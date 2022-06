Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die RCM Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1RFMY4, WKN: A1RFMY, Ticker-Symbol: RCMN), im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt. (14.06.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - RCM Beteiligungs-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der RCM Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1RFMY4, WKN: A1RFMY, Ticker-Symbol: RCMN) mit dem Rating "speculative buy" auf.Die RCM Beteiligungs AG habe sich auf das Immobilien- und Beteiligungsgeschäft spezialisiert und sei auf diesen Gebieten seit mehreren Jahrzehnten aktiv. Das wichtigste Asset von RCM sei das erfahrene und seit vielen Jahren eingespielte Team, das in der Vergangenheit ein gutes Gespür gezeigt habe, um potenzialträchtige Entwicklungen und Opportunitäten zu identifizieren und zu nutzen.Unter anderem habe RCM schon sehr früh auf das Thema Wohnimmobilien gesetzt und ein großes Portfolio aufgebaut, dessen Abverkauf mitten im Boom der letzten Jahre die Erzielung von sehr hohen Gewinnen ermöglicht habe. Dementsprechend beachtlich sähen die Margen- und Cashflow-Zahlen der letzten Jahre aus: Zwischen 2016 und 2020 habe RCM eine durchschnittliche Vorsteuermarge von 17,6 Prozent erwirtschaftet. Gleichzeitig sei in Summe der letzten fünf Jahre ein Free-Cashflow-Überschuss von 33 Mio. Euro erzielt worden, mehr als 70 Prozent der aktuellen Bilanzsumme.Allerdings seien die Erträge von RCM hochvolatil, auch sei in den letzten Jahren ein großer Teil der zuvor aufgebauten stillen Reserven realisiert worden. Inwiefern die bisherige Entwicklung auch für die Zukunft erwartet werden könne, sei daher fraglich, zumal das Marktumfeld sowohl im Immobilienbereich als auch an der Börse anspruchsvoller werde.Auf der Grundlage dieser Basisannahme sehe Jakubowski den fairen Wert der RCM-Aktie derzeit bei 2,50 Euro und damit signifikant oberhalb des aktuellen Kurses. Allerdings seien seine Schätzungen wegen der Eigenheiten des Geschäftsmodells und der aktuellen Übergangsphase, in der sich das Unternehmen befinde, mit einem erhöhten Schätzrisiko behaftet.Aus der Kombination des deutlichen Kurspotenzials und des erhöhten Schätzrisikos ergibt sich in unserem Bewertungsschema das Urteil "speculative buy", das wir zum Start der Coverage vergeben, so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 14.06.2022)