PM 21Shares Research: Ein Schritt weiter für Bitcoin-ETF-Antrag?

20. Oktober 2023

Weekly Research Note KW 42

Ein Schritt weiter für Bitcoin-ETF-Antrag?

Bericht von 21Shares gibt Einblick über die Welt der Tokenisierung



Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Die vergangene Woche brachte uneinheitliche Kursverläufe am Kryptomarkt, in dem vor allem drei Kryptos profitierten: Das größte Krypto-Asset Bitcoin, das im Vergleich zur Vorwoche um 5,54 Prozent stieg, sowie die Smart Contracts-Plattform Stacks. Diese stieg um 9,68 Prozent im Wert. Solana belegte mit einem Anstieg von 8,46 Prozent gegenüber der Vorwoche den zweiten Platz, nachdem es ein jüngstes Upgrade präsentierte, auf das wir in diesem Bericht näher eingehen werden.





Abbildung 1: Wöchentliche TVL und Kursentwicklung der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 18. Oktober 2023

Schattenbankenkrise in China führte zu Flucht in Bitcoin

In den vergangenen zwei Monaten haben chinesische Immobilienriesen eine Schuldenkrise im Land ausgelöst, die dazu führte, dass die chinesischen Bauträger Evergrande und Sunac im August in den USA Konkursschutz beantragten. Am Montag pumpte die People's Bank of China (PBOC) den Gegenwert von über 100 Milliarden US-Dollar (etwa 40 Mrd. US-Dollar netto) in mittelfristige Kredite, um die Liquidität im Bankensystem aufrechtzuerhalten, was die größte Geldspritze der Zentralbank seit drei Jahren darstellt: Am Rande der Pandemie im Januar 2020 pumpte die PBOC 115 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft, indem sie den Einlagenreservesatz der Finanzinstitute um 0,5 Prozentpunkte senkte.

Eine Woche nach dieser Ankündigung stieg der Bitcoin-Kurs um 13 Prozent, und die Zahl der aktiven BTC-Adressen nahm um 48 Prozent zu, wie aus den von Glassnode gesammelten Daten hervorgeht. Darüber hinaus lassen sich Parallelen zur Bankenkrise in den USA in diesem Jahr ziehen. Im März brach die Silicon Valley Bank zusammen, nachdem Risikofonds und Startups an einem Tag 42 Milliarden Dollar abgezogen hatten. Die Signature Bank brach zwei Tage später zusammen. Eine Woche später stieg Bitcoin um 36 Prozent an, während die Zahl der aktiven Adressen um 8 Prozent zunahm. Bankenkrisen haben die Menschen oft dazu veranlasst, auf Bitcoin als Flucht in substantielle Werte zurückzugreifen, was den Anwendungsfall von Kryptoassets als Absicherung angesichts sich entwickelnder makroökonomischer Widrigkeiten und einer sich wandelnden geopolitischen Landschaft verstärkt hat.

Abbildung 2: Performance von Bitcoin inmitten von Finanzkrisen



Quelle: 21shares, Glassnode



SEC akzeptiert Gerichtsentscheidung über Grayscale Spot ETF-Antrag

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wird angeblich keine Berufung gegen ein Gerichtsurteil vom August einlegen, in dem festgestellt wurde, dass es falsch sei, einen Antrag von Grayscale Investments auf Einrichtung eines börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) abzulehnen. Die Nachricht sorgte für Aufregung in der Branche und ließ die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung über Nacht um vier Prozent ansteigen.

Genauer gesagt verringert sich der Abstand zwischen dem Handelspreis von Grayscale Bitcoin Trust und seinem Nettoinventarwert (NAV) auf fast 16 Prozent, wie in der nachstehenden Abbildung zu sehen ist – und weist damit den geringsten Abschlag seit zwei Jahren auf.



