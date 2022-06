Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

27,58 EUR -6,82% (14.06.2022, 15:50)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,00 EUR -5,08% (14.06.2022, 15:36)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (14.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem allgemeinen Ausverkauf am gestrigen Montag würden sich DAX, Dow Jones und Co leicht freundlich präsentieren. Allerdings gehe der Ausverkauf bei einigen Aktien wie Zalando unverändert weiter. Bei dem Titel drohe dann sogar ein Absturz unter das Corona-Tief. Anleger müssten jetzt auf diese Marken achten, um keine bösen Überraschungen zu erleben.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe Zalando auf "underperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Online-Modehändler müssten angesichts hoher Lagerbestände und einer niedrigen Nachfrage trotz der damit verbundenen Risiken im zweiten Halbjahr auf die Kostenbremse treten, so Analyst Geoffroy de Mendez in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Jahresziele von Zalando und Asos erschienen zu optimistisch und müssten letztlich gesenkt oder ganz zurückgezogen werden.Vom Allzeithoch vor rund einem Jahr bei 105,90 Euro habe sich die Zalando-Aktie immer weiter entfernt und notiere inzwischen 72 Prozent tiefer. Nun drohe sogar noch ein weiterer Rücksetzer, da sich der Titel immer weiter einer wichtigen Unterstützung nähere.Die Zalando-Aktie sei mal wieder das Schlusslicht im DAX. Das angespannte Umfeld sei besonders für Unternehmen wie Zalando ein Problem und so würden immer mehr Anleger bei dem Titel die Reißleine ziehen.Ein Neuanstieg drängt sich daher nicht auf, da mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden muss, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)Mit Material von dpa-AFX