Bei 15.250 Punkten ist der Deckel auf dem DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gleiches Bild im Deutschen Aktienindex wie zum gestrigen Handelsstart: Der Markt versucht sich am Widerstand von 15.250 Punkten. Für den Sprung darüber benötigt es allerdings ein paar mutige Käufer, die sich schon vor einer stabilen Bodenbildung aus der Deckung wagen. Denen fehlen zum momentanen Zeitpunkt allerdings noch die wirklich überzeugenden Kaufargumente.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zu fragil ist die Lage im Bankensektor, nach der SVB-Pleite und der Notoperation in der Schweiz geht nun die Angst vor einem taumelnden Immobiliensektor um. Platzt hier die Blase, stehen die Banken vor einem großen Problem, etwa wenn Anschlussfinanzierungen nicht mehr gestemmt werden können. Gerade im Bereich der Gewerbeimmobilien droht hier Ungemach.

Der größte deutsche Chiphersteller Infineon schaut positiv in die Zukunft und schraubt schon mal seine Ziele für das laufende Quartal nach oben. Der Umsatz soll auf mehr als vier Milliarden Euro zulegen. Marge und Gewinn will Infineon dank positiver Preiseffekte und niedrigeren Kosten ebenfalls weiter steigern. Infineon bestätigt damit die Erwartungen, dass sich der Chipsektor auch in Krisenzeiten und inmitten einer sich abschwächenden Wirtschaft behaupten kann, weil ohne Halbleiter zum Beispiel in den Themen Elektromobilität und Energiewende nicht viel geht.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg untersuchen Finanzaufseher derzeit Transaktionen der Credit Default Swaps auf die Deutsche Bank. Hier sollen einige große Akteure am Freitag für das dicke Minus in der Aktie von in der Spitze 15 Prozent verantwortlich gewesen sein. Dass mit einem Einsatz von nur fünf Millionen Euro der Marktwert der Deutschen Bank um 1,6 Milliarden Euro reduziert werden konnte, zeigt deutlich, wie instabil der Markt ist, wenn nur die Idee einer Bankenkrise im Raum steht.