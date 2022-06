- Headline. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,9%

- Ohne Autos. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 0,6%



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: -1,2 Mio. Barrel (API: +0,74 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: +0,8 Mio. Barrel (API: -2,16 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: 0,0 Mio. Barrel (API: +0,23 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Zinsentscheidung



Reden der Zentralbanker:



- 11:15 Uhr: Nagel von der EZB

- 18:20 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 20:30 Uhr: FED-Vorsitzender Powell (Pressekonferenz nach der Entscheidung) (15.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften heute mit einem Plus in den Handel starten. Die Stimmung habe sich nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Konjunkturdaten aus China über Nacht verbessert. Der EUR werde höher gehandelt, da die EZB eine Dringlichkeitssitzung des EZB-Rates einberufen habe, um die aktuelle Situation am Anleihemarkt zu erörtern.Während die EZB unter Beobachtung stehen werde, drehe sich heute alles um die US-Notenbank. Die FED werde ihre geldpolitischen Entscheidungen um 20:00 Uhr bekannt geben, gefolgt von der Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell um 20:30 Uhr. Eine Zinserhöhung sei sicher, aber es sei ungewiss, ob sie 50 oder 75 Basispunkte betragen werde. Eine neue Reihe von Prognosen sowie das Dot-Plot-Chart würden zeigen, wo die Zentralbanker die US-Wirtschaft in naher Zukunft sehen würden. Neben der FED könnten der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr und die DOE-Ölbestandsdaten um 16:30 Uhr für eine gewisse Volatilität beim USD bzw. beim Öl sorgen.11:00 Uhr: Eurozone - Industrieproduktion für April. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: -1,8% (im Monatsvergleich)14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Mai (im Monatsvergleich):