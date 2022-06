Sollte sich unser Basisszenario mit einem Inflationshoch und stabileren Zinssätzen als richtig erweisen, sind wir der Ansicht, dass der Druck auf die Aktienmärkte größtenteils überwunden ist und dass sich die Aktien wieder entsprechend dem Gewinnwachstum entwickeln können, so die Experten von Janus Henderson Investors. Angesichts eines volatilen Umfelds, das gleichzeitig durch die Pandemie, eine sich verändernde Finanz- und Geldpolitik und geopolitische Konflikte beeinflusst werde, seien sich die Experten von Janus Henderson Investors bewusst, dass es für Unternehmen schwierig gewesen sei, effektiv zu planen. Die Experten würden jedoch glauben, dass sich die Unternehmen anpassen könnten und versuchen würden, ihre Kostenstrukturen und Investitionen zu optimieren, um letztlich die Produktivität und die Gewinnspannen zu erhöhen.



Längerfristig würden die Experten von Janus Henderson Investors davon ausgehen, dass Innovationen das Gewinnwachstum weiter ankurbeln und zu einem Kapitalzuwachs bei Aktien führen würden. Produkte und Dienstleistungen wie Cloud Computing und Software, die Produktivitätssteigerungen vorantreiben würden und tendenziell einen deflationären Effekt auf die Wirtschaft hätten, würden für Kunden und die Unternehmen, die sie anbieten würden, einen Mehrwert schaffen. Da der Bedarf an Datenverarbeitung für Technologien wie künstliche Intelligenz wachse, werde die Nachfrage nach Halbleitern hoch bleiben. Halbleiter werden auch deshalb so wichtig sein, weil sie sich in der gesamten Wirtschaft und in unserem täglichen Leben zunehmend verbreiten - in Autos, Maschinen, Geräten und anderen Anwendungen, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Auch im Gesundheitswesen könnten anhaltende Innovationen einen Mehrwert schaffen, indem sie das Leben der Patienten verbessern und die Gesamtkosten des Gesundheitswesens senken würden. Auch wenn ein strukturell höheres Zinsumfeld eine Überprüfung der Allokation erforderlich machen werde, seien die Experten von Janus Henderson Investors der Meinung, dass langfristige Anlagethemen für das Wachstum von Aktien weiterhin von entscheidender Bedeutung sein würden.



Die Experten von Janus Henderson Investors würden es vorziehen, die Investmentwelt nicht aus einer allgemeinen Value- oder Growth-Perspektive zu betrachten, sondern die Prognosen detaillierter anhand von Sektoren, Branchen und Unternehmen zu ermitteln. Zu den Sektoren und Branchen, die in Value-Indices tendenziell stärker gewichtet seien, würden Energie, Banken, Basiskonsumgüter, Pharmazeutika und Versorger gehören.



Der Energiesektor sei in diesem Jahr der eindeutige Gewinner gewesen, da die Preise für Erdöl und Erdgas in die Höhe geschossen seien. Die Banken seien in dieser Gruppe zwar der Sektor mit der schlechtesten Performance gewesen, doch hätten die Experten von Janus Henderson Investors eine Verbesserung der Kreditnachfrage festgestellt und seien der Ansicht, dass das aktuelle Zinsumfeld die Nettozinsmargen weiter stützen dürfte. Das Exposure am Kapitalmarkt habe die Performance vieler Banken in letzter Zeit belastet, aber die Experten von Janus Henderson Investors seien überzeugt, dass sich dies letztendlich stabilisieren werde.



Basiskonsumgüter und Pharmazeutika würden sich in unsicheren und inflationären Zeiten wie aktuell in der Regel gut entwickeln. Diese Sektoren hätten jedoch eine beträchtliche Expansion erlebt, da sich die Anleger aus risikoreichen Anlagen zurückgezogen und in defensivere Bereiche des Marktes investiert hätten. Steigende Rohstoffkosten könnten diese Unternehmen schließlich davon abhalten, ihre Preise weiter anzuheben, da sich die Verbraucher für niedrigere Preise entscheiden würden. Außerdem bestehe weiterhin die Sorge vor einer staatlich beeinflussten Preisdeflation bei Arzneimitteln.



