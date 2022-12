Die 10 meistgehandelten Auslandsaktien

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SUN HYDROGEN A2P662 472 2 AMAZON 906866 393 3 LOOKING GLASS LABS LTD. A3DDZU 277 4 GREEN SHIFT COMMODITIES LTD. A3DT77 238 5 FREYR BATTERY A3CT9J 201 6 PLUG POWER INC. A1JA81 179

7 TESLA

A1CX3T 174 8 SUNMIRROR AG A2JCKK 163 9 APPLE 865985 161 10 PAYPAL HOLDINGS INC. A14R7U 130

