14 USD pro Monat für werbefreies Insta und Facebook - Meta Aktie steigt

Die Meta Aktie ist in diesem Jahr um fast 150 % gestiegen. Nun kündigt das Unternehmen monatliche Gebühren für den werbefreien Zugang zu Instagram und Facebook an. Außerdem stehen Mixed Reality, Promi-Chatbots und das neue Quest-3 Headset an. Ist die Meta Aktie noch einen Kauf wert?

Die Facebook Mutter Meta (WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027) will europäischen Nutzern für 14 USD monatlich den werbefreien Zugang zu Facebook anbieten. Für 3 USD zusätzlich ist auch die Nutzung von Instagram werbefrei vorgesehen. Das Angebot soll Nutzern unterbreitet werden, die keine personalisierte Werbung wünschen. Dies teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber Regulierungsbehörden mit.

Mit dem Abo-Modell will Meta Regulierungsvorschriften umgehen. Das Unternehmen zeigt Nutzern personalisierte Werbung an, ohne dafür eine Einwilligung einzuholen – eine Haupteinnahmequelle von Meta. Genau diese droht nun in Europa unter Druck zu geraten. Schließlich werden längst nicht alle Kunden, die keine personalisierte Werbung wünschen, ein Abo abschließen.

Der Aktie hat es nicht geschadet. Das Papier legte in den vergangenen Tagen um rund 2,5 % zu, während es S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 im Sog der fallenden Anleihekurse deutlich nachgaben.

Einen Einbruch im wichtigen Anzeigengeschäft kann Meta derzeit nicht gebrauchen. Dieses profitable Segment wird benötigt, um ambitionierte Zukunftspläne zu finanzieren.

Hohe Kosten für Mixed Reality und AI erhöht den Druck auf das Anzeigengeschäft

Meta hat sich hohe Ziele gesetzt, die mit hohen Kosten einhergehen. Ende September kündigte Mark Zuckerberg die neuesten Bestrebungen im Bereich Mixed Reality an. Dabei sollen Bilder aus der realen Welt mit solchen aus der virtuellen Realität vermischt werden. Auch im Bereich künstlicher Intelligenz wird viel investiert. Zuletzt wurde ein Assistenten Chatbot mit dem Namen Meta AI angekündigt.

Reality Labs, das Segment, in dem Metas F&E-Arbeit in den Bereichen VR und Augmented Reality untergebracht ist, erwirtschaftete in den zwölf Monaten bis Juni nur 1,5 % des Gesamtumsatzes des Konzerns, erlitt aber einen operativen Verlust von 15,7 Milliarden USD.

Damit wurde der Gewinn des Unternehmens um 35 % reduziert. Die Ausgaben für Zukunftsinvestitionen fallen im Verhältnis zum Gewinn damit sehr viel höher aus als bei Amazon oder Alphabet. Zuckerberg warnte, dass die Verluste von Reality Labs im nächsten Jahr „erheblich zunehmen“ dürften.

Anleger hoffen, dass das neue Quest 3-Headset gut ankommt. Bislang sind die Zahlen aber eher ernüchternd. Auch der Erfolg spezialisierter Chatbots, die durch prominente wie Snoop Dogg, Tom Brady und Kendall Jenner moderiert werden müssen erst noch unter Beweis stellen, einen Beitrag zum Unternehmensgewinn leisten zu können. Bislang wurde – anders als bei Microsoft und Alphabet – noch kein Geschäftsmodell für die teure KI-Sparte angekündigt.

Dass der Kurs der Meta Aktie trotzdem so stark gestiegen ist, liegt nicht zuletzt an den hohen Erwartungen an das boomende Anzeigengeschäft.

Gewinnaussichten und Analystenempfehlungen

Mit einem KGV von knapp 36 (TTM) ist Facebook etwas höher bewertet als Apple (29), Alphabet (29) und Microsoft (33). Die Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre sind allerdings ausgesprochen positiv. Lag der Gewinn im Gesamtjahr 2022 noch bei 8,59 USD (Durchschnitt Analystenschätzung: 9,08 USD), werden für das Gesamtjahr 2023 im Durchschnitt 13,51 USD erwartet, für das kommende Jahr 16,84 USD und für 2025 sogar 19,65 USD.

Die Ergebnisse des ersten und zweiten Quartals lagen über dem Durchschnitt der Analystenschätzungen. Auch deshalb sind die Analysten sehr optimistisch. Aktuell gibt es 45 Kaufempfehlungen und lediglich eine Verkaufsempfehlung. Vor drei Monaten standen noch 40 Kaufempfehlungen drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Meta Aktie liegt bei knapp 370 USD.

Bleibt das Anzeigengeschäft stark und konkretisieren sich die Investitionen in anderen Bereichen irgendwann in Richtung eines tragfähigen Geschäftsmodells, besitzt die Meta Aktie möglicherweise noch viel Luft nach oben.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

