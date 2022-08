Die 10 meistgehandelten Inlandsaktien

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 ALLIANZ SE

840400

753 2 BAYER AG BAY001 576 3 RHEINMETALL AG 703000 537 4 BASF SE

BASF11 520 5 DEUTSCHE POST AG 555200 460 6 MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 450 7 INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 377 8 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 342 9 DEUTSCHE BANK AG 514000 308 10 SIEMENS AG 723610 283

