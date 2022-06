Da alle Unternehmen entlang der Lebensmittelversorgungskette versuchen würden, die Kosten an ihre Kunden weiterzugeben, seien es die Endverbraucher, die den höchsten Preis für die steigende Inflation zahlen würden. Der FAO-Lebensmittelpreisindex habe im April 2022 um fast 30% über dem Stand von April 2021 gelegen. Die größten Steigerungen innerhalb des Warenkorbs seien in den Kategorien Pflanzenöle, Getreide und Milchprodukte verzeichnet worden.



Giovanna Petti, Environmental Materials & Solutions Analyst bei NN Investment Partners, sage: "Viele dachten, dass die steigenden Kosten die Einkommensunterschiede verringern würden, doch in Wirklichkeit scheinen sich die Ungleichheiten zu verschärfen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Anteil des Geldes, der für Lebensmittel ausgegeben wird, je nach Einkommensgruppe unterschiedlich ist: Für Menschen, die in einem Schwellenland wie Subsahara-Afrika leben, machen die Lebensmittelkosten 40% der Ausgaben aus, in den Industrieländern dagegen weniger als 20%. Die Tatsache, dass Russland und die Ukraine zusammen ca. 40% des in Afrika unter normalen Umständen verbrauchten Weizens liefern und die Preise für Weizen und andere Getreidesorten im letzten Jahr auf dem Kontinent stark angestiegen sind, belastet die afrikanischen Verbraucher immens."



Oxfam schätze, dass bis Ende 2022 insgesamt 860 Millionen Menschen weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag zur Verfügung hätten - das seien 263 Millionen Menschen mehr als vor der Pandemie. Die derzeitige Inflation trage nicht dazu bei, den durch die Pandemie ausgelösten oder beschleunigten Anstieg der Armut zu mildern, sondern vergrößere die Kluft sogar noch - und zwar mit alarmierender Geschwindigkeit.



Petti weiter: "Ein voraussichtlicher Trend, der teilweise bereits zu beobachten ist, dürfte sein, dass Getreide und andere Lebensmittelkategorien, die weiterhin einer hohe Inflation ausgesetzt sind, durch billigere Alternativen ersetzt werden: Dies könnte die inländische und regionale Produktion bestimmter Produkte als Ersatz für importierten Weizen ankurbeln. Die Auswirkungen der Krise auf den Welthandel dürften vielfältig sein und könnten weitaus tiefgreifender sein, als wir uns vorstellen - einschließlich einer Veränderung der Verbraucherpräferenzen."



"Aus Investmentperspektive gibt es viele Lösungsanbieter, die sich im Bereich Umweltmaterialien und -lösungen positiv abheben, indem sie eine effiziente Ressourcennutzung ermöglichen. Insbesondere mögen wir Nahrungsmittelzutatenhersteller, die ertragssteigernde Lösungen anbieten und es ihren Kunden - darunter Landwirte und Lebensmittelhersteller - ermöglichen, mehr aus ihren Ressourcen herauszuholen, indem sie die Haltbarkeit der Produkte verlängern und häufig den Wasserverbrauch optimieren. In Zeiten von Inflation und Verknappung ist es wichtiger denn je, die Rohstoffverschwendung zu beachten und zu vermeiden: Deshalb dürften diese Unternehmen gut aufgestellt sein, um sich in diesem schwierigen Umfeld behaupten zu können." (15.06.2022/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Versorgungsengpässe, die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts und extreme Wetterverhältnisse erweisen sich als große Herausforderungen in der Nahrungsmittel-Lieferkette, so die Experten von NN Investment Partners.Engpässe, die durch die Sanktionen gegen Russland verschärft würden, die mehr als 20% der weltweiten Ammoniak- und ein ähnlicher Anteil der weltweiten Kali-Lieferungen betreffen könnten, sowie der Konflikt in der Ukraine, einem führenden Exporteur von Mais und Weizen, hätten zu einem starken Anstieg der Rohstoff- und Lebensmittelpreise geführt.Da die Kosten für Düngemittel in diesem Jahr voraussichtlich um weitere 12% und 2021 sogar um 17% steigen würden, werde der Geldbeutel der Landwirte durch höhere Futtermittelpreise und einen nur mäßig steigenden Fleischpreis strapaziert. Dies könnte dazu führen, dass mehr Tiere geschlachtet werden, da die Fleischproduktion für die Landwirte nicht mehr wirtschaftlich sei, was zu einer Verschwendung von wichtigen Umwelt- und Tierressourcen führe.