PM 21Shares Research: Kurserholungen prägen den Kryptomarkt

Weekly Research Note KW 8

Krypto-Liberalisierung in Hongkong angekündigt

Siemens emittiert tokenisierte Anleihe

Von Carlos Gonzales, Research Analyst und Karim AbdelMawla, Resarch Associate

Der Kryptomarkt hat sich in einer Woche voller Regulierungsmaßnahmen aus den USA und Hongkong, aufregenden Entwicklungen für Blockchain-Skalierungslösungen und dem Token-Airdrop des NFT-Marktplatzes Blur gut entwickelt.

Bitcoin und Ethereum wurden im Wochenvergleich um rund 13,9 bzw. 13 Prozent höher gehandelt – und stiegen damit weniger stark im Wert als das nach Marktkapitalisierung elftgrößte Kryptoasset Solana, das um rund 26 Prozent zulegte. An der Skalierungsfront stieg Polygon um 23,53 Prozent, da es den 27. März als Zieldatum für die Einführung seines Ethereum-kompatiblen Upgrades (zkEVM) festlegte.

Im DeFi-Sektor sticht Lido mit einem Kursanstieg von 22,69 Prozent hervor. Die Staking-Plattform wird vom Shanghai-Upgrade, das für Mitte März erwartet wird, profitieren, da es Abhebungen von ETH-Einsätzen auf Ethereum ermöglichen wird. Letzte Woche einigten sich die Ethereum-Kernentwickler auf den 28. Februar als Zieldatum für eine neue Testphase für Abhebungen, das so genannte Sepolia-Testnetz.

Abbildung 1: Wöchentliche Preis- und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: CoinGecko, DefiLlama 20.2.2023

Spot- und Derivatemärkte – ein Blick auf die Bitcoin-Finanzierung

Abbildung 2: Finanzierungsrate von Bitcoin (BTC)

Quelle: lookintobitcoin.com

Ein Blick auf die Entwicklung der Derivatemärkte führt uns zur Kennzahl der Bitcoin-Finanzierungsrate, die wir bei 21Shares schon öfter zur Analyse des Kryptomarktes herangezogen haben. Sie misst das Verhältnis zwischen Long- und Short-Händlern und soll die Stimmung von Händlern gegenüber Future-Kontrakten und damit gegenüber der gesamten Wertentwicklung des Krypto-Assets messen. Wenn dieses Verhältnis negativ ausfällt, sind die Händler pessimistisch und bereit, die Long-Positionen zu zahlen und umgekehrt.

Aktuell ist die Finanzierungsrate seit dem 15. Januar (und damit über einem Monat) durchgehend positiv, was darauf hindeutet, dass viele Anleger auf eine Kurssteigerung hin positioniert sind (siehe Abbildung 2). Die Tatsache, dass wir positive Refinanzierungssätze sehen, während Bitcoin seit Jahresbeginn um etwa 50 Prozent gestiegen ist, deutet ebenfalls auf eine Zunahme der Risikobereitschaft hin.

Abbildung 3: Marktkapitalisierung von USDC, BUSD und USDT über Zeit

Quelle: Glassnode

Wie wir letzte Woche berichteten, zwangen US-Behörden, darunter die Securities and Exchanges Commission (SEC) und das New Yorker New Yorker Department of Financial Services (NYDFS) die Krypto-Plattform Paxos, die Ausgabe des Stablecoin BUSD einzustellen – eine Woche später sind die Auswirkungen dieses Eingriffs auf den Stablecoin-Markt deutlich sichtbar: Der Kurs der „Binance” genannten, jedoch von Paxos ausgegebenen Stablecoin ist buchstäblich in die Tiefe gestürzt – da seit dem 13. Februar etwa drei Milliarden Token eingelöst wurden.

Obwohl die als grüne Linie dargestellte Marktkapitalisierung von Tether (USDT) seit Anfang des Jahres stetig gestiegen ist, hat das jüngste Durchgreifen der Stablecoin Tether Leben eingehaucht. Der Anstieg könnte auch durch das Update des Stablecoin-Emittenten von letzter Woche unterstützt worden sein, als berichtet wurde, dass eine Überschussreserve von 81 Prozent an Barmitteln und Barmitteläquivalenten nun hinter USDT stehen.

