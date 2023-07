Die 10 meistgehandelten Auslandsaktien

Rang

Aktie

WKN

Preisfeststellungen*

1

Nikola Corp.

A2P4A9

340

2

NVIDIA Corp.

918422

298

3

Plug Power Inc.

A1JA81

287

4

Tesla Inc.

A1CX3T

243

5

Microsoft Corp.

870747

237

6

ASML Holding N.V.

A1J4U4

189

7

Nel ASA

A0B733

176

8

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

853292

174

9

Amazon.com Inc.

906866

173

10

Apple Inc.

865985

139

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 13. Juli bis zum 19. Juli 2023 an der Börse Stuttgart.