Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

628,70 EUR +1,06% (14.06.2022, 10:20)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

629,80 EUR -1,42% (14.06.2022, 10:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

647,21 USD -7,10% (13.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk Musk habe "ein superschlechtes Gefühl" bezüglich der Wirtschaft, habe es in einer Mail geheißen, die der Tesla-Chef an seine Führungskräfte geschickt habe.Aufgrund dessen habe Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen seine Jahresprognose nach unten korrigiert. "Wir erwarten, dass Tesla auf Herausforderungen bei der Erreichung seines erklärten Ziels von etwa 50 Prozent Auslieferungswachstum im Jahr 2022 hinweisen wird. Wir gehen nun von 1,28 Millionen Fahrzeugen für das Jahr aus, gegenüber 1,35 Millionen zuvor", so Osborne.Im Gegensatz dazu habe Patrick Hummel von der UBS die Tesla-Aktie von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft. Hummel gehe mit seinem Analystenteam davon aus, dass ein rekordhoher Auftragsbestand sowie zwei neue Gigafactories, die derzeit hochgefahren würden, bei Tesla eine neue Margendynamik freisetzen würden. Mit einem stabilen globalen BEV-Marktanteil von rund 20 Prozent sei Tesla nach Meinung von Hummel und seinem Team am besten positioniert, um bis 2030 unter die Top 3 der globalen Automobilhersteller aufzusteigen. Hummels Kursziel für die Tesla-Aktie laute 1.100 Dollar.Viele Analysten würden trotz des unsicheren Marktumfelds extrem bullish für Tesla bleiben. Fakt sei: Der Elektroauto-Pionier Tesla bleibe einer der Lieblinge der Wall Street. Kehre das Vertrauen in die Techies zurück, werde Tesla wieder gespielt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: