4: Aktuelle Daten zu Ethereum-Abhebungen

Quelle: Token.unlocks

Mit dem erfolgreichen Abschluss von „Shanghai“ wird auch die Thematik des Energieverbrauchs – der durch den Umstieg auf den Proof of Stake-Mechanismus drastisch gesenkt wurde – wieder relevant. Die Daten des Cambridge Centre for Alternative Finance legen dar: Nach dem Upgrade verbraucht das ganze Ethereum-Netzwerk rund 99,99 Prozent weniger Strom als vorher – ein Unterschied, der vom Institut mit dem Größenvergleich zwischen dem Riesenrad London Eye und einer Himbeere illustriert wurde. Für den Werdegang des Ethereum-Netzwerkes stellt das eine großartige Neuigkeit dar: Nicht nur wird es weiterhin das Interesse das Interesse von Finanz- und Regierungsinstitutionen, es wird auch immer mehr zu einem ESG-konformen Asset.

Ava Labs hat die Evergreen Subnets eingeführt, eine neue Funktion des Avalanche-Netzwerks, um dessen Einführung durch Finanzinstitute zu beschleunigen. Dieses Tool ermöglicht die Erstellung von genehmigten Netzwerken, die die spezifischen Anforderungen von Institutionen erfüllen und dennoch von der Sicherheit einer öffentlichen Blockchain profitieren. Institutionen können ihre privaten Netzwerke mit ihren eigenen Konsensmechanismen, Validator-Sets und anpassbaren Gas-Tokens einrichten, während sie gleichzeitig mit dem breiteren Avalanche-Netzwerk verankert sind, um Skalierbarkeit, höhere Liquidität und Interoperabilität auf der Grundlage des Avalanche Warm Messaging-Systems zu gewährleisten. So experimentiert Cumberland bereits mit dem Netzwerk, um das "Spruce"-Testnetz für die Ausführung von Devisen- und Zinsswaps aufzubauen, und plant, tokenisierte Aktien- und Kreditemissionen zu testen, falls erste Tests positive Ergebnisse liefern. Der Trend zur Einführung von Subnetzen ist offensichtlich, da die aktiven Adressen von Avalanche im April ein Sechsmonatshoch erreichten.

Abbildung 5: Täglich aktive Adressen im Avalanche-Subnet Quelle: Avalanche Subnet Explorer

Solana: „Solana Saga“, das Web3-Smartphone von Solana ist endlich am Markt. Das Gerät läuft mit dem Android-Betriebssystem und verfügt über mehrere Web 3-Integrationen, die die Komplexität des Umgangs mit nativen Blockchain-Funktionen vereinfachen. So werden beispielsweise private Keys nun intern in einer sicheren Hardware-Umgebung, dem sogenannten Seed Vault (eine Art Tresor) gespeichert, der mit den biometrischen Signaturen des Geräts verknüpft ist. Die Integration des Vault in den Web 3 App Store des Smartphones ermöglicht es den Nutzern, Transaktionen wie den Tausch von Token oder das Mining von NFTs mit dem Fingerabdrucksensor des Geräts zu signieren. Darüber hinaus ermöglicht die Kamera des Telefons innovative Funktionen wie die sofortige Umwandlung von Bildern in NFTs. Auch wenn es anfangs einige zu erwartende Probleme hinsichtlich der Benutzererfahrung geben wird, ist das Produkt ein konstruktiver Schritt in die richtige Richtung, da es den Menschen hilft, die Komplexität der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie zu vergessen und sich stattdessen auf ihre Vorteile zu konzentrieren.

Schließlich kündigte Solana Labs an, dass ein auf ChatGPT basierendes Plugin, das auf ihre Blockchain zugeschnitten ist, bald auf den Markt kommen wird. Der Chatbot wird Nutzern dabei unterstützen, beispielsweise On-Chain-Salden abzufragen, NFTs zu kaufen oder Token zu übertragen. Die Nutzung von KI zur Beschleunigung des Onboardings von Nutzern hilft, die Komplexität für Anfänger zu reduzieren, daher ist dies definitiv ein Schritt in die richtige Richtung für den Ethereum-Konkurrenten.

Das dezentrale Finanzsystem des neuen Web3

Abbildung 6: Performance der Top 10 DeFi Protokolle im ersten Quartal 2023

Quelle: Coingecke, 21Shares

Stablecoins

USDC: Circle, Emittent des zweitgrößten fiat-besicherten Stablecoin USDC, will ein Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) auf den Markt bringen. Die Interoperabilitätstechnologie wird es den Nutzern ermöglichen, ihre USDC von einem Netzwerk in ein anderes zu übertragen, ohne dabei auf die Probleme zu stoßen, die bei herkömmlichen Bridges (Brücken) auftreten. CCTP wird vor allem den Bedarf an Lock-and-Mint-Brücken verringern, die viele Sicherheitsbedenken, sie könnten Hacker anziehen, aufwerfen und diese durch die Burn-and-Mint-Technik ersetzen.

Konkret würde das Protokoll USDC in der Ursprungskette verbrennen und eine neue Einheit in der Zielkette erzeugen. Darüber hinaus wird die Technologie durch die Verfügbarkeit von nativen USDC auf den verschiedenen Blockchains vorangetrieben, die Circle ursprünglich unterstützte, um eine native Version seines Stablecoins einzusetzen. Die Technologie wurde entwickelt, um die Probleme der fragmentierten Liquidität zu lösen, die durch mehrere inoffizielle Versionen von überbrückten USDC in Dutzenden von Netzwerken entstehen.





