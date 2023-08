Vor 10 Jahren: Deutschland erkennt Bitcoin als privates Geld an

Der Handel mit Bitcoin wird mehr und mehr zur Normalität. Dass dies in einem geregelten Umfeld möglich ist, geht auf eine Entscheidung aus dem Bundesfinanzministerium zurück. Vor zehn Jahren legte das Haus mit der Anerkennung von Bitcoin als private Währung einen rechtlichen Rahmen für die Besteuerung von Kryptogewinnen fest. Eine parlamentarische Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hatte diese Grundsatzentscheidung angestoßen. Der Finanzexperte wollte wissen, wie Bitcoin-Gewinne nach Einschätzung der Bundesregierung besteuert werden müssen. Die Antwort aus dem Bundesfinanzministerium fiel seinerzeit sehr grundsätzlich aus, fand aber weltweit Beachtung. „Es war damals schon eine Sensation, dass die Bundesregierung in ihrer Antwort auf meine Anfrage festgestellt hat, dass es sich beim Bitcoin um „privates Geld“ handelt“, erinnerte sich Schäffler zehn Jahre später im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin sei Bitcoin „irgendwie so etwas Merkwürdiges“ gewesen. „Das kannte man gar nicht. Oder er wurde in die obskure Ecke gedrängt.“