2023 wird für die Finanzbranche zur Master-Prüfung

Die wichtigsten Herausforderungen und Trends in der Finanzbranche 2023

München, 12. Dezember 2022 – Es sind stürmische Zeiten für die Finanzbranche: Schwierige Rahmenbedingungen, explodierende Kosten, verschärfte Regulierungsmaßnahmen und wachsende Konkurrenz durch Non-Banken zwingen zu einschneidenden Maßnahmen. Pegasystems analysiert die wichtigsten Handlungsfelder. ​

Pandemie, Krieg, Inflation, Rohstoffkrise und Klimawandel haben die wirtschaftlichen Vorzeichen im Jahr 2022 dramatisch verändert. Stürmische Zeiten und daraus resultierende Unsicherheiten gelten auch für die Finanzbranche, die sich im Laufe des kommenden Jahres aller Voraussicht nach noch verschärfen werden. Das führt einerseits zu höheren Risiken im Umfeld, andererseits verdienen Banken und Finanzdienstleister im Passivgeschäft, also bei Einlagen und Krediten endlich wieder richtig Geld. In der Konsequenz heißt das: Es ist höchste Zeit, profitables Geschäft auszubauen und gleichzeitig eine Effizienzoffensive zu starten. Der Kampf um die Kunden wird heißer. Pegasystems, Anbieter einer Low-Code-Plattform, die die Agilität weltweit führender Unternehmen steigert, hat die fünf wichtigsten Herausforderungen identifiziert:

Convenience: Komfort ist Trumpf, Kunden wollen mehr Bequemlichkeit bei Bankgeschäften. Intelligente Self Services für Transaktionen und digitale Ende-zu-Ende-Prozesse im Hintergrund erhöhen die Attraktivität im Umgang mit der Bank und entlasten gleichzeitig die Mitarbeiter. Auch für sie ist Covenience wichtig, etwa durch Echtzeit-Empfehlungen zu Next Best Actions im Kundenkontakt. Intelligente Customer Services: Gute Services sind der Königsweg zu hoher Kundenbindung und Loyalität. Sie sind um so wirkungsvoller, je personalisierter sie sind. Mit Hilfe von KI können beispielsweise zielgenaue Up- und Cross-Selling-Angebote gemacht werden. Aus Sicht der Kunden ist es dabei wichtig, dass alle Kommunikationskanäle kohärent sind. Daher ist digitales Omnichannel-Management ein Muss. Flexibles Risikomanagement und Early Warning: Die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen erhöhen auch die Ausfallrisiken. Durch Intelligentes Risk Management können Risiken frühzeitig identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Statt Forderungen abschreiben zu müssen, können maßgeschneiderte Refinanzierungsangebote gemacht und Kunden langfristig gebunden werden. Operational Excellence: Banken und Finanzdienstleister müssen aus zwei Gründen dringend ihre internen Abläufe optimieren, sprich digitalisieren. Erstens, um die Kosten zu senken, mehr zu verdienen und so die operative Effizienz zu verbessern. Zweitens werden damit auch die Voraussetzungen geschaffen, flexibler, agiler und kundenfreundlicher zu werden. Regulatorische Anforderungen: Rechtliche Vorgaben wie ESG (Environment, Social, Governance) oder Cybersicherheit (CyS) sind erst am Anfang. Wie die Vorgaben und Maßnahmen gegen Geldwäsche, Korruption und Terror werden ESG und CyS auch für Lieferanten, Partner oder Kunden gelten und verschärft. Auch in den Bereichen Risiko und Krypto sind neue Regularien zu erwarten. Banken müssen sich darauf vorbereiten, diese Anforderungen zu erfüllen und jederzeit transparent und auskunftsfähig gegenüber Behörden zu sein – und sich vor allem schnell an Änderungen anzupassen.

„Die Bankbranche steht vor einem spannenden Jahr mit vielen Risiken und Unsicherheiten, aber auch neuen Chancen für profitable Geschäfte“, erklärt Michael Baldauf, Industry Architect/Strategist Financial Service EMEA bei Pegasystems. „Dabei hilft ihnen eine KI-gestützte digitale Plattform, die Build for change die Transformationsprozesse End-to-End mit allen Regelwerken, integrierter Business-Logik und Case Management unterstützt und beschleunigt.“

​

Michael Baldauf, Industry Architect/Strategist Financial Service EMEA bei Pegasystems (Quelle: Pegasystems)

​

Über Pegasystems​

Die leistungsstarke Low-Code-Plattform von Pegasystems (NASDAQ: PEGA) macht führende Unternehmen weltweit agiler, so dass sie schneller auf Veränderungen reagieren können. Durch KI-gestützte Entscheidungsfindung und Workflow-Automatisierung lösen Anwender vielfältige geschäftliche Herausforderungen – von der Optimierung des Kundenservice über die Automatisierung von Dienstleistungen bis hin zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Pegasystems entwickelt seit 1983 seine skalierbare und flexible Architektur ständig weiter, um Unternehmen dabei zu helfen, die heutigen Kundenanforderungen zu erfüllen und sich gleichzeitig kontinuierlich auf die Zukunft vorzubereiten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.