Real-World-Assets (RWAs)

Ehemalige Mitarbeiter der US-Kryptobörse Gemini brachten mit OpenEden einen ETH-basierten Smart-Contract-Vault auf den Markt, der von einem regulierten Unternehmen in Singapur verwaltet wird und ein Engagement in US-Schatzanweisungen ermöglicht. Nutzer können USDC auf der Plattform hinterlegen und erhalten im Gegenzug ein tokenisiertes Zertifikat in Form von TBILL-Tokens, die auf dem Sekundärmarkt gehandelt und übertragen werden können, ohne den Umweg über traditionelle Intermediäre gehen zu müssen. Zum Vergleich: Maple Finance präsentierte einen Cash-Management-Vault für die Investition in eine Million US-Schatzbriefe. Das Angebot richtet sich an sogenannte HNWI-Teilnehmer (High Net Worth Individuals, vermögende Investoren) und Web3 DAOs (Dezentrale Autonome Organisationen des Web3), die so einfachen Zugang zu Treasury-Renditen erhalten, wobei ein institutioneller Teilnehmer als Kreditgeber auftritt. Es ist der institutionelle Krypto-Hedgefonds Room40, der auf diese Weise die Gegenparteirisiken reduziert.

Ondo Finance, Herausgeber des OUSG-Token, der ein Engagement im US-Finanzwesen ermöglicht, kündigte einen neuen Token mit dem Namen OMMF an. Bei OMMF handelt es sich um einen ETH-basierten Stablecoin, der seinen Inhabern Rendite auf der Grundlage von Investitionen in risikoarme Geldmarktfonds bietet, die von Blackrock und Pimco ETFs unterstützt werden. OMMF wird ausschließlich bestimmten ausgewählten Anlegern zur Verfügung stehen und kann nur unter KYC (Know Your Customer)-genehmigten und auf der Whitelist stehenden Token-Inhabern gehandelt werden.

hat seinen U.S. Government Money Market Fund auf der Polygon-Blockchain integriert, um einerseits dessen operative Effizienz zu verbessern und den Fondsvertrieb zu erweitern und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken. Mit dieser Entscheidung geht Franklin Templeton über das Debüt des Fonds auf dem Stellar-Netzwerk im Jahr 2021 hinaus und erschließt den 260-Milliarden-Dollar-Markt von Ethereum, was den Mehrwert für die Aktionäre des Unternehmens erhöht. Jeder Fondsanteil wird durch einen BENJI-Token repräsentiert, so dass Token-Inhaber über digitale Geldbörsen auf den Geldmarktfonds zugreifen können. Die Ankündigung markiert den ersten in den USA registrierten Investmentfonds, der eine öffentliche Blockchain für die Verarbeitung von Transaktionen und die Aufzeichnung des Anteilseigentums verwendet. Sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Tokenisierung mit Effizienzsteigerung und einer demokratischen Zugänglichkeit dazu beiträgt, das globale Finanzsystem neu zu verdrahten.

Das Metaverse und Non-fungible-Tokens (NFTs)

Abbildung 7: NFT-Zeichnungen auf Bitcoin (Ordinals)

Quelle: @ilemi, Dune Analytics

Bitcoin-Inscriptions erreichen neuen Rekord: Die Zahl der NFT-Inscriptions im Bitcoin-Netzwerk hat mit über 2,5 Mio. einen neuen Rekordwert erreicht und die TVL des Netzwerks im April um fast 16 Prozent ansteigen lassen. Wie in Abbildung 9 zu sehen ist, dominierten im April weiterhin Text-Inscriptions, was im Februar nicht der Fall war, als es ein Monopol für Bild-Inskriptionen gab. In diesem Monat wurden auch zum ersten Mal 223.000 Einträge an nur einem Tag, dem 29. April, verzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Inscriptions im Mai noch weiter ansteigen wird, da die Hard Fork und das Upgrade von Stacks die Erfahrungen von Nutzern und Entwicklern gleichermaßen vereinfachen sollen, mit dem besonderen Merkmal der Unterstützung von NFT Airdrops zu Bitcoin-Wallets.

Praktische Anwendung von NFTs trifft auf TradFi-Adoption: Zusätzlich zu den Bemühungen von Mastercard um die Standardisierung von Cross-Chain-Transaktionen zwischen den großen Layer-1-Unternehmen führt der Zahlungsriese auch NFTs ein, die Musiker bei der Nutzung von Web 3 unterstützen sollen. Der Mastercard Music Pass NFT ist kostenlos und wurde in Zusammenarbeit mit Polygon, der Ethereum-Skalierungslösung, entwickelt. Er dient als digitales Sammlerstück, das Künstlern Zugang zum Mastercard Artist Accelerator Program gewährt. Liquidität ist immer noch ein Problem im Bereich der NFTs, ganz zu schweigen von den hohen Gasgebühren, die Polygon zu lösen versucht, und der Nutzen beschränkt sich auf das Erstellen von jpegs. Wir bei 21shares sind begeistert, dass Ikonen des traditionellen Finanzwesens das Web 3 nutzen, um Musiker zu unterstützen, was auch einen großen Nutzen für diese neue Technologie darstellt.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co

