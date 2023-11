19.11.2023: Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs 584

Sehr geehrte Damen und Herren,

die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs Nummer 584 ist erschienen.

Sie erhalten die neuesten Kursprognosen und Handelssignale für die Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Forex und Commodities (Rohstoffe).

Bereits Anfang Oktober 2023 wurden steigende Kurse bei den Indizes erwartet.

Dieser Plan musste kurzfristig bis zur letzten Oktoberwoche 2023 verworfen werden.

Dennoch wurden mittels Short-Positionen Gewinne realisiert.

Bestehende Long-Positionen wurden am Einstieg ausgestoppt.

Mit Short-Positionen konnten bspw. im DAX Index +242 Punkte, im Nasdaq 100 Index +710 Punkte und im Dow Jones Industrial Index +1016 Punkte gewonnen werden.

Anschließend setzte der erwartete Kursanstieg bei den Aktien-Indizes in der Form eines Short Squeezes ein. Die Gewinne wurden aufgrund von korrekten Kursprognosen fortgesetzt.

Mit der entsprechenden Long-Position im DAX Index wurden in der letzten Handelswoche +523 Punkte gewonnen.

Beim DJI konnte ein Gewinn von +629 Punkten gesichert werden.

Im australischen All Ordinaries Index wurden +69 Punkte gewonnen.

Die Stoppkurse der restlichen Aktienindizes Long-Positionen konnten oberhalb des Einstiegs gesetzt werden.

Bei den Aktien-Indizes ist mittelfristig mit der Fortsetzung des Kursanstiegs zu rechnen. Beispielweise ergibt sich beim Dow-Jones-Index ein Aufwärtsziel von 37.360 Punkten. Der aktuelle Wochenschlusskurs des DJI liegt bei 34947,29 Punkten.

Werden Sie daher Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs und seien Sie bei der Hausse mit dabei.

Im Rahmen des Black Fridays & Cyber Mondays können Sie bei www.Technical-Trading-Profits.com bis zum 30.11.2023 ein Jahresabonnement des es X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 299 Euro anstatt für 999 Euro erwerben.

Die Links finden Sie weiter unten.

Die Zinsmärkte indizierten letztens eine Bodenbildung.

Lesen Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs selbst, was für den Bund Future und 30 Years US-Treasury Bonds Future zu erwarten ist.

Gegen Ende Oktober 2023 indizierte ein ansteigender Bitcoin, dass der US-Dollar-Index am 4.10.2023 bei $107.348 einen Hochpunkt ausgebildet hat.

Mit diesem Hochpunkt galt zugleich eine X-Sequentials Kurszielzone als erreicht.

Prognostiziert man den Kursverlauf des US-Dollar-Index dann lassen sich Prognosen für andere Währungspaare herleiten.

Mit dem entsprechenden Tradingplan lagen die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs in der letzten Handelswoche erneut auf der richtigen Seite des Marktes (siehe auch "Es ist ein fallender US-Dollar-Index zu erwarten und welche Trading-Chancen sich dadurch für die Devisenpaare ergeben!"; diese Information steht den Lesern des X-Sequentials Trading Börsenbriefs früher zur Verfügung). Im EUR/USD wurde die bestehende Long-Position vorzeitig mit einem Gewinn von +156 Pips ausgestoppt. Die restlichen Währungspaare entwickeln sich, wie der US-Dollar-Index, in Richtung der formulierten Kursziele.

Seien Sie bei den nächsten wichtigen Marktbewegungen im Forex Bereich mit dabei!

Lesen Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief als Abonnent.

Bereits im September 2023 galt die X-Sequentials Kursprognose von Technical-Trading-Profits.com tieferer Notierungen beim CRB-Index. Der CRB-Index ist ein Rohstoffindex, der verschiedene Rohstoff Futures umfasst. Gelingt hier eine Kursprognose, dann lassen sich für einzelne Rohstofftitel ebenfalls Kursprognosen herleiten. Brent Oil notiert bereits signifikant tiefer.

Lesen Sie regelmäßig die Rohstoffprognosen im X-Sequentials Trading Börsenbrief und profitieren Sie von den Handelssignalen. Sobald der CRB-Index einen Tiefpunkt formiert, ist bspw. beim Weizen ein größerer Kursanstieg zu erwarten. Seien Sie hier und bei den anderen Rohstoff-Trades mit dabei.

Sie erhalten einmalig im Rahmen des Black Friday & Cyber Monday Verkaufs bis zum 30.11.203 die Möglichkeit, ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 299 Euro anstatt für 999 Euro zu erwerben.

Während andere Goldkurse oberhalb von $2100 prognostizierten, wussten die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs, dass aufgrund des CRB-Index bestenfalls eine größere Handelsspanne zu erwarten war.

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 10.11.2023 bis zum 30.11.2023 von 999 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate.

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:

devin.sage@gmail.com

Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

X-Sequentials Trading Musterdepot Performance Grafik:

https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2023/10/DevinSagePerfOkt23-1.png



Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Märkte im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen



Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 10.11.2023 bis zum 30.11.2023 von 999 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate.

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:

devin.sage@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief