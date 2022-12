2023 - ein Superzyklus für Rohstoffe

Goldman Sachs sieht starke Preisanstiege für Rohstoffe im nächsten Jahr und sogar ein Rekordjahr voraus

Diese Aussagen dürften alle, die auf Rohstoffe setzen, erfreuen. Und laut Jeff Currie, Global Head of Commodities Research bei Goldman Sachs sollen Investoren auf Renditen von mehr als 40 Prozent im Jahr 2023 hoffen dürfen. "Aus fundamentaler Sicht sind die Aussichten für die meisten Rohstoffe im nächsten Jahr so gut wie noch nie, seit wir im Oktober 2020 erstmals auf den Superzyklus hingewiesen haben", so Currie. Zwar könnte das erste Quartal des neuen Jahres noch Enttäuschungen bereithalten, aber dann sollte sich das Blatt wenden. Dazu beitragen werden die geringen Investitionen in Gas, Öl und andere essenzielle Metalle. Viele seien auch zu pessimistisch in Bezug auf die Nachfrage Chinas. Und China ist nun mal ein entscheidender Faktor in Sachen Rohstoffnachfrage und Rohstoffpreise. Besonders optimistisch sind die Goldman Sachs-Analysten für Kupfer, sie sehen einen Preis von rund 11.000 US-Dollar je Tonne kommen.

Bereits Ende 2020 prognostizierten die Goldman Sachs-Experten einen Rohstoff-Superzyklus. Diese Meinung gaben sie auch nicht auf, als jüngst die Energiepreise fielen. Hintergrund der Erwartungen sind die niedrigen Investitionen des gesamten Rohstoffbereichs. Daraus werden Defizite entstehen, die den Bedarf übersteigen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der S&P GSCI Total Return Index, der die Rohstoffpreisentwicklungen erfasst. Im laufenden Jahr ist der Index bereits um 24 Prozent gestiegen, laut Goldman Sachs soll er nächstes Jahr allerdings weiter steigen, und zwar um sagenhafte 43 Prozent. Anleger sollten also überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, in Rohstoffe einzusteigen. Denn jetzt ist die Zeit günstig, Investoren sollten vielleicht lieber jetzt Engagements eingehen als dann später auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Golden Rim Resources besitzt in seinen Projekten Gold, Kupfer, Silber, Blei und Zink. Sie liegen in Guinea und in Chile. Ebenfalls in Chile ist Torq Resources aktiv, auf Gold und Kupfer ist der Fokus gerichtet.

