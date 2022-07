Die 10 meistgehandelten Inlandsaktien

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BASF SE

BASF11

716 2 ALLIANZ SE 840400 578 3 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 558 4 VONOVIA SE

A1ML7J 489 5 MERCEDES-BENZ GROUP AG 710000 485 6 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 474 7 DEUTSCHE BANK AG 514000 409 8 SIEMENS AG 723610 401 9 SARTORIUS AG 716563 335 10 DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTR0CK 333

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