Abbildung 3: Abschlag zum NAV von Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Quelle: YCharts

Mastercard erweitert die Nutzbarkeit von CBDCs (digitale Zentralbankwährungen) auf Ethereum in einer regelkonformen und benutzerfreundlichen Weise

Mastercard gab das Ergebnis eines kürzlich durchgeführten Experiments bekannt, das sich auf die Interoperabilität von Central Bank Digital Currency (CBDC) unter Verwendung der Ethereum-Blockchain konzentrierte. Die Initiative umfasste die Tokenisierung des für Australien geplanten CBDC, den „eAUD“ auf der Ethereum Blockchain und die Implementierung der KYC-Verifizierung durch die Digital Identity-Lösung von Mastercard, um eAUD-Transfers zu steuern. Im Gegensatz zu Stablecoins war die Teilnahme an diesem Pilotprojekt ausschließlich auf autorisierte Unternehmen beschränkt. Die Wrapped-CBDC wurde anschließend zum unkomplizierten Austausch eines NFT zwischen "weiß gelisteten" Teilnehmern eingesetzt.

Solana soll dezentraler werden und gleichzeitig vertrauliche Transaktionen ermöglichen

Das jüngste Software-Upgrade von Solana (v1.16) enthält mehrere bemerkenswerte Verbesserungen dieser Blockchain. Dazu gehören eine deutliche Verringerung der Hardware-Anforderungen für den Validator durch eine Reduzierung des RAM-Bedarfs von 120 GB auf 39 GB sowie eine Feinabstimmung für Bandbreitenbeschränkungen. Das herausragende Merkmal ist jedoch die optionale Möglichkeit, Transaktionsdetails zu verschlüsseln, wie beispielsweise die Menge der übertragenen Token und den Gesamtsaldo beider Gegenparteien. Während dieses Vorgangs bleiben die Prüfungsrechte erhalten, um die Einhaltung der Vorschriften durch den Entschlüsselungsmechanismus Zero Knowledge Proofs (ZKP) sicherzustellen. ZKP bezieht sich auf eine Methode, bei der eine Partei den Besitz bestimmter Informationen nachweisen kann, ohne den zugrunde liegenden Inhalt preiszugeben.

Dies stellt eine wichtige Verbesserung dar, da sie den Nutzern die Möglichkeit gibt, vertrauliche Transaktionen durchzuführen – ein Schlüsselfaktor für die Adaption durch die institutionelle Öffentlichkeit. Darüber hinaus würden die geringeren Hardware-Anforderungen die Unterstützung durch ein breiteres Spektrum von Validatoren erleichtern und damit die Anfälligkeit für eine Zentralisierung verringern. Der jüngste sprunghafte Anstieg der Mittelzuflüsse bei Solana, der mit 24 Millionen Dollar so hoch ist wie seit 2022 nicht mehr, und der kontinuierliche Anstieg der täglich aktiven Nutzer in vier aufeinanderfolgenden Wochen (siehe Abbildung 5) unterstreichen die Begeisterung für dieses weitgehend unbeachtete Upgrade

Abbildung 4: Aktive Adressen auf Solana

Quelle: TheBlock

Worauf man jetzt achten sollte

21Shares veröffentlicht Bericht über Tokenisierung

Die Ergebnisse einer von 21Shares vorgenommenen Untersuchung über das Thema Tokenisierung werfen ein Licht auf das aktuelle Wachstum dieses Sektors der Krypto-Branche. Der Enthusiasmus für diese Nische rührt dem Researchteam des Krypto-Emittenten zufolge von der Überzeugung her, dass sich der Tokenization-Markt zu einer beträchtlichen Anlageklasse entwickeln wird, die bis 2030 ein Umfang von 3,5 Billionen US-Dollar erreichen und in einem optimistischen Szenario sogar 10 Billionen US-Dollar übersteigen könnte.