In der vergangenen Woche erreichte der Abstand zwischen der Rendite zehnjähriger und zweijähriger US-Staatsanleihen den niedrigsten Stand seit September 1981. Diese zunehmende Umkehrung der Renditekurve spiegelt die gestiegenen Erwartungen der Anleiheinvestoren hinsichtlich eines Rückgangs der längerfristigen Zinssätze wider – ein historischer Frühindikator für eine Rezession. Auch die Inflationserwartungen steigen, was zunehmend Unsicherheit über das Vorgehen der Fed ausdrückt. Zwei Fed-Vertreter - der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester - erklärten, dass sie es vorgezogen hätten, die Zinssätze zu Beginn dieses Monats um 50 statt um 25 Basispunkte zu erhöhen. Damit signalisieren der Anleihemarkt und die Fed, dass die Zinserhöhungen noch nicht ad acta gelegt worden sind und dass eine Anhebung um 50 Basispunkte im März wieder im Gespräch ist. Darüber hinaus waren weitere Entwicklungen bei den makroökonomischen Daten zu beobachten:

In Argentinien stieg die monatliche Inflationsrate stieg im Januar um sechs Prozent und erreichte im Jahresvergleich einen Wert von sage und schreibe 98,8 Prozent.

stieg die monatliche Inflationsrate stieg im Januar um sechs Prozent und erreichte im Jahresvergleich einen Wert von sage und schreibe 98,8 Prozent. Ein positiveres Signal ist der Rückgang der Inflationsrate im Vereinigten Königreich den dritten Monat in Folge und diese mit 10,1 Prozent die meisten Erwartungen unterbot. Die Preise für Lebensmittel und Energie sind jedoch nach wie vor historisch hoch, was darauf hindeutet, dass die Inflation hartnäckig bleibt.

den dritten Monat in Folge und diese mit 10,1 Prozent die meisten Erwartungen unterbot. Die Preise für Lebensmittel und Energie sind jedoch nach wie vor historisch hoch, was darauf hindeutet, dass die Inflation hartnäckig bleibt. Schließlich stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA im Januar um drei Prozent und übertrafen damit die Konsenserwartungen, was die derzeitige Stärke der US-Wirtschaft trotz des Inflationsdrucks zeigt - möglicherweise aufgrund des milderen Winters.

Geht US-Börsenaufsicht nun gegen Terraform Labs vor?

Die regulatorische Offensive von US-Behörden gegen die Kryptobörse Kraken sowie die Krypto-Plattform Paxos stellen es unter Beweis: Die vergangenen zwei Wochen waren vielleicht die folgenreichsten der letzten vierzehn Jahre in Bezug auf die Krypto-Regulierung in den USA.

Nun beschuldigte die US-Börsenaufsicht SEC auch Terraform Labs - das Unternehmen hinter dem algorithmischen Stablecoin UST von Terra - und seinen CEO, Do Kown, des Betrugs an Investoren. Neben vielen anderen Enthüllungen hieß es in der Pressemitteilung, bei UST handle es sich de facto um ein Wertpapier, weil "Anleger, die UST kauften, das Recht hatten, ein Wertpapier (d. h. LUNA) zu zeichnen oder zu kaufen". Daraus könne man schließen, dass Fiat-gestützte Stablecoins wie USDC oder USDT im Gegensatz zu UST nicht als Wertpapiere angesehen werden, da sie niemand erwirbt, weil er Gewinne erwartet, sondern lediglich als Tauschmittel.

Hebt Hongkong das Verbot für Kryptohandel auf?

Am 20. Februar schlug die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong vor, seine Beschränkungen, die es Kleinanlegern verbieten, Kryptoassets von lizenzierten Plattformen zu kaufen, zu lockern. Darüber hinaus sieht der Vorschlag vor, dass alle in Hongkong tätigen Krypto-Handelsplattformen bis Juni 2024 entweder von der SFC zugelassen werden oder ihren Betrieb einstellen müssen. Dieser Vorstoß Hongkongs für eine vernünftige Krypto-Regulierung fällt zeitlich mit der Entwicklung in den USA zusammen: Dort sind die US-Regulatoren zu weit gegangen und haben es versäumt, mit klaren Richtlinien legitime Krypto-Geschäfte zu ermöglichen – ein Fehler, der Kapital und Innovation in günstigere Gerichtsbarkeiten wie Hongkong ziehen könnte.

Layer 0s:

Cosmos mit neuem Update: Bei Cosmos handelt es sich um eine Blockchain-Plattform, die das Problem der Blockchain-Interoperabilität - d. h. die Fähigkeit verschiedener Blockchain-Netzwerke, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen – lösen soll. Erreicht werden soll dies mit dem „Cosmos Hub“, einem Netzwerk von miteinander verbundenen Blockchains, die miteinander kommunizieren und Daten austauschen können.