Bisher seien Rohstoffindustrien für uns aufgrund der niedrigen Kapitalrenditen, die diese Unternehmen erzielt hätten, meist nicht attraktiv gewesen. Größere Einschränkungen des Angebotswachstums und eine bessere Kapitaldisziplin der Unternehmensführungen hätten die Lage jedoch etwas geändert. Die Experten von Janus Henderson Investors würden es zwar nicht für klug halten, kurzfristigen Lieferkettenstörungen hinterherzujagen, aber das langfristige Umfeld von Angebot und Nachfrage könnte nun zu höheren Kapitalrenditen führen.



Während die Märkte in Zeiten wie diesen unruhig und verwirrend sein könnten, könne eine erhöhte Volatilität auch Chancen bieten. Die Experten von Janus Henderson Investors sähen jetzt attraktive Einstiegsmöglichkeiten in qualitativ hochwertige Unternehmen, die Cashflows mit interessantem, langfristigem Wachstum generieren. Ihrer Ansicht nach unterstreiche dieses Umfeld, wie wichtig es sei, sich auf Aktien mit soliden Bilanzen und beständigen Cashflows zu konzentrieren, die in unsicheren Zeiten reinvestiert werden könnten. Die Experten von Janus Henderson Investors seien der Meinung, dass diese Unternehmen aus einer Position der Stärke hervorgehen und ihre Marktanteilsgewinne steigern könnten, wenn manche der derzeitigen makroökonomischen Belastungen nachlassen würden und man zu einer stabileren Phase des Wirtschaftswachstums zurückkehre. (13.06.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Anleger fingen an die Absicht der Federal Reserve (FED), die Geldpolitik zu straffen, im November letzten Jahres inmitten eines seit Pandemiebeginn stetig steigenden Marktes zu verdauen, so die Experten von Janus Henderson Investors.Seitdem haben wir eine anhaltend hohe Inflation erlebt und die Zentralbank ist nun entschieden von einer außerordentlich unterstützenden Geldpolitik zu einer aggressiven Straffung übergegangen; heute sehen wir uns einem grundlegend veränderten Umfeld gegenüber - höhere Zinsen und anhaltende Inflation stehen in krassem Gegensatz zum Niedrigzins- und Niedriginflationsumfeld des vergangenen Jahrzehnts - und zwingen die Anleger, die Wachstumsaussichten und Bewertungen von Aktien zu überdenken, so die Experten von Janus Henderson Investors.Die US-Aktienmärkte seien fast in den Bereich eines Bärenmarktes abgerutscht und der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe kürzlich fast 18% von seinem Rekordhoch am ersten Handelstag des Jahres 2022 verloren (Stand: 18. Mai 2022). Die Inflationszahlen seien in diesem Jahr höher und beständiger gewesen als von vielen erwartet. Solange die Inflation nicht nachlasse und sich die Zinsen nicht stabilisieren könnten, werde die Volatilität wahrscheinlich anhalten, da die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum - sowohl kurz- als auch langfristig - ungewiss bleiben würden.Einige Signale sowohl auf der Makroebene als auch auf Unternehmensebene lassen vermuten, dass wir kurz vor einem Inflationshöhepunkt stehen, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die starke Güternachfrage - gestützt durch robuste Verbraucherbilanzen - gehe zurück, da sich das während der Pandemie vorgezogene Wachstum verlangsame und die staatlichen Anreize nachlassen würden. Höhere Finanzierungskosten aufgrund steigender Zinssätze und eine Rückverlagerung der Ausgaben auf Dienstleistungen, die aufgrund der Pandemie eingeschränkt worden seien, würden ebenfalls auf die Güternachfrage drücken.Die Einzelhändler hätten ihre Lagerbestände wieder aufgefüllt, was zu einer geringeren Produktknappheit und somit wahrscheinlich zu Preisnachlässen und niedrigeren Preisen bei einigen Warengruppen führen werde. Die Lieferkette für Halbleiter, die ein problematisches Marktsegment gewesen seien, erhole sich langsam. Wir erwarten für 2023 weitere wesentliche Verbesserungen, da in der gesamten Branche neue Kapazitäten hinzukommen; wir sehen auch, dass sich die Transportkosten aufgrund des Kapazitätsausbaus und der Abflachung der Nachfrage verringern, so die Experten von Janus Henderson Investors. Trotz dieser positiven Entwicklungen würden die Rohstoffpreise weiter ansteigen - eine Situation, die sich durch den Krieg in der Ukraine noch verschlimmert habe und die nicht durch Produktionssteigerungen in anderen Ländern ausgeglichen werde.