Abbildung 5: Marktkapitalisierung des Marktes für Tokenisierung, ohne Stablecoins

Quelle: 21co/Dune

Die wichtigsten Erkenntnisse sind folgende:

Ethereum bleibt führend bei der Bereitstellung der Infrastruktur für diese aufstrebende Branche und hat bereits neun Anlageklassen verändert. Ethereum beherbergt mit einem Anteil von über 50 Prozent auch die überwiegende Mehrheit der tokenisierten fiat-besicherten Währungen, danach folgt die Blockchain von Tron mit 38 Prozent.

bleibt führend bei der Bereitstellung der Infrastruktur für diese aufstrebende Branche und hat bereits neun Anlageklassen verändert. Ethereum beherbergt mit einem Anteil von über 50 Prozent auch die überwiegende Mehrheit der tokenisierten fiat-besicherten Währungen, danach folgt die Blockchain von Tron mit 38 Prozent. Dies unterstreicht einen entscheidenden Punkt: Tiefe Liquidität („deep liquidity“) und starke Netzwerkeffekte können nicht einfach durch niedrigere Gebühren oder schnellere Abwicklungszeiten in den Schatten gestellt werden.

(„deep liquidity“) und können nicht einfach durch oder in den Schatten gestellt werden. Stablecoins waren die ersten, die aufgrund ihrer wichtigen Rolle im globalen Zahlungs- und Handelsverkehr einen Produktmarkt-Fit erreichten und 97 Prozent der gesamten tokenisierten Anlageklasse ausmachten.

der gesamten tokenisierten Anlageklasse ausmachten. Kleinere Märkte wie Tokenized Commodities und Staatsanleihen gewinnen an Zugkraft und machen rund 1,3 Prozent bzw. 0,95 Prozent des Marktanteils aus.

bzw. des Marktanteils aus. Insbesondere Staatsanleihen wuchsen seit Jahresbeginn um mehr als 500 Prozent, angetrieben durch das derzeitige Hochzinsregime.

Während im vergangenen Jahr zahlreiche tokenisierte Projekte entstanden sind, die öffentliche Blockchains wie Ethereum , Polygon und Solana nutzen, ist der Zugang immer noch durch die bekannten Barrieren der traditionellen Finanzbranche, wie KYC (know your customer) und geografische Beschränkungen, begrenzt, um die Compliance zu wahren.

, und nutzen, ist der Zugang immer noch durch die bekannten Barrieren der traditionellen Finanzbranche, wie KYC (know your customer) und geografische Beschränkungen, begrenzt, um die Compliance zu wahren. Der Tokenisierungsmarkt befindet sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, was durch die Tatsache symbolisiert wird, dass nur 10 Prozent der gesamten Krypto-Nutzerbasis, d. h. 47 Millionen Nutzer, sich mit tokenisierten Vermögenswerten beschäftigt oder diese gehalten haben.

Abbildung 6: Verteilung der Blockchains beim Hosten von tokenisierten Assets nach Marktkapitalisierung

Quelle: 21co/Dune

Will man die Schlüsselrolle von Ethereum in der Tokenisierungsbranche verstehen, ist ein Blick auf die technischen Grundlagen des Netzwerkes nötig: Ethereum ist heute die am meisten dezentralisierte Software-as-a-Service-Plattform mit über 862.000 dezentralen Validatoren. Seit dem Shanghai-Upgrade ist leichter denn je geworden, zur Sicherheit dieses Netzwerkes beizutragen. Gleichzeitig ist die Menge der eingesetzten ETH stetig gestiegen, was die starke Nachfrage nach dem Krypto-Asset unter Beweis stellt. Alles in allem kann man die aktive Rolle von Ethereum im Dienste der Krypto-Industrie gut verstehen, wenn man bedenkt, dass Ethereum eines der wenigen Softwareprojekte ist, das in weniger als sieben Jahren einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar erzielt hat und damit Microsoft und Meta übertrifft.

Abbildung 7: Umsätze von großen Softwareunternehmen



Quelle: Caleb & Brown