Das neueste Update von Cosmos wurde letzten Mittwoch, den 15. Februar, eingeführt. Unter dem Namen RHO führt das Upgrade das Global Fees Module ein. Es handelt sich dabei um eine Komponente, die es der Cosmos-Governance ermöglichen soll, Mindestgaspreise festzulegen und zusätzlich eine breitere Liste von Cosmos-basierten Token zu akzeptieren, die als Währung für die Gasgebühren verwendet werden können. Dadurch wären die Nutzer nicht mehr darauf beschränkt, die Gebühren ausschließlich in ATOM zu bezahlen. Das Upgrade ebnet zudem den Weg für die nächste große technische Neuerung, um die Sicherheit aller Netzwerke, die ATOM-Ressourcen nutzen, zu erhöhen: die Replicated Security. Mehr dazu in unserem neuesten State of Crypto Report.

Layer 1s:

Flashbots: Das Forschungsunternehmen Flashbots, das in der Vergangenheit für die Begrenzung der negativen externen Effekte durch Front-Running und Arbitrage auf Ethereum verantwortlich war, hat nun ein neues Tool vorgestellt, das den Zugang zu Transaction-Sharing-Einnahmen für die breitere Ethereum-Community weiter demokratisieren soll. Das Tool mit dem Namen MEV-share ermöglicht den Nutzern auch, Belohnungen zu erhalten, die bisher nur Validatoren und Buildern (Erbauern) der Ethereum-Blockchain zugeteilt waren.

Die Betreiber von BNB, der Blockchain der Kryptobörse Binance, haben ihre Roadmap für das laufende Jahr veröffentlicht. Diese konzentriert sich auf vier Schlüsselbereiche des weiteren Wachstums:



1. Im Hinblick auf die Skalierbarkeit der Chain wird das Team das Gaslimit des Blocks von 150 Mio. auf 300 Mio. erhöhen und einen Rust[1]-basierten Client einführen, um die Zustandsüberprüfung von der Transaktionsverarbeitung zu trennen und so die Leistung des Clients zu verbessern. Das L1 wird auch optimistische[2] und ZeroKnowledge-Rollups[3] in den Netzwerk-Stack[4] einbauen, um verschiedene Anwendungsfälle zu unterstützen.



2. Verbesserung des Nutzererlebnisses durch erweiterte blockchain-übergreifende Lösungen und intelligentere Wallets, die auf der Grundlage von Account Abstraction (AA) und MultiParty Computation (MPC) aufgebaut sind. AA ist ein Konzept, das neben anderen benutzerintuitiven Funktionen auch die Wiederherstellung von Wallets im Netz ermöglicht. MPC wiederum ist eine Form der Kryptographie, die die sichere Schlüsselverwaltung verbessert, indem sie das Risiko eines einzelnen Ausfallpunkts eliminiert.



3. Darüber hinaus wird das Netzwerk seine Sicherheit durch die Einführung von AvergerDAO2.0 verbessern. Dabei handelt es sich um eine von der Community getragenen Initiative, die eine Zusammenarbeit zwischen den führenden Sicherheitsunternehmen vorsieht mit dem Ziel, User vor Betrug und Scams zu schützen. In der ersten Iteration des Projekts wurde „Meter“ eingeführt, ein Dienst zur Bereitstellung von Sicherheitsbewertungen für smart Contracts. Die zweite Iteration wird sich auf die Einführung von „Watch“ und „Vault“ konzentrieren. Ersteres ist ein API[5]-Stream, der aktive Warnungen ausgibt, sobald Nutzer mit betrügerischen Protokollen interagieren. Letzterer fungiert als kurzfristiges Treuhandkonto, das Gelder sperrt, bis bestimmte Voraussetzungen für die Rücknahme der Sperrung erfüllt sind.



4. Beibehaltung des eigenen nativen Speichernetzwerks, genannt GreenField, um die Entwicklung der Datenwirtschaft des Blockchain-Ökosystems zu unterstützen.

5. Schließlich wird die BNB die Anzahl der Validatoren von 40 auf 100 erhöhen, um das Netzwerk weiter zu dezentralisieren.



