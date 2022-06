Die Probleme am Kryptomarkt seien nicht einzig auf die Inflation zurückzuführen. Vielmehr hätten die vergangenen Tage aus Ereignissen bestanden, die den Kryptowährungsmarkt selbst betreffen würden. Die Branche sehe sich mit einem Vertrauensverlust gegenüber digitalen Vermögenswerten und den im Jahr 2021 geförderten dezentralen, vom Bankensystem unabhängigen Finanzdienstleistungen konfrontiert.



Der Absturz von Luna habe unter den Anlegern Unsicherheiten gesät, die in jüngster Zeit durch Probleme mit dem Ethereum-Netzwerk, die Aussetzung von Abhebungen bei der größten Kryptowährungsbörse Binance und die Sperrung von Abhebungen und Überweisungen bei der dezentralen Finanzplattform Celsius weiter angeheizt worden seien. Die Plattform habe fortgeschrittene Formen des so genannten "DeFi" angeboten, also unter anderem Kryptowährungskredite oder andere Formen von Krediten. Derzeit scheine das Projekt insolvent zu sein, was Verluste in Milliardenhöhe bedeute. Der Kryptowährungsmarkt befürchte ein Eingreifen und eine umfassendere Prüfung durch die Regulierungsbehörden, die möglicherweise Betrug und finanzielle Schneeballsysteme im DeFi-Bereich aufdecken könnten.



Auch bei der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum, deren Umstellung auf die mit Spannung erwartete Version 2.0 von den Entwicklern erneut verschoben worden sei, seien die Bedenken der Anleger gewachsen. All dies in Kombination mit schlechten Wirtschaftsdaten und einem Ausverkauf der wichtigsten Aktienindices habe zu einer Angebotsbombe geführt, die auf dem Kryptomarkt explodiert sei und massive Ausverkäufe verursacht habe.



Bitcoin sei ein sehr volatiler Vermögenswert, aber in den letzten zwölf Jahren habe er den Anlegern weitaus höhere Renditen beschert als der S&P 500-Index oder die Aktien der großen Technologieunternehmen. Der Kryptowährungsmarkt zeichne sich durch "übertriebene Reaktionen" aus, und Preisschwankungen von mehreren zehn Prozent seien für seine Teilnehmer nicht ungewöhnlich.



Die Vorhersage eines Preistiefs scheine jetzt extrem schwierig zu sein, da der Markt und die makroökonomischen Umstände nicht mit denen früherer Jahre vergleichbar seien. Bitcoin sei unter seine 200-Wochen-Linie in der Nähe von 22.000 USD gerutscht, was in früheren Zyklen zu weiteren Preisrückgängen von mehreren zehn Prozent geführt habe. Der Bitcoin-Kurs sei in Abschwungphasen um bis zu 85% gefallen, was einen Kursrückgang in der Nähe von 10.000 USD bedeuten würde. Der Katalysator für eine solche Bewegung könnte der mögliche Zusammenbruch des Stablecoins Tether sein, dessen Kapitalisierung siebenmal größer als die von Celsius sei und dessen Fundamentaldaten ebenso fragwürdig seien.



Gleichzeitig müsse sich die Situation keineswegs wiederholen. In früheren Zyklen seien das Engagement der Institutionen auf dem Kryptowährungsmarkt und das allgemeine Bewusstsein der Kryptomarktteilnehmer im Vergleich zur heutigen Situation gering gewesen. Sollten die Zentralbanken jedoch einen hawkisheren Ansatz bei der Durchführung der Geldpolitik signalisieren und die Unsicherheit auf dem breiten Markt keinen Katalysator für eine Stabilisierung finden, könnte dies weitere Störungen auf dem Markt für digitale Vermögenswerte auslösen.



Bitcoin habe die mehrjährige Unterstützung, die durch die 200-Wochen-Linie (SMA) festgelegt werde, durchbrochen. Logarithmische Skala. (Quelle: xStation 5) (15.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen befinden sich seit November 2021 in einem Abwärtstrend, aber die letzten Wochen waren besonders schmerzhaft für digitale Vermögenswerte, so die Experten von XTB.Das schlechte Sentiment halte nicht nur bei den Anlegern an, die sich auf den Kryptowährungsmarkt konzentrieren würden, sondern auch bei den Aktienindices, die einen der schwächsten sechs Monate in der Geschichte des Aktienmarktes erlebt hätten.Die alarmierenden US-Wirtschaftsdaten vom Freitag hätten in Verbindung mit dem bereits angeschlagenen Marktsentiment zu einem exponentiellen Ausverkauf der Indices geführt, der auch die Kryptowährungen mit sich gezogen habe. Die rekordtiefe Verbraucherstimmung und die überraschend hohen Inflationswerte der US-Wirtschaft hätten die Sorge vor einer aggressiven Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve geschürt. Der Anstieg der Kryptowährungen sei mit einer Periode beispiellos lockerer Geldpolitik zusammengefallen, und das sei kein Zufall. Zu den Begünstigten dieses wirtschaftlichen Umfelds gehörten Bitcoin und andere kleinere Kryptowährungen, die heute angesichts der veränderten Politik der Zentralbanken und der Risikoaversion der Anleger stark an Wert verlieren, so die Experten von XTB.Die Theorie, dass Bitcoin vor Inflation schütze, für die Fans digitaler Vermögenswerte zu werben versuchen würden, habe sich bisher als unbegründet erwiesen. Zudem zeige sich das begrenzte Angebot an Bitcoin als unzureichendes Argument für die Aufwertung. Kryptowährungen würden als risikoreiche Vermögenswerte ähnlich wie Tech-Aktien dazu neigen, zuerst zu verlieren, wenn sich die Stimmung der Anleger verschlechtere. Gleichzeitig könnten sie aber auch kräftig zulegen, wenn die Risikobereitschaft steige und sich das Sentiment verbessere. Wie bei Aktien würden auch die Bewertungen von Kryptowährungen in erster Linie von der Marktliquidität und dem Geldpreis bestimmt. Seit dem Sommer 2020 habe es einen Überschuss an Liquidität und einen lächerlich niedrigen Geldpreis gegeben. Das kehre sich nun in schwindelerregendem Tempo um.