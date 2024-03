PM ARK Invest Europe: 2024 bringt bis jetzt eine halbe Milliarde Dollar Zuflüsse für Robotik und KI

ARK Invest Europe

Thematic Update Februar 2024

2024 bringt bis jetzt eine halbe Milliarde Dollar Zuflüsse für Robotik und KI

Auch Gesundheitswesen und Smart Cities gehören zu Gewinnern

London/München, 14. März 2024

ARK Invest Europe, zuvor Rize ETF, fasst die Entwicklungen am europäischen Markt für thematische ETFs für den vergangenen Monat Februar zusammen.

Zu- und Abflüsse halten sich 2024 die Waage

Seit Jahresbeginn verzeichnete der thematische ETF-Markt sowohl Zu- als auch Abflüsse in beträchtlicher Höhe, die sich fast in der Waage halten: Zuflüssen von 1,03 Milliarden US-Dollar stehen Abflüssen von 1,02 Milliarden Dollar gegenüber – es bleibt ein Zugewinn von 8 Millionen. Zugleich sind diese Zu- und Abflüsse alles andere als gleich verteilt, und vor allem ein Thema kann seit Beginn des Jahres enormes Interesse für sich verbuchen: Robotik, Automatisierung und KI zog seit Januar Investorenkapital in der Höhe von 586 Millionen Dollar an – mehr als alle andere Themen zusammengerechnet.

An zweiter Stelle steht das Thema Innovation im Gesundheitswesen mit Zuflüssen von 125 Millionen Dollar seit Jahresbeginn – den Experten von ARK Invest Europe zufolge eine Wende für ein Thema, das seit Covid-19 mit überhohen Bewertungen und Zinssensitivität aufgrund hoher F&E-Ausgaben zu kämpfen hatte. Zu den übrigen Themen mit bemerkenswerten Zuflüssen seit Jahresbeginn gehören auch Technologie in China (81 Millionen Dollar) und Klima und Umwelt (23 Millionen Dollar). Gerade die Popularität von letzterem Thema ist ARK Europe zufolge Beispiel für einen Trend des Verhaltens von Investoren, weniger auf spezifische Bereiche der Umwelt-Taxonomie als auch auf breitere Nachhaltigkeitsthemen abzuzielen.

Auf der Seite der Abflüsse setzten vor allem ETFs zum Thema Saubere Energie ihre schlechte Performance aus dem vorherigen Jahr fort und verloren seit Jahresbeginn 114 Millionen Dollar. Wie erwähnt, scheinen die Anleger eher breitere ETFs zu bevorzugen, die auf den grünen Wandel ausgerichtet sind, möglicherweise beeinflusst durch die anhaltend schlechte Performance von Clean Energy-ETFs. Auch an den Abflüssen zun Thema E-Autos und Batterien (-196 Millionen Dollar) setzt sich der Trend fort. Einstweilen verzeichnen auch Cybersicherheits-ETFs trotz ihrer außergewöhnlichen Performance im Jahr 2023 und einem guten Start im Januar Abflüsse in Höhe von 211 Millionen Dollar. Während die Anleger möglicherweise versuchen, Gewinne zu nutzen, sind die Experten von ARK Invest immer noch optimistisch gegenüber reinen Cybersicherheitsunternehmen. Dies zeige sich in der insgesamt positiven Performance der Unternehmen in diesem Bereich während der jüngsten Gewinnsaison, in der eine beträchtliche Anzahl von Gewinnsteigerungen verzeichnet wurde.

Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn

Robotik, Automatisierung und KI: 586 Millionen Dollar

Innovation im Gesundheitswesen: 125 Millionen Dollar

Smart Cities: 82 Millionen Dollar

Technologie in China: 81 Millionen Dollar

Sauberes Wasser: 46 Millionen Dollar

Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn

Cybersicherheit: 211 Millionen Dollar E-Autos und Batterien: 196 Millionen Dollar Alternde Bevölkerung: 131 Millionen Dollar Saubere Energien: 114 Millionen Dollar Infrastruktur: 56 Millionen Dollar

Quelle: Daten von etfbook.com per 29.02.2024. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

Entwicklungen am thematischen ETF-Markt im Februar

Der Februar brachte mit einer Gesamtsumme von 604 Millionen Dollar erhebliche Abflüsse aus europäischen Themen-ETFs. Einzig das Thema „Robotik, Automatisierung und KI“ erwies sich als ungebrochen populär, während andere Themen kaum Zuflüsse notierten. Neben Abflüssen zu eng gefassten Umwelt-Themen (darunter Sauberes Wasser, E-Autos und Batterien, Saubere Energie und Kreislaufwirtschaft) gehörte auch das Thema Cybersicherheit im Februar zu den Verlierern: Im Februar flossen 156 Millionen Dollar Investorengelder ab. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Anleger nach einer hervorragenden Kursentwicklung im Jahr 2023 Gewinne mitnahmen oder dass die Anleger in der Gewinnsaison handeln. Trotz einiger Ausreißer hatten Cybersecurity-Aktien eine äußerst positive Ertragssaison, und die Unternehmen in diesem Bereich zeigen sich weiterhin widerstandsfähig. Laut ARK Invest Europe liegt die Vermutung nahe, dass diese Abflüsse der Anleger angesichts der erwarteten Zinssenkungen etwas verfrüht sein könnten.

Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt im Februar

Robotik, Automatisierung und KI: 243 Millionen Dollar

Technologie in China: 13 Millionen Dollar

Uran: 10 Millionen Dollar

Internet und E-Commerce in China: 8 Millionen Dollar

Disruptive Technologie: 5 Millionen Dollar

Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt im Februar

Cybersicherheit: 243 Millionen Dollar Alternde Bevölkerung: 117 Millionen Dollar Sauberes Wasser: 94 Millionen Dollar Infrastruktur: 90 Millionen Dollar E-Autos und Batterien: 81 Millionen Dollar

Quelle: Daten von etfbook.com per 29.02.2024. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

Über Rize ETF (kürzlich von Ark Invest übernommen)

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/