Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Charttechnisch motivierte Anlegerinnen und Anleger müssen beim S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) unverändert von einer Topbildung in Form einer Schulter/Kopf-Schulter-Formation ausgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe der jüngste Erholungsimpuls (4.178 Punkte) vor der Nackenlinie der oberen Trendwende bei rund 4.200 Punkten geendet. Der beschriebene Pullback zementiere somit die zuvor vollzogene negative Weichenstellung. Da sowohl der US-Präsidentschaftszyklus als auch der Dekadenzyklus noch bis Juli saisonalen Gegenwind signalisieren würden, müssten nach einem neuen Jahrestief bei 3.740 Punkten weitere Verlaufstiefs einkalkuliert werden. Dadurch verfestige sich die jüngste Baissetendenz und die nächste massive Haltezone bei rund 3.500 Punkten rücke in den Mittelpunkt. Auf diesem Niveau bilde der Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 3.542 Punkten) im Zusammenspiel mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.503 Punkten) einen massiven Rückzugsbereich. Für eine Verbesserung der angeschlagenen Chartverfassung müssten die US-Standardwerte zumindest die gestrige Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 3.900 Punkten) schließen. Aber erst eine Rückeroberung der o. g. Nackenlinie und damit eine Negierung der eingangs angeführte S-K-S-Formation würden für einen echten Befreiungsschlag sorgen. (14.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >