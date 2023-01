2022 stand im Zeichen der Elektromobilität

Besonders gegen Ende des vergangenen Jahres haben sich noch viele Käufer für ein Elektrofahrzeug entschieden

Im Jahr 2022 wurden mit mehr als 470.000 reinen Elektro-Pkws so viele E-Autos in Deutschland zugelassen wie nie zuvor. Verkauft wurden bis November 2022 gut 366.000 Elektrofahrzeuge. Auf Europas Straßen werden für 2022 geschätzte 14,5 Prozent elektrisch unterwegs gewesen sein. Bis 2025 wird eine Marktdurchdringung von 20 Prozent prognostiziert. Autobauer wie beispielsweise Ford, Opel, Peugeot und Jaguar wollen bis 2030 nur noch Elektroautos produzieren. VW legt den Ausstieg aus den Verbrennern auf spätestens 2033. Da wird auch der Bedarf an Strom und an den nötigen Rohstoffen für die Lithium-Ionen-Batterien ansteigen. Laut einer Studie können Stromkosten, die ja letztes Jahr immens angestiegen sind, durch Gas und Atomkraft gesenkt werden. Zwar hat die Ausbeute aus den erneuerbaren Energien zugelegt, doch auch wer elektrisch auf der Straße unterwegs ist, muss jetzt mehr für den Strom bezahlen. Hierzulande kann der notwendige Strombedarf nicht allein durch regenerative Energiequellen gedeckt werden. Solarenergie und auch Wind- und Wasserkraft sind nicht so konstant wie es nötig wäre. Wenngleich auch das sonnige Wetter 2022 die Solarstromerzeugung im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 Prozent ansteigen ließ. Erneuerbare Energien müssen also noch weiter ausgebaut werden.

Die Elektromobilität braucht Lithium-Ionen-Batterien, ebenso tragbare Geräte wie Laptops, Drohnen, Haushalt- und Gartengeräte sowie medizinische Geräte. Auch E-Bikes oder Pedelecs funktionieren nur mit diesen Batterien. Diese enthalten unter anderem das begehrte Lithium. Ein hervorragendes Lithiumgebiet ist das Lithium-Dreieck. Dort in Argentinien ist beispielsweise Alpha Lithium mit zwei sehr aussichtsreichen Lithiumprojekten vertreten. Aber auch anderswo, etwa in Nevada gibt es hervorragende Lithiumvorkommen. Dort ist Cypress Development mit einer produzierenden Lithium-Liegenschaft, dem Clayton Valley-Lithiumprojekt, vor Ort.

