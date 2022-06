Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Mai um 0,3% M/M zurückgegangen, berichten die Analysten der Nord LB.



Belastungen hätten sich erwartungsgemäß bei den Absatzzahlen in den Automobilhäusern gezeigt. Geholfen hätten die Umsätze an den Tankstellen, welche aber eine direkte Konsequenz der höheren Benzinpreise sein dürften. Diese würden die finanziellen Spielräume der US-Verbraucher an anderen Stellen nun jedoch einschränken. Die Nachfrage der privaten Haushalte sei damit zunehmend kein zuverlässiger Impulsgeber für die nordamerikanische Ökonomie mehr. Noch sollte man zwar wohl nicht zu skeptisch werden, allerdings zeige sich inzwischen immer deutlicher, dass die hohen Inflationsraten die Stimmung bei den US-Konsumenten belaste. Dieses Faktum sei zweifellos ein großes Problem für das FOMC. Es sei aber auch festzuhalten, dass die wahrscheinlichen Resultate einer deutlicheren Straffung der geldpolitischen Ausrichtung in Washington - also vor allem höhere Renditen und niedrigere Preise von Aktien und Immobilien - ebenfalls nicht hilfreich für den Konsumenten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein würden. Die US-Notenbank stehe folglich vor einem Dilemma. (15.06.2022/ac/a/m)