Diese Roadmap ist ein bedeutendes Vorhaben, da sie dem BNB-Netzwerk helfen soll, einige der entscheidenden Skalierbarkeitsmerkmale zu übernehmen, die das steigende Wachstum von L2s prägen, wie etwa die Rollup-Technologie mit ihren beiden Unterkategorien. Die Entwicklungen werden für BNB von entscheidender Bedeutung sein, wenn es darum geht, die eigene Marktposition zu schützen und im Wettbewerb mit Netzwerken wie Optimism, Polygon, zkSync und Arbitrum zu bestehen.

Layer 2s:

Polygon, Plattform zur Skalierung und zur Infrastrukturentwicklung innerhalb des Ethereum Netzwerkes, ist jetzt soweit in der Lage, die Version seiner Skalierungslösung in der Produktionsumgebung implementieren zu können. Seit der Bereitstellung des Testnetzes Mitte Oktober hat das Netzwerk mehrere Meilensteine erreicht. Darüber hinaus hat Polygon zwei öffentliche Audits durchgeführt und die für die Erstellung von Settlement-Proofs benötigte Zeit auf zwei Minuten gesenkt und dabei nur bei minimale Produktionskosten von 6 Cent aufgewendet.

Wir bei 21Shares gehen davon aus, dass Skalierungslösungen auch in diesem Jahr ein beherrschendes Thema sein werden. Wir erwarten zudem eine Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Skalierbarkeitsprotokollen in ihren Bemühungen, die erste voll funktionsfähige Lösung auf den Markt zu bringen. Dies wird durch die Andeutung von Metis, in den ZK-Bereich zu expandieren, deutlich und durch den Vorstoß des zkSync-Protokolls bestätigt, der kurz nach der Erklärung von Polygon über die Freigabe der Beta-Version des Protokolls für das Mainnet am 27. März erfolgte.

Matter labs, das Unternehmen hinter zkSync, hat die Einführung einer zeitlich limitierten Beta-Phase angekündigt. Demzufolge müssen Teams, die ihre Anwendungen auf L2 aufsetzen wollen, ihre Adressen auf der neu benannten zkSync Era-Plattform anmelden, bevor sie in die sogenannte „Fair Onboarding Alpha-Phase“ eintreten können. Die Ankündigung kam einen Tag nach der Bekanntmachung von Polygon und verdeutlicht den harten Wettbewerb, den dieser Bereich bald erleben wird. Matter Labs wird außerdem die Code-Basis von Era als Open Source zur Verfügung stellen, damit die breitere Community mit der bereits seit über einem Jahr im Testnet verfügbaren Innovation experimentieren kann. Diese Entwicklung ist für Ethereum gerade jetzt von Bedeutung, denn die Mainnet-Layer kämpft mit der Bewältigung einer erhöhten Nachfrage nach Blockspace, die durch den jüngsten Airdrop[6] des NFT-Marktplatzes Blur entstanden ist und die Gaspreise[7] in die Höhe schnellen ließ.

DeFi – das dezentrale Finanzsystem im Web3



Abbildung 4: Wöchentliche Performance der 10 größten DeFi-Assets

Stablecoins:

Centrifuge: Das DeFi-Protokoll, dessen zuletzt Schulden des Unternehmens BlockTower – einschließlich Forderungen, Darlehen und strukturierte Produkte – tokenisiert hat, schlägt nun vor, den neuen Stablecoin GHO von Aave mit Real-World-Assets (RWAs) zu unterlegen. Zur Erinnerung: Mit RWAs sind in der Krypto-Welt reale, physisch existierende Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffe gemeint. Ihre Tokenisierung würde dazu beitragen, die Liquidität auf der Blockchain erheblich zu verbessern, da sie eine nachhaltigere Rendite bietet, die nicht mit den Bedingungen auf dem Kryptomarkt korreliert und somit Blockchain-Protokolle dabei unterstützt, auch in turbulenten Zeiten Einnahmen zu generieren. Die Kreditplattform Maker beispielsweise nutzt Handelsfinanzierungsgeschäfte und Speditionsrechnungen - die über die Tinlake-Plattform von Centrifuge in Token umgewandelt werden - die DAI, den Stablecoin von Maker, unterstützen. Ähnliche Aktivitäten dürften folgen, sobald Centrifuge seinen Vermittlungsvorschlag offiziell veröffentlicht.

Tokenisierte Anleihen von Siemens: Der deutsche Industriekonzern Siemens hat seine erste digitale Anleihe auf einer öffentlichen Blockchain ausgegeben. Die Anleihe im Wert von 64 Mio. Euro ist auf dem Polygon-Netzwerk tokenisiert und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Der Zinssatz bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis. Obwohl dieser Schritt nicht der erste seiner Art ist – sowohl die Europäische Investitionsbank (EIB) als auch Abn Amro haben in den letzten 30 Tagen eigene Anleihen emittiert – unterstreicht er dennoch das wachsende Bewusstsein für die Nutzung der öffentlichen DLT-Technologie, um die Mängel des traditionellen Finanzsystems zu beheben.

In dieser Hinsicht machen Blockchain-basierte Anleihen papierbasierte globale Zertifikate und ein zentrales Clearing de facto überflüssig. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Emittenten von Anleihen die Möglichkeit haben, direkt an Investoren zu verkaufen. Darüber hinaus eröffnet die Tokenisierung von Anleihen neue Finanzierungsmöglichkeiten aus scheinbar illiquiden Vermögenswerten, was die Freisetzung von Kapital und Liquidität ermöglicht. Schließlich dürfte sie dazu beitragen, den Anleihemarkt für ein breiteres Privatkundensegment zugänglicher zu machen, da durch die Fraktionierung kleinere Investitionsgrößen möglich sind.



NFTs und das Metaverse

BLUR airdrop: Der NFT-Marktplatz Blur brachte inmitten von Berichten über eine potenzielle Kapitalerhöhung bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar den Token BLUR in Umlauf. Der Airdrop belohnte aktive NFT-Trader rückwirkend – der BLUR-Token weist einen Gesamtvorrat von drei Milliarden Token auf, von denen 360 Millionen (12 %) am 14. Februar von Nutzern beansprucht werden konnten. Am 20. Februar wurde BLUR bei 1,20 US-Dollar gehandelt, was einem Wert der ausgegebenen Token von mehr als 430 Millionen Dollar entspricht.



Gebühren zum Nulltarif bei OpenSea – Blur hingegen gewinnt mit seinem Belohnungsmodell Marktanteile

Als Reaktion auf die Abwanderung von Marktvolumen und Nutzern zu anderen Marktplätzen in den letzten Monaten kündigte der NFT-Marktplatz OpenSea drei große Neuerungen an:



1. OpenSea wird vorübergehend zu einem Null-Prozent-Gebührenmodell übergehen.

2. Das Unternehmen geht außerdem zu einem Modell mit einem Mindestverdienst von 0,5 Prozent für alle Sammlungen ohne On-Chain-Durchsetzung über, so dass Verkäufer mehr zahlen können.

3. Die Aktualisierung des "Betreiberfilters" soll künftig Verkäufe über NFT-Marktplätze mit denselben Richtlinien (einschließlich Blur) ermöglichen



Die Ankündigung von OpenSea kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Marktplätze wie X2Y2 und Blur, die keine Lizenzgebühren durchsetzen, Marktanteile gewinnen und eine Debatte über die Notwendigkeit des Schutzes der Einnahmen der Urheber auslösen. In der vergangenen Woche verzeichnete Blur ein Handelsvolumen von 460 Millionen Dollar (ohne Wash-Trades[8]) – etwa 50 Prozent mehr als OpenSea mit einem Volumen von 306 Millionen Dollar. Seit Dezember übertrifft Blur OpenSea beim Handelsvolumen fast in jeder Woche. Betrachtet man jedoch die Anzahl der Nutzer, so zeigt sich praktisch das Gegenteil: OpenSea verzeichnete in der letzten Woche etwa 50 Prozent mehr Nutzer als Blur, obwohl letztere Handelsplatz weiter an Boden gewinnt.





[2] Optimistic Rollups: fassen mehrere Transaktionen zu einer einzigen zusammen, verarbeiten diese außerhalb der Ethereum Blockchain und übermitteln anschließend lediglich die Transaktionsdaten zurück an die Mainchain von Ethereum. Der Name “Optimistic Rollups” kommt daher, dass die zurück übermittelten Transaktionsdaten zunächst nicht überprüft werden. Transaktionen werden unter der Annahme übermittelt, dass Aggregatoren (“Blockproduzenten im Optimistic-Rollups-Ökosystem”) ohne Betrugsabsicht arbeiten.

[3] zkEVM Rollups dienen der Skalierung der Leistung und Senkung der Gebühren auf der Ethereum Blockchain. Sie komprimieren Transaktionsdaten durch Sequencer, die diese Transaktionen bündeln und dann einen Proof an den Basis-Layer von ETH übermitteln.

# # #

