Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der Markt erwarte nach den jüngsten Inflationsdaten, dass die FED auf ihrer Zinssitzung nun sogar eine Anhebung von 0,75 Prozent anstreben könnte. Das sei Gift für die Wachstumsaktien aus dem Tech-Bereich. Doch eventuell könne Oracle heute Abend mit besser als erwarteten Q4-Zahlen den Tag noch retten.Analysten würden im vierten Quartal (bis Ende Mai) einen Umsatzanstieg von vier Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar und Gewinne je Aktie von 1,37 Dollar erwarten. Das Unternehmen selbst habe ein Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent prognostiziert bei Gewinnen je Aktie von 1,35 bis 1,39 Dollar.Spannend werde dabei nicht nur, wie ein Fortschreiten des Cloudausbaus sich auf die Margen auswirke, denn die Cloud sei profitabler als das klassische "on-premise"-Geschäft. Allerdings könnten Währungseffekte sowie eine allgemein schwächere Konjunkturstimmung weltweit an der Geschäftsentwicklung zehren.Oracle sei aktuell dabei, einen größeren Teil des Geschäfts in die Cloud zu verlagern - und der US-Konzern mache Fortschritte. In den letzten fünf Quartalen habe das Unternehmen wieder ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich verzeichnet.Die vergangene Q3-Veröffentlichung habe nicht überzeugen können. Doch das Management traue sich unverändert zu, mit einem starken Cloud-Geschäft wieder das Wachstum anzutreiben. Kein Wunder, denn hier sei der Konzern zuletzt 24 Prozent gewachsen. Der Fokus der Anleger dürfte damit auch in Q4 auf der Entwicklung des Cloud-Geschäfts liegen.Die Aktie von Oracle ist aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link