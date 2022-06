Der Goldpreis habe am Freitag plan- und ziellos reagiert, entsprechend der Unkenntnis und Planlosigkeit der Marktteilnehmer, die bisher nur steigende Märkte, niedrige Inflation und Nullzinsen gekannt hätten. Die erste Reaktion des Goldpreises sei die Gleiche gewesen, wie immer in den letzten Monaten mit einem Preiseinbruch um 20 US-Dollar auf 1.824 US-Dollar, nur um diese sofort wieder wettzumachen. Danach sei der Goldpreis wieder auf das Tief gefallen, nur um danach eine Rally zu starten, die sich zu einem Short-Squeeze entwickelt und den Preis auf 1.878 US-Dollar gehievt habe.



Scheinbar hätten sich doch einige Investoren besonnen und erkannt, dass hohe Inflationsraten bullisch für den Goldpreis seien, insbesondere in einem Umfeld, in dem es bei steigenden Zinsen keine Alternativen am Aktien- oder Anleihenmarkt gebe. Die Experten hätten diese Entwicklungen in den letzten vier Jahre hunderte Male genau beschrieben und prognostiziert, sodass diese Entwicklung für die langjährigen Leser keinerlei Überraschung sei.



Der US-Dollar habe von diesen steigenden Zinsen natürlich zu all den anderen Fiat-Währungen profitieren können, während der Japanische Yen mit 134 Yen je US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 2002 gefallen sei und die europäische Gemeinschaftswährung wieder auf 1,045 US-Dollar kollabiert habe.



Während die US-Notenbank agiere, habe sich die Europäische Zentralbank (EZB) letzte Woche geweigert, mit starken Zinsanhebungen und einer Reduzierung der Notenbankbilanz die hohe Teuerung zu bekämpfen und für Preisstabilität zu sorgen. Trotz der aktuell historisch hohen Inflation von 7,4% im Euroraum halte die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Die geplante Zinsanhebung im Juli um winzige 25 Basispunkte zeige, wie sehr man sich bei der EZB fürchte, von den Folgen der destruktiven Nullzinspolitik in den letzten 13 Jahren eingeholt zu werden. In einem freien Markt würden Zinsen mehrere Prozentpunkte oberhalb der Teuerung handeln, doch wage man nicht einmal einen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Zu groß sei die Angst vor einer Rezession durch einen Zusammenbruch der Fehlallokationen und Blasen, die man durch die planwirtschaftlichen Eingriffe in den Markt selbst erzeugt habe.



Mit der Zinswende ende der künstliche Aufschwung im Euroraum und erst mit Markt- und Leitzinsen deutlich oberhalb der Inflationsrate sei ein nachhaltiger realer Aufschwung wieder möglich. Bis dahin müsse Europa in den nächsten Jahren durch ein tiefes Tal der Rezession, das man nicht umgehen könne. Einerseits müssten die Fehlallokationen in einer Rezession bereinigt und andererseits die Verschuldung abgebaut werden. Die Rezession könne die EZB nicht verhindern, doch könne sie helfen die Schulden über Inflation, anstatt Deflation abzubauen. Da die Ursache der Geldentwertung in der neu geschaffenen Liquidität der QE-Programme (APP & PEPP) liege, könne nur eine Kontraktion der Geldmenge weiterhin hohe Inflationsraten verhindern, was seitens der EZB nicht gewünscht sei.



Die Inflationsraten würden hoch bleiben, womit sich die finanzielle Repression der Europäer fortsetzen werde. Die Bekundung der EZB, man wolle die Inflation bekämpfen, sei eine unwahre Worthülse, da sie selbst durch das Drucken von Geld aus dem Nichts dafür verantwortlich sei und somit die Macht habe, durch marktnahe Zinsen im zweistelligen Bereich und einem QT-Programm, dem jederzeit ein Ende zu setzen. Inflation sei immer ein monetäres Phänomen einer bewussten zerstörerischen Politik.



Angesichts der Zurückhaltung der EZB dürfte klar sein, wohin die Reise des Euro gehe. Der Abwärtstrend des Euro habe in der letzten Woche mit der EZB-Sitzung gehalten und seither befinde sich die Gemeinschaftswährung wieder auf Talfahrt. Der Euro dürfte zum US-Dollar bald auf die Parität und wahrscheinlich auch darunterfallen. Selbst ein finaler Einbruch des Euro auf 0,90 US-Dollar wäre mittelfristig denkbar. Europa stehe aufgrund der destruktiven und wirtschaftsfeindlichen Politik der EZB und Brüssels denkbar schlecht da. Würden die Zinsen weiter steigen, so wie die Experten glauben würden, dann drohe der europäischen Wirtschaft der Kollaps mit bisher unbekannt hoher Arbeitslosigkeit und sozialen Unruhen.



Die Kaufkraft des Euro befinde sich im Niedergang und man sollte nicht warten, um sein Vermögen noch in Sicherheit zu bringen, denn die richtige Krise beginne erst mit steigenden Zinsen und ende mit Zinsen im zweistelligen Bereich. Der Weg bis dahin werde noch lang und schmerzhaft, wobei all jene, die Euro oder Aktien anstatt Edelmetalle halten würden, inflationsbereinigt wohl den größten Teil ihrer Vermögen und Ersparnisse verlieren würden. Man sollte daher dieses glücklichen Zufall nutzen, dass Investoren Gold hätten verkaufen müssen, um Verluste am Aktienmarkt auszugleichen, was ermögliche, Gold noch einmal mit einem kleinen Abschlag zu kaufen, bevor sich die Rally am Goldmarkt fortsetzen werde. (14.06.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Viele Investoren hofften am Freitag auf eine Bestätigung durch die neuesten Inflationsdaten aus den USA, dass das Hoch der Inflation im März mit 8,5% bereits erreicht wurde, nachdem der Preisanstieg im April bei "nur" 8,3% lag, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Eine Entspannung an der Inflationsfront hätte der US-Notenbank Spielraum gegeben, die Zinsen nicht so stark anzuheben, was gut für die Aktienmärkte gewesen wäre.Einen Tag zuvor habe J.P. Morgan bereits mit einem heißeren Preisanstieg gerechnet, worauf die Aktien- und Anleihenmärkte in Talfahrt gegangen seien. J.P. Morgan habe recht behalten und die am Freitag veröffentlichten Daten hätten einen Preisanstieg im Mai zum Vorjahr von 8,6% gezeigt, womit ein neues 40-Jahreshoch erreicht worden sei. Allein zum Vormonat seien die Preise um 1% angestiegen, wobei die Energiepreise um 3,9% und die Lebensmittelpreise um 1,2% zum Vormonat nach oben gesprungen seien. Selbst die Kerninflationsrate, ex Energie und Lebensmittel, habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, die um 0,63% angestiegen seien, während der Marktkonsens bei 0,5% gelegen habe. Aufgrund von Basiseffekten sei die Jahresrate jedoch von 6,2% auf "nur noch" 6,0% gesunken.Die US-Notenbank habe bei ihren nächsten beiden Sitzungen bereits Zinsanhebungen von jeweils 50 Basispunkten angekündigt und nun rechne man im September ebenfalls mit einem weiteren Zinsschritt von 0,5%. Die FEDFunds Futures würden mittlerweile sogar eine Wahrscheinlichkeit von 22% für einen Zinsschritt von 75 Basispunkten im Juli widerspiegeln.Wie in den siebziger Jahren werde es auch diesmal Phasen in der Rezession geben, in denen die deflationären Kräfte die inflationären Kräfte einholen würden, was die Märkte unterschiedlich treffen